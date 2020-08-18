FIFA 21, Playstore’da ön siparişte

Yenilikçi hizmet anlayışıyla dijitalleşmenin öncüsü Türk Telekom, oyun severleri FIFA 21 heyecanıyla buluşturuyor. Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, Electronic Arts’ın büyük merakla beklenen FIFA 21 oyununun PC sürümünü ön siparişe açtı. FIFA 21, Türkçe dil desteğiyle 9 Ekim’de Playstore’da yayınlanacak.

Gerçekçi futbol deneyimi

Futbolseverlerin en çok oynadığı oyunların başında yer alan serinin yeni yapımı FIFA 21, gerçekçi futbol deneyimiyle ön plana çıkıyor. EA Sports’un yayınladığı ve EA Vancouver ile EA Romanya stüdyoları tarafından geliştirilen FIFA 21, Microsoft Windows işletim sistemine sahip PC’lerde 50 GB kaplama alanına ihtiyaç duyuyor.

Yeni kartlar, mekanlar, modlar…

FIFA 21 yenilenen Kariyer Modu ve Volta Modu’nun yanı sıra, yeni mekanlar ve yeteneklerle birlikte David Beckham, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn ve Francesco Totti gibi efsanevi futbolcuların ikon kartlarını da içeriyor. Oyunu Playstore’da ön sipariş verenler ise ek avantajlara sahip oluyor:

3 adede kadar nadir altın paketi, 3 hafta boyunca haftada 1 adet

5 FUT maçında kiralık kapak yıldızı ögesi

FUT elçisi oyuncu seçimi, 3 FUT maçı için 3 oyuncu ögesinden 1 tanesini seçme hakkı

Özel sürüm FUT formaları ve stadyum ögeler

12 taksit imkanı sunuluyor

Playstore’da PC ve Mac platformları için 3 binden fazla oyun, Free to Play paketleri, PlayStation 4 oyunları ve oyuncu ekipmanları satışa sunuluyor. Avantajlı fiyatlarla ön siparişe açılan FIFA 21’e, Türk Telekom’un evde internet müşterileri faturaya ek 12 aya varan taksit imkanıyla, Türk Telekom müşterisi olmayan futbolseverler ise mobil ödeme ve kredi kartı seçeneğiyle sahip olabiliyor.