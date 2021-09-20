FIFA 22 final sürümünün görüntüleri açığa çıkıyor!

FIFA 22’nin final sürümünün ilk oynanış görüntüleri açığa çıkıyor!



Türkiye’nin en iyi FIFA ‘YouTuber’larından ve yayıncılarından oluşan EA Creator Network’ün üyeleri; HyperMotion teknolojisi ve yeni nesil grafikleri ile yepyeni bir futbol deneyimi sunacak olan FIFA 22’nin final sürümünü -dünya çıkışından tam 11 gün önce- test edip bu heyecanı takipçileriyle paylaşma şansını elde edecek.



Electronic Arts’ın geliştirip yayınladığı ünlü futbol oyunu serisi FIFA’nın son halkası olan ve köklü yenilikler içeren FIFA 22, 22 Eylül’de EA Play üyeleriyle, 1 Ekim’de tüm oyunseverlerle buluşmak için gün sayarken; Türkiye’nin en büyük FIFA ‘YouTuber’larından ve yayıncılarından oluşan EA Creator Network Türkiye’nin üyeleri, 20 Eylül’den itibaren oyunun final sürümünü oynayıp ilk oynanış görüntülerini takipçileriyle paylaşabilecekler. Electronic Arts’ın uzun yıllardır sürdürdüğü, eski adıyla EA Game Changers olan EA Creator Network programının Türkiye ayağında; Kırmızı Kep, Kobemir, Emre Kayır, Arden Papazyan, GRKN, No 23, Easter GamersTv, Ümidi, Hüseyin Anıl Biten, Kısa Paslar, EgeArseven ve NpSonat gibi önemli ‘YouTuber’lar ve yayıncılar yer alıyor. Ekip üyeleri aynı zamanda, 21/22 sezonu boyunca Electronic Arts tarafından sağlanan avantajlar ile FIFA 22 özelinde zengin içerikler üretecekler.



1 Ekim’de tüm dünyadaki oyunseverler ve futbolseverler ile buluşacak olan FIFA 22, serinin PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için ¨tamamen¨ optimize edilen ilk versiyonu olacak. Gelişmiş 11'e 11 Maç Yakalama ve Makine Öğrenimi'ni bir araya getiren HyperMotion teknolojisi, kıyasıya çekişmenin yaşandığı maçlardaki profesyonel futbolcuların gerçek hareket verilerini gerçek zamanlı olarak oyuna aktararak FIFA tarihindeki en akıcı oyun deneyimini sunacak.



FIFA 22 ile beraber klasik oyun modları da yenilenmiş şekilde geri dönüyor: Oyuncular, Kariyer Modu’nda kendi kulüplerini oluşturarak dünya çapındaki herhangi bir lige katılabilecek, yeni Ultimate Team Kahramanları ile geçmişe yolculuk yapabilecek ve VOLTA FOOTBALL'a eklenen yeni hareketler ile sokaklarda yeteneklerini sergileyebilecekler. Bir diğer önemli değişiklik ise Division Rivals’ta: Moda, en üst klasman Lig 1’in bir üst seviyesi olan Elit Klasman ekleniyor. Bu klasmandaki en iyi oyuncular, FIFA Global Series’te mücadele etme hakkını elde edecekler.



FIFA 22’nin erken erişim tarihleri şu şekilde:



EA Creator Network üyeleri & seçili influencer’lar: 20 Eylül (sınırsız)

EA Play üyeleri: 22 Eylül (10 saatliğine)

EA Play Pro (PC) üyeleri: 22 Eylül (sınırsız)

Ultimate Edition için ön sipariş verenler: 27 Eylül (sınırsız)



Tüm oyunseverler ise 1 Ekim’den itibaren FIFA 22’ye tam erişim sağlayabilecekler.