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Free Fire, Ramazan’da Oyunculara 1 Ton Baklava Dağıtacak

Free Fire gelen Ramazan dönemiyle birlikte Türkiye’deki oyun severlere bir sürpriz yaparak Türk Baklavası’nı sevilen oyuna ödül olarak dahil etti ve 1 ton gerçek baklavayı da oyunculara dağıtmaya hazırlanıyor. 

05 Nisan 2022 Salı 10:22
Free Fire, Ramazan’da Oyunculara 1 Ton Baklava Dağıtacak

Free Fire, Ramazan’da Oyunculara 1 Ton Baklava Dağıtacak

Dünya çapında 2019, 2020 ve 2021 yıllarında en çok indirilen oyun kategorisine yerleşen ve yüz milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan Battle Royale oyunu Free Fire, Türkiye’de de çok sayıda oyuncunun vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Free Fire gelen Ramazan dönemiyle birlikte Türkiye’deki oyun severlere bir sürpriz yaparak Türk Baklavası’nı sevilen oyuna ödül olarak dahil etti ve 1 ton gerçek baklavayı da oyunculara dağıtmaya hazırlanıyor. 

Türkiye’nin dört bir yanından sıkı oyunculara sahip olan Free Fire oyununun Türkiye ekibi gelen Ramazan dönemi odağında 2 Nisan'da başlayan oyun içi etkinliğe baklava puanı/ödülü unsurunu ekledi. Bu anlamlı proje kapsamında oyuncular, oyun içerisinde topladıkları baklava puanları (token) ile yine oyun-içi bir panel üzerinden baklava kazanmak için yarışacaklar. Ramazan ayı boyunca her hafta 200 oyuncuya 1 kilogramlık özel baklava paketleri ödül olarak iletilecek. Türkiye oyun ekosistemindeki ünlü bazı isimlerin de dahil edileceği gönderimlerle toplam 1 ton baklava dağıtılacak. Proje kapsamında Free Fire ekibi ayrıca oyun-içi kostümler ve farklı öğeler de barındıran toplam değeri 3.000.000 TL olan hediye kartlarını da Türkiye genelindeki oyun severlere gönderecek. 

Free Fire, Ramazan projesini özel bir video ile duyurmayı da ihmal etmiyor. Türk Baklavası ödüllü oyun odağında oyunculara dağıtılacak baklava kutularının gerçek hayattaki örnek bir dağıtımı keyifli bir kurguyla izleyicilere aktarılıyor. 
 

Anahtar Kelimeler:
Free Fire
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