Fujifilm X-T200 Fotoğraf Makinesini ve Yeni Lenslerini Tanıttı

Fujifilm, yeni X-T200 modeli ile birlikte iki yeni lensin tanıtımını yaptı. Fujifilm X-T200, hızlı yüz tanımlı AF, 8 FPS ile 24,2MP fotoğraf çekebilme ve 4K UHD video çekim kapasitesine sahip yeni bir hafif aynasız makineyi sunuyor. Profesyonel seviyede özelliklere sahip makinede yeni sensör ve işlemci kombinasyonu bulunuyor. Muhteşem performansın yanı sıra aydınlık ve büyük olan değişken açılı dokunmatik ve geniş bir LCD ile akıllı telefon benzeri sezgisel yönetim mümkün hale geliyor. “HDR Video” sunan X-T200, aynı zamanda 4K30p ve Full-HD 120p video çekimleri de yapabiliyor. Yeni “elektronik sabitleme modu” sayesinde videoların yumuşak çekilmesine imkan veren X-T200, akıllı telefonların ötesinde gelişmiş görüntü kalitesi sunuyor. X-T200, kolayca yüksek kaliteli video ve fotoğraflar çekerken teknolojik karmaşadan uzak durmak isteyenler için ideal bir makine olarak öne çıkıyor.

Her durumda inanılmaz görüntü kalitesi

X-T200 modeli yenilik, tasarım ve teknolojiyi birleştirerek her seviyeden fotoğrafçıya yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak için tamamlayıcı çözümler sunuyor. 370 gr ağırlığıyla benzerlerinden hafif olan X-T200, değişken açılı, dokunmatik ve geniş bir ekran ile daha iyi performans için bakır telleme kullanılan yüksek hızlı APS-C 24.2 megapiksel CMOS sensörle donatıldı. X-T200 modelinin AF performansı ise sensör alanının tamamında kullanılan faz algılamalı otomatik odaklama piksellerinin kullanımı sayesinde dramatik olarak geliştirildi.

Mükemmel fotoğraf yolunda dokunmatik ilerleyin

X-T200 modeli değişken açılı ve 3,5 inç, 16:9 kenar oranlı ve 0 ila 180 derece aralığında açılıp, kapanabilen ve -90 ila +180 derece döndürülebilen bir geniş açı dokunmatik LCD ile geliyor. Sezgisel ve hassas kontrollere imkân tanıyan makine böylelikle aydınlık, arka plan bulanıklığı, film simülasyonu etkileri ve fotoğraf kenar oranları gibi çeşitli ayarları yapmak için kullanılabiliyor.

Yüzlere odaklanma ve o an

Güncellenen Yüz/Göz tanımlı AF, kişilere veya gruplara odaklanmayı daha hızlı ve daha kolay hale getiriyor. Özellikle LCD ekran açılarak selfie çekimi yapıldığında bu gelişimin faydaları gözleniyor. “Ana Konu Teşhisi” gibi otomatikleştirilmiş işlevler makinenin, çerçeve dâhilinde bulma ve takibi sağlıyor. 8fps seri çekim modu sayesinde ise doğru kişiler ile önemli anlar daha kolay kareye alınacak, odaklama yapılacak ve ölümsüzleştirilebilecek.

Efsanevi renk bilimi

X-T200 modeline eklenen 11 adet Film Simülasyon modu sayesinde çekilen fotoğraflar ilham aldıkları filmlerin hissiyatını taşıyor ve böylece yaratıcı fotoğrafların kıvılcımını ateşliyor. Ayrıca, yeni Berraklık Filtresi dâhil 20 adet gelişmiş filtre fotoğrafçılara, kendilerini sanatsal olarak ifade etmek için daha fazla yaratıcı imkânlar sunuyor.

Fotoğraflar yeterli olmadığında

Yeni “Elektronik Sabitleme Sistemi” ve temel dâhili düzenleme işlevleri ile birlikte HDR Video modları X-T200 modelinin muhteşem 4K videolardan daha fazlasını yapmasına yardımcı oluyor ve video filmlerin istikrarlı ve uygun bir şekilde kesilmesini sağlayarak kolayca paylaşılmasını sağlıyor. Yeni Elektronik Sabitleme Modu’nun kalbinde oturan döner sensör, video çekimlerinde oluşabilen makine sallanmalarının etkilerini azaltmada yardımcı oluyor. Yeni HDR Video işlevi yüksek kontrastlı ortamlardaki video çekimlerini çok kolaylaştırıyor ve daha kullanışlı hale getirirken makine dahili video düzenleme işlevleri kliplerin, paylaşılmadan önce kesilmesine ve doğru boyutlarda olmasına imkan tanıyor.

Favori renginizi seçip, hızlı bir Prime Lens ekleyin

X-T200 modeli sade gövde veya XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ Lens ile birlikte takım halinde, Gümüş, Koyu Gümüş, Şampanya renkleri ile sunulacak.

Ekipmanını genişletmek isteyenler için 35mm formatta 52mm odak uzunluğuna denk olan FUJINON XC35mmF2 lens de sunuluyor. Sadece 130 gr ağırlığında ve 46,5 mm uzunluğunda olan bu yeni prime lenste, iki adet asferik mercek öğesi dâhil dokuz öğe altı grup halinde toplandı ve böylece keskin ve berrak fotoğraflar üretilebiliyor. Kademeli motor kullanan dâhili bir odaklama sistemi sayesinde odaklama mercek öğeleri hızlı ve isabetli olarak sürüldüğü için AF işlemleri hızlı ve sessize yakın yapılıyor. Lens, yumuşak alan derinliği üretiyor, mükemmel bir seyyarlık ve çok hızlı AF sunuyor.

G Mount ve değiştirilebilir lenslerin en son gelişim yol haritası

Fujifilm ayrıca büyük format sensörler ile uyumlu olan G Mount ve değiştirilebilir lenslerin en son gelişim yol haritası olarak GFX Sistemi’ne iki adet değiştirilebilir GF lens üreteceğini açıkladı. Bunlar; Fujifilm kullanıcıları tarafından en fazla talep edilen GF30mmF3.5 R WR geniş açılı prime lens ve en geniş diyaframa sahip olacak GF lens olan GF80mmF1.7 R WR hızlı standart prime lens. Bu iki yeni lensle birlikte GF serisindeki toplam lens sayısı 13’e ulaşacak.

Geniş açılı prime lens “GF30mmF3.5 R WR”

Odak uzunluğu 30mm (35mm formatta 24mm eşdeğer) geniş açılı bu lens, manzara çekimleri için çok elverişli. Son derece kompakt ve hafif olacak biçimde tasarlanan GF30mmF3.5 R WR, GF45mmF2.8 R WR lensle benzerlik gösteriyor.

Geniş diyaframlı standart lens “GF80mmF1.7 R WR”

GF lens serisinin en geniş diyaframa sahip lensi olan GF80mmF1.7 R WR, portre ve düşük ışıklı ortamlar için çok uygun olan 80mm (35mm formatta 63mm eşdeğer) odak uzunluğuna sahip. Görüntü kalitesi, GF serisinin popüler lenslerinden GF110mmF2 R LM WR ile kıyaslanabilir olan GF80mmF1.7 R WR, daha geniş bir bakış açısı ve daha kompakt bir biçim sunuyor.

FUJINON GF45-100mmF4 R LM OIS WR

Fujıfilm şubat ayında “FUJINON Lens GF45-100F4 R LM OIS WR” standart zoom lensi de tanıtacak. Fotoğrafçılar tarafından en çok kullanılan odak uzaklıklarının çoğunu kapsayan GF45-100mmF4 R LM OIS WR lensin, 36mm eşdeğer odak uzunluğu bulunuyor ve daha küçük olan 35mm format sistemde 73mm eşdeğerinde. Ayrıca F4 azami diyaframa sahip olan lens GF32-64mmF4 R LM WR ve GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR gibi diğer iki GF zoom lens ile doğal olarak uyumlu. Bu üç lens birlikte kullanıldığında fotoğrafçılara çok geniş alanda odak uzunlukları sunularak çok sayıda çekim tarzına uyum sağlanıyor.

GF45-100mmF4 R LM OIS WR lens 12 grup halinde toplanmış üç adet asferik öğe, bir adet Süper ED öğesi ve küresel sapmaları, alan eğriliğini ve renksel sapmaları etkin olarak kontrol eden bir adet ED öğesi dahil 16 mercek öğesinden oluşuyor. Böylece çeşitli sapma biçimlerinin parıltı kayması ve renk sızmaları gibi olumsuz etkileri en aza indirerek şaşılacak derecede görüntü keskinliği elde ediliyor. Sadece 1,005g ağırlığı, 144.5mm uzunluğu ve 93mm çapıyla son derece kompakt olan bu lens, büyük format makine sistemi için 2,2 kat zoom sunuyor. En zorlu şartlarda bile kullanılabilen lens, -10 derece altında dahi çalışabiliyor.