Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Galaxy A51 modeli Türkiye’de satışa çıktı 

Samsung Electronics, Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A51’i Türkiye’de satışa sundu.

14 Ocak 2020 Salı 09:50
Galaxy A51 modeli Türkiye’de satışa çıktı 

Galaxy A51 modeli Türkiye’de satışa çıktı 

Samsung Electronics, Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A51’i Türkiye’de satışa sundu. Kullanıcılara harika bir mobil deneyim sunmak için geliştirilen Galaxy A51, Galaxy A50 modeline kıyasla daha akıllı bir kamera ve kesintisiz bir görsel deneyim sunan Sonsuz-O Ekrana sahip.

   Samsung Electronics’in en sevilen akıllı telefon serilerinden biri haline gelen Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A51 modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Galaxy A51, gelişmiş kamera deneyimi, yüksek kaliteli video kaydı ve kesintisiz görsel deneyimi ile ön plana çıkıyor.

Gelişmiş kamera deneyimi

   Akıllı özelliklerle güçlendirilmiş bir ana kamera, Ultra Geniş Açı, Makro ve Derinlik Kameraları ile Galaxy A51 modeli, anı yakalamanıza olanak tanıyor. Akıllı telefonda bulunan 48 megapiksel kamera, gündüz veya gece fark etmeksizin kaliteli fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Ultra Geniş Açılı Kamera, 123 derece açılı bir merceğe sahip. Akıllı seçim işlevi, gerekli gördüğünde Geniş Açı ile çekim özelliğini öneriyor ve bu özelliği sizin için otomatik olarak açıyor. Makro Kamera nesneleri keskin bir netliğe getirirken Derinlik Kamerası, Canlı Odak efektleriyle nesnelerin ön plana çıkmasını sağlıyor.

Yüksek kaliteli video kaydı

   Süper Dengeli Video, hareketli bir nesnenin videosunu çekerken veya elinizde cihazla hareket ediyorken bile kamera titremesini azaltıyor. Koşarken, yürüyüş yaparken veya evcil hayvanlarınızla oynarken de Süper Dengeli Video ile anı yakalamanıza yardımcı oluyor.

Kesintisiz görsel deneyim

   Galaxy A51 uçtan uca Süper AMOLED Sonsuz-O Ekrana sahip. Geniş ve etkileyici bir deneyim sunan 6,5 inç boyutundaki ekranıyla en sevdiğiniz dizileri izleyebilir ve oyunlarınızı Samsung'un en büyük mobil ekranlarından birinde oynayabilirsiniz.

   Galaxy A51’in Türkiye’de tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 3.049 TL[1] olarak belirlendi.

Son Güncelleme: 14.01.2020 09:55
Anahtar Kelimeler:
SamsungGalaxy A
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giyilebilir ürünleriyle CES 2020’ye damga vurdu
Giyilebilir ürünleriyle CES 2020’ye damga vurdu
Mobilefest 2021 yılında kapılarını ikinci kez açacak
Mobilefest 2021 yılında kapılarını ikinci kez açacak
Derya Matraş, Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı oldu
Derya Matraş, Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı oldu
Rolls-Royce savaş uçakları için yeni güç teknolojisi geliştirdi
Rolls-Royce savaş uçakları için yeni güç teknolojisi geliştirdi
SOCAR Türkiye yılın en itibarlı enerji şirketi seçildi
SOCAR Türkiye yılın en itibarlı enerji şirketi seçildi
Legrand’dan 5.5 milyon Euro’luk yeni fabrika
Legrand’dan 5.5 milyon Euro’luk yeni fabrika
Modem Wifi şifresini paylaşanlar iki kere düşünsün
Modem Wifi şifresini paylaşanlar iki kere düşünsün
İnsan gibi hareket eden ilk teslimat robotu Digit göreve hazır
İnsan gibi hareket eden ilk teslimat robotu Digit göreve hazır
İBB ve Vodafone'den kodlama minibüsü
İBB ve Vodafone'den kodlama minibüsü
Acer, Stüdyo Kalitesinde Ses Sunan B250i Taşınabilir LED Projektörünü Duyurdu
Acer, Stüdyo Kalitesinde Ses Sunan B250i Taşınabilir LED Projektörünü Duyurdu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim