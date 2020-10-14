Gamer’lara bol hediyeli fiber internet
Oyun severlerin heyecanına dijital oyun platformu Playstore ile ortak olan Türk Telekom, şimdi de oyun tutkunlarına bir kampanya hazırladı. 20 mbps’ten 100 mbps’ye kadar değişen fiber internet paketleri için geçerli olan kampanyada çok sayıda hediye Türk Telekom’a yeni gelen oyun severleri bekliyor.
İndirimler ve ücretsiz oyunlar
Kampanyaya katılan yeni müşterilere ‘keyifli bir tanışma hediyesi’ sunmak istediklerini söyleyen Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, “Kesintisiz yüksek hız sayesinde oyun severlerin heyecanını katlamayı hedefliyoruz” dedi.
100 mbps 159 TL
24 ay boyunca Türk Telekom’da kalma sözü veren oyuncular için hazırlanan kampanyadan en yüksek hızla yararlanmak isteyenler 100 mbps için 159 TL ödüyor. Kampanyadan giriş seviyesinde yararlanmak isteyenler için ise 20 mbps limitsiz fiber internet paketi aylık 89 TL’den sunuluyor.