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Gamescom Köln Fuarı'nda Türk geliştiricilere Yaş Lisansı engeli

Dünya oyun yazılım sektörünün buluştuğu Gamescom, Türkiye'den katılan çok sayıda geliştiricinin ürünün sergilenmesine, tanıtılmasına engel çıkarıldı.

25 Ağustos 2023 Cuma 09:49
Gamescom Köln Fuarı'nda Türk geliştiricilere Yaş Lisansı engeli

Gamescom Köln Fuarı'nda Türk geliştiricilere Yaş Lisansı engeli



Türk oyun geliştirici şirketlerin aylardır hazırlandığı Köln Gamescom Fuarı'nda 'Yaş Lisansı' krizi çıktı. Türkiye'den fuara katılan geliştirici temsilcileri lisans yüzünden baş gösteren krizi aşamayınca ürünlerini sergileme imkanı bulamadı. 

Yılın beklenen oyun etkinliklerinden biri olan Gamescom 2023, 23 Ağustas'ta başladı. Burada pek çok ülkeden katılımcı yer alıyor ve yeni oyunların fragmanları yayınlanıyor, beklenen duyurular yapılıyor. Türk gelişticiler de etkinlikte boy gösterdi ancak tatsız bir durum yaşandı.

'ETKİNLİK ALANINDA SADECE YER ALIYORUZ, GÖSTERİM YAPAMIYORUZ'

Daha önce oyun dünyası hakkında yaptığı paylaşımlarla adını duyuran ve Steam'deki gelişmeleri bildirmesiyle adını duyduğumuz Stratera Games'in kurucusu oyun geliştiricisi ve yazılım mühendisi Dora Özsoy Gamescom'da Türkiye standında yaşanan sorunu aktardı. 

Almanya'da bulanan Eğlence Yazılımı Öz Düzenleme Kuruluşu(USK) video oyunlarını derecelendiriyor ve aynı zamanda oyunların etkinlikte gösterilmesi için lisans veriyor. Söz konusu yaş lisansının alınmaması sebebiyle Türk gelişticilerin oyunlarını gösteremedikleri ortaya çıktı. 

Etkinliğe gidilmesine rağmen düzenleyicilerin ve oraya gitmeye aracı olan kurumların lisansı almaması yaşanan sıkıntının ortaya çıkmasına neden olmuş görünüyor. 

Anahtar Kelimeler:
GamescomKölnKöln Oyun FuarıYaş Lisansı
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