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Garanti BBVA artık WhatsApp’ta da çevrimiçi

Müşterilerinin olduğu her yerde, onların hayatını kolaylaştırmak vizyonuyla hareket eden Garanti BBVA, artık kurumsal WhatsApp kanalından da hizmet veriyor.

30 Aralık 2019 Pazartesi 10:44
Garanti BBVA artık WhatsApp’ta da çevrimiçi

Garanti BBVA artık WhatsApp’ta da çevrimiçi

Müşteriler, günlük hayatta yoğun kullandıkları WhatsApp platformu üzerinden mesajlaşma yoluyla hızlı şekilde sorularına çözüm bulabiliyor, ürün ve hizmetler hakkında detaylı bilgi alabiliyor. Akıllı bot teknolojisi ile çalışan Garanti BBVA Kurumsal WhatsApp hattına, +90 444 0 333 numaralı hat kaydedilerek ya da Garanti BBVA Mobil’de yer alan “Bize Ulaşın” sayfasından 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

Garanti BBVA, WhatsApp chatbot ile müşterilerine, kayıp/çalıntı kart bildirimi, kredi kartı başvuru takibi, ATM/Şube lokasyon öğrenme, döviz kurları, kredi hesaplama gibi 100’den fazla konuda destek oluyor. Bu sayede, Garanti BBVA ile WhatsApp‘tan iletişime geçen müşteriler, birçok konuda çağrı merkezini aramaktan daha hızlı bir şekilde sorularına cevap alabiliyor. Müşterileri daha iyi anlayıp sohbet etme kabiliyetini giderek arttırmayı hedefleyen chatbot, ilerleyen süreçte daha fazla konuda müşterilerine yardımcı olmaya devam edecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, “Değişen tüketici davranışları ile artık müşteriler markalara, arkadaşlarına ulaştığı kadar kolay ulaşmak, bulunduğu platformda markayla sohbet edebilmek istiyor. Biz bu trendi uzun zaman önce öngörüp kullanıcılarımıza chatbotlarla destek vermeye başlamıştık. WhatsApp’ın yanı sıra bugün, Facebook Messenger ve garantibbva.com.tr üzerinde chatbot hizmetimiz bulunuyor. Aynı zamanda Garanti BBVA Mobil’de yer alan Ugi ile de müşterilerimize sesli asistan hizmeti veriyoruz. WhatsApp’ın markalara resmi işletme hesabı açma olanağı tanıması üzerine, WhatsApp bot hizmetimizle de artık kullanıcılarımızın yanındayız. Garanti BBVA olarak dijital çözümlerimizle, önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin sıkça kullandıkları platformlarda yer almaya devam edeceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVA
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