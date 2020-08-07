Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Gartner Raporu | Siber güvenlikte ilk kez Türk şirketi yer aldı

Türkiye’nin lider Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) yazılım üreticisi olarak global arenada  faaliyet gösteren Kron,  Gartner Raporlarında siber güvenlik alanında yer alan ilk ve tek Türk şirketi oldu.

07 Ağustos 2020 Cuma 12:28
Gartner Raporu | Siber güvenlikte ilk kez Türk şirketi yer aldı

Gartner Raporu | Siber güvenlikte ilk kez Türk şirketi yer aldı

Telekomünikasyon, finans, enerji ve sağlık gibi sektörlerde yer alan birçok global firmaya yazılım ürünleri sunan ve İTÜ ARI Teknokent’te yer alan Kron, teknoloji alanında dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner’ın Magic Quadrant for Privileged Access Management 2020 Raporu’nda yer aldı.

Bu raporda yer alarak, siber güvenlik alanındaki Gartner Magic Quadrant raporlarına giren ilk ve tek Türk şirketi oldu. İki yılda bir olarak güncellenen “Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management” raporu global arenadaki bu konudaki tüm şirketleri değerlendiriyor ve teknolojik seviyelerini, yaratıcıklarını ve piyasadaki etkinliklerini değerlendirerek konunun liderlerini seçiyor.

Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel

Kron bu raporda yer alan 12 firma arasında yer aldı. Konu ile ilgili konuşan Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel; “Gartner gibi önemli bir kurumun global ölçekteki pek çok firmayı değerlendirmesiyle hazırladığı raporunda yer alan ilk ve tek Türk şirketi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gartner, üretici firmaları tamamen gerçek verilere dayalı şekilde ürün stratejisinden, pazarlama stratejisi, müşteri memnuniyetine kadar pek çok farklı alanda ve toplamda 500’den fazla kritere göre tarafsız olarak değerlendirip, rekabette fark yaratan firmaları tespit ederek Magic Quadrant raporunu hazırlıyor.

İleri teknoloji içeren yazılım ürünleri üreten bir Türk teknoloji şirketi olarak global arenada dünyanın ilk 12 PAM üreticisi arasında yer almamız, geleceğe yönelik yatırımlarımız olan etkin Ar-Ge faaliyetlerimizin, küresel ölçekteki üstün operasyon kabiliyetimizin ve rekabetçi ürün kalitemizin bir göstergesi olmaktadır. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de etkin Ar-Ge yatırımımızla yenilikçi ve rekabetçi yazılım ürünleri üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

PAM alanında lider şirket!

Bilgi teknolojileri alanının siber güvenlik odağında yer alan Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) gizlilik gerektiren kritik kurumsal verilere, şirketlerin KVKK, GDPR vb. regülasyonlarla korumakla yükümlü olduğu kişisel verilere erişimi detaylı ve sıkı bir şekilde kontrol ederek, yönetmeye yarayan bir çözüm olarak konumlanıyor. PAM alanında Türkiye’de tek ve lider yazılım üreticisi konumundaki Kron, Gartner raporundan önce KuppingerCole, Forrester gibi araştırma şirketlerinin raporlarında da dünyanın sayılı PAM yazılımı sağlayıcıları arasında gösterilmişti.

Bankalar siber güvenlik için yeni önlemler alacak
Bankalar siber güvenlik için yeni önlemler alacak
Çalınmış parolalar 15 dolardan satılıyor
Çalınmış parolalar 15 dolardan satılıyor
BEC saldrılarının şirketlere maliyeti 1.7 milyar dolar
BEC saldrılarının şirketlere maliyeti 1.7 milyar dolar
Kısa çalışma ödeneği ile kurulan siber tuzaklara dikkat
Kısa çalışma ödeneği ile kurulan siber tuzaklara dikkat
Koronavirüs'te yeni belirti göz ağrısı
Koronavirüs'te yeni belirti göz ağrısı
İnternette kötü niyetli botlara karşı 5 öneri
İnternette kötü niyetli botlara karşı 5 öneri
Boğaziçi Üniversitesi'nden COVID-19 ile savaşan sağlık kurumlarının siber destek
Boğaziçi Üniversitesi'nden COVID-19 ile savaşan sağlık kurumlarının siber destek
Türkiye’de 50 bin mobil kullanıcı tehditlerin hedefi
Türkiye’de 50 bin mobil kullanıcı tehditlerin hedefi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PUBG Mobile'dan bir ilk | Kapalı alan haritası kütüphanesi
PUBG Mobile'dan bir ilk | Kapalı alan haritası kütüphanesi
“Worlds” 25 Eylül'de Şangay'da Gerçekleşecek
“Worlds” 25 Eylül'de Şangay'da Gerçekleşecek
PubG Mobile Kurban Bayramını hediyelerle kutluyor
PubG Mobile Kurban Bayramını hediyelerle kutluyor
Çalınmış parolalar 15 dolardan satılıyor
Çalınmış parolalar 15 dolardan satılıyor
Kimlik bilgilerimiz güvende mi? Dikkat, çoğu şirket risk altında
Kimlik bilgilerimiz güvende mi? Dikkat, çoğu şirket risk altında
Kablosuz kulaklık kullanmak için 5 neden
Kablosuz kulaklık kullanmak için 5 neden
Pandemide kişisel verilere yönelik endişeler arttı
Pandemide kişisel verilere yönelik endişeler arttı
En çok güneş kremi ve uçak bileti aradık
En çok güneş kremi ve uçak bileti aradık
Price&Me böyle doğdu | Kızına bebek arabası almak istedi, şirket kurdu
Price&Me böyle doğdu | Kızına bebek arabası almak istedi, şirket kurdu
Neden oyun oynarız?
Neden oyun oynarız?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim