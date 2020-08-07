Gartner Raporu | Siber güvenlikte ilk kez Türk şirketi yer aldı

Telekomünikasyon, finans, enerji ve sağlık gibi sektörlerde yer alan birçok global firmaya yazılım ürünleri sunan ve İTÜ ARI Teknokent’te yer alan Kron, teknoloji alanında dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner’ın Magic Quadrant for Privileged Access Management 2020 Raporu’nda yer aldı.

Bu raporda yer alarak, siber güvenlik alanındaki Gartner Magic Quadrant raporlarına giren ilk ve tek Türk şirketi oldu. İki yılda bir olarak güncellenen “Gartner Magic Quadrant for Privileged Access Management” raporu global arenadaki bu konudaki tüm şirketleri değerlendiriyor ve teknolojik seviyelerini, yaratıcıklarını ve piyasadaki etkinliklerini değerlendirerek konunun liderlerini seçiyor.

Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel

Kron bu raporda yer alan 12 firma arasında yer aldı. Konu ile ilgili konuşan“Gartner gibi önemli bir kurumun global ölçekteki pek çok firmayı değerlendirmesiyle hazırladığı raporunda yer alan ilk ve tek Türk şirketi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gartner, üretici firmaları tamamen gerçek verilere dayalı şekilde ürün stratejisinden, pazarlama stratejisi, müşteri memnuniyetine kadar pek çok farklı alanda ve toplamda 500’den fazla kritere göre tarafsız olarak değerlendirip, rekabette fark yaratan firmaları tespit ederek Magic Quadrant raporunu hazırlıyor.

İleri teknoloji içeren yazılım ürünleri üreten bir Türk teknoloji şirketi olarak global arenada dünyanın ilk 12 PAM üreticisi arasında yer almamız, geleceğe yönelik yatırımlarımız olan etkin Ar-Ge faaliyetlerimizin, küresel ölçekteki üstün operasyon kabiliyetimizin ve rekabetçi ürün kalitemizin bir göstergesi olmaktadır. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de etkin Ar-Ge yatırımımızla yenilikçi ve rekabetçi yazılım ürünleri üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

PAM alanında lider şirket!

Bilgi teknolojileri alanının siber güvenlik odağında yer alan Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) gizlilik gerektiren kritik kurumsal verilere, şirketlerin KVKK, GDPR vb. regülasyonlarla korumakla yükümlü olduğu kişisel verilere erişimi detaylı ve sıkı bir şekilde kontrol ederek, yönetmeye yarayan bir çözüm olarak konumlanıyor. PAM alanında Türkiye’de tek ve lider yazılım üreticisi konumundaki Kron, Gartner raporundan önce KuppingerCole, Forrester gibi araştırma şirketlerinin raporlarında da dünyanın sayılı PAM yazılımı sağlayıcıları arasında gösterilmişti.