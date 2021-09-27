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Geleceğin teknolojileri sektör liderleri ile masaya yatırılacak

CLPA “Kahve Sohbetleri” etkinliğinde 5G ve IoT teknolojilerinin yarının dünyasındaki rolünü konuşacak

27 Eylül 2021 Pazartesi 08:52
Geleceğin teknolojileri sektör liderleri ile masaya yatırılacak

Geleceğin teknolojileri sektör liderleri ile masaya yatırılacak

 

Yeni nesil endüstriyel iletişim ve kontrol teknolojisi CC-Link’i dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olan CLPA (CC-Link Partner Association), IoT Türkiye tarafından gerçekleştirilecek Kahve Sohbetleri etkinliğine katılacak. Otomasyonda siber değişime öncülük eden CC-Link teknolojisi, 5G ve IoT çözümlerinin masaya yatırılacağı Kahve Sohbetleri etkinliğinde konuşmacı olarak yer alacak CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, gigabit hızında Ethernet bant genişliği ve Zaman Duyarlı Ağ (TSN) teknolojisini ilk kez bir araya getiren CC-Link IE TSN’nin üretime faydalarına da değinecek.

 

Endüstriyel haberleşme alanında faaliyet gösteren Japonya merkezli CLPA, fabrikaları ve üretim hatlarını dijitalleştirirken imza attığı organizasyonlarla sektör gelişimini üst noktaya taşıyamaya devam ediyor. IoT ve dijital dönüşümü ülke geneline yaymayı amaçlayan ve Türkiye’nin en büyük IoT ekosistemine sahip olan teknoloji şirketi IoT Türkiye tarafından organize edilen “Kahve Sohbetleri” etkinliğinde konuşmacı olarak yer alacak CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, 5G ve IoT çözümlerinin yanı sıra Zaman Duyarlı Ağ teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı CC-Link IE TSN’nin üretim süreçlerinde sağladığı avantajları katılımcılarla paylaşacak.

Turkcell Kıdemli 5G Ağ Mimarı Yüksel Yılmaz ile Turkcell IoT ve Büyük Veri Çözüm Mimarı Sertaç Şamioğlu’nun da konuşmacı olarak yer alacağı etkinlik, 30 Eylül Perşembe günü saat 18.00’de IoT Türkiye Youtube kanalında canlı olarak gerçekleşecek.

CLPA (CC-Link Partner Association) Hakkında

CLPA (CC-Link Partner Association), CC-Link’in kapsamlı kullanımının desteklenmesi amacıyla 2000 yılında kurulmuş bir açık ağ destekleme kuruluşudur. CLPA’nın temel teknolojisi olan CC-Link IE, otomasyon alanında dünyanın ilk ve tek açık gigabit etherneti olarak, rakipsiz bant genişliği sayesinde Sanayi 4.0 uygulamaları için ideal bir çözüm sunuyor. CLPA’nın temel faaliyet alanları arasında; CC-Link IE ve CC-Link teknik spesifikasyonlarının oluşturulması ve uyum testlerinin gerçekleştirilmesi, CC-Link kullanılan cihaz ve ekipmanlar için geliştirme desteği, cihaz seçimi için kullanıcı desteği ve CC-Link’in daha geniş kapsamlı bir şekilde benimsenmesine yönelik tanıtım çalışmaları yer alıyor. Kurulduğunda 163 kurumsal üyesi olan CLPA, 3 bin 900'ü aşkın üye şirkete ve 300'ü aşkın üreticiden 1.900'ü aşkın uyumlu ürüne sahip. Tüm dünyada ise hâlihazırda 30 milyonu aşkın cihaz CLPA teknolojisini kullanıyor. Asya’nın önde gelen açık endüstriyel otomasyon ağı teknolojisi CC-Link, Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika’da da giderek popülerlik kazanıyor.  

Anahtar Kelimeler:
CLPA5G
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