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Gençler için teknoloji şenliği başlıyor 

İBB’nin teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen gençleri desteklemek için hayata geçirdiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri proje şenliği düzenliyor. 

06 Mart 2020 Cuma 09:33
Gençler için teknoloji şenliği başlıyor 

Gençler için teknoloji şenliği başlıyor 

İBB şenliğinde Teknoloji atölyelerinde "Nesnelerin İnterneti" alanında eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, şenlikte çalışmalarını sergileme imkanı buluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Deneyap Teknoloji Atölyeleri, 13 ilçede ve 25 derslikte kente hizmet veriyor. Atölyede, teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak için teknoloji üretimi ve geliştirilmesi konusunda projeler üretebilen gençlerin yetişmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda4. ve 5. ile 8. ve 9. sınıf öğrencileri için teknoloji konusunda atölyeler düzenleniyor. Yaratıcı gençleri ve projeleri ülkeye kazandırmayı hedefleyen Deneyap Teknoloji Atölyeleri, öğrencilerin çalışmalarını sergileyebilmesi için proje şenliği düzenliyor. "Nesnelerin İnterneti" alanında eğitimlerini tamamlayan 1.100 öğrencinin oluşturduğu 135 takım, İBB Fatih Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yeteneklerini gösteriyor.

7 Mart’da düzenlenecek şenlikte, dereceye giren takımlar jüri üyelerinin oylarıyla belirlenecek. Projeler, afet yönetimi, çevre, eğitim, sağlık, tarım ve ulaşım kategorilerinin birinden oluşacak. Probleme çözüm getirme, yenilikçi düşünme, uygulanabilirlik, sunum becerisi, takım uyumu gibi kriterleri değerlendirecek jürinin oyları, ilk üçe giren projeyi seçecek. Belirlenen takımlara çeşitli hediyeler verilecek.

BİRÇOK BRANŞTA EĞİTİMLER VERİLİYOR

İBB ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle hayata geçen Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Esenler, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy, Fatih, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Pendik ile Tuzla’da atölyeler düzenleniyor. 2019 yılı boyunca Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım Teknolojileri ve Mobil Uygulama, İleri Robotik, Yapay Zeka, Enerji Teknolojileri, Nanoteknoloji ve Malzeme Birimi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri ve Siber Güvenlik branşlarında verilen eğitimler, İstanbul genelinde yapılan yetenek sınavı ile belirleniyor ve 36 ay sürüyor.

Program

Tarih: 7 Mart 2020

Saat: 09:00 - 14:30

Yer: İBB Fatih Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu

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