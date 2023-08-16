General Mobile, yeni akıllı mobil ürünlerini tanıttı

General Mobile, Merakla Beklenen Yeni Akıllı Mobil Ürünlerini Tanıttı

Ulaşılabilir ve yenilikçi teknolojilere sahip akıllı mobil çözümler geliştiren General Mobile, teknoloji ekosistemindeki ürünlerine yenilerini ekleyerek ürün gamını genişletiyor. Marka, gerçekleştirdiği #GücüSerbestBırak lansmanında yeni teknoloji ekosistem ürünleriyle birlikte merakla beklenen iki yeni akıllı telefonunu tanıttı.

Yerli teknoloji devi General Mobile, gerçekleştirdiği #GücüSerbestBırak konseptli lansmanında yeni ürünlerini tanıttı. Merakla beklenen GM Phoenix 5G ve GM 24 Pro ürünlerini kullanıcılarının beğenisine sunan General Mobile lansmanında genişbant çözümlerine, akıllı ev ürünlerine ve giyilebilir aksesuarlarına da yer verdi.

“İş modelimizi her geçen gün geliştiriyor ve genişletiyoruz”

Lansmana ev sahipliği yapan General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner; “General Mobile olarak 2005 yılından bu yana sürdürdüğümüz başarılı iş modelimizi, genişleyen tüketici trendleri, gelişen teknolojiler ve dönüşen iş modelleri ile birlikte biz de her geçen gün geliştiriyor ve genişletiyoruz. Bu doğrultuda akıllı telefonla ile yakaladığımız başarıyı, bir teknoloji ekosistemi oluşturmak noktasında da sürdürüyoruz.” dedi.

“9 milyon adet Wi-Fi 6 Home Gateway ürünümüz ile Hindistan’da %25 pazar payına ulaşacağız”

Genişbant ürünlerine de değinen Cihaner; “General Mobile markamızın teknoloji ekosistemi dönüşümünü sağlayarak 360 derece fayda odaklı bir yapı tasarlıyoruz ve 5G inisiyatifi bunun en önemli parçalarından birisi. Bu doğrultuda merkezi Tayvan’da bulunan dünyanın en büyük elektronik üreticisi Foxconn ile güçlerimizi birleştirdik. 5G genişbant ve sabit genişbant ürünlerini Foxconn ile birlikte geliştiriyor ve tüm dünyaya satışını gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda Hindistan’ın en büyük mobil operatörlerinden biri ile anlaşma sağladık. Yıllık 9 milyon adet ile Hindistan’da %25 pazar payına ulaşacak bu anlaşma ile birlikte ayda 750 bin adet General Mobile Wi-Fi 6 Home Gateway ürünü satışını gerçekleştireceğiz.” dedi.

GM Phoenix 5G’nin büyüsüne kapılacaksınız

Uzun zamandır merakla beklenen karbon siyahı rengiyle göz kamaştıran GM Phoenix 5G tüketiciyle buluşuyor. AMOLED teknolojisine sahip 3D kavisli ekranıyla GM Phoenix 5G, 1 milyardan fazla renk uzayı ile yüksek renk doğruluğu sağlarken, 120Hz ekran yenileme hızıyla yüksek grafik performansı sunuyor. 6.78" FHD+ geniş ekranı sayesinde her detayı daha net ve daha gerçekçi deneyimlemenize olanak tanıyan GM Phoenix 5G, Schott Xensation 0.55mm güçlendirilmiş cam korumasıyla geliyor.

GM Phoenix 5G, 200MP AI Matrix kamerasıyla sıradan anları bile muhteşem anılar haline dönüştürüyor. Geniş açı, makro ve derinlik kameralarıyla dört arka kameraya sahip olan GM Phoenix 5G ayrıca 16MP ön kameraya sahip.

Aynı zamanda hızlı tempolu yaşama uyum sağlayan GM Phoenix 5G'nin kalbinde yüksek performanslı MediaTek Dimensity 7050 5G işlemci yatıyor. 8 çekirdekli işlemcisi ve 16GB’a varan RAM teknolojisiyle hızlı ve akıcı bir kullanım deneyimi vadediyor. Etkileyici batarya ömrü ve 66W ultra hızlı şarj özelliğiyle dikkat çeken GM Phoenix 5G ekran içine yerleştirdiği parmak izi okuyucusu ile güvenlik konusunda da tatmin ediyor.