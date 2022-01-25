General Mobile, yeni nesil GM 22 ailesi ve GM Watch modellerini tanıttı

25 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen lansman ile tanıtılan ürün ailesi, General Mobile’ın yeni nesil ürünlerinin son temsilcileri olarak akıllı mobil ürünler dünyasındaki yerini aldı.

Sıra dışı bir deneyim GM 22 Pro ile yaşanıyor

Sürükleyici, estetik ve ergonomik sıra dışı tasarımıyla GM 22 Pro, İnci Siyahı ve İnci Beyazı olmak üzere iki farklı çarpıcı renk seçeneği ile sunuluyor.

Yüksek çözünürlüklü gerçeğe yakın renkler ve detaylar sunan 6.78 inç FHD+ sınırsız ekran tasarımı ile GM 22 Pro, sanal dünyanın kapılarını ardına kadar açıyor. Oyun dünyasının yıldızlarından MediaTek Helio G95, HyperEngine teknolojisi ile grafik işlemci ve belleğin akıllı dinamik yönetimini sağlarken, 8 çekirdek, ARM Cortex A76 2.05GHz saat hızına ulaşan işlemci, sürükleyici ve pürüzsüz bir oyun deneyimi sunuyor. 8GB RAM, 128GB dahili depolama ve 256GB MicroSD kart desteği ile donatılan ürün, performans konusunda da oyunculara yönelik bir deneyim sunuyor.

Fotoğraf tutkunlarının ihtiyaçları göz önünde tutularak tasarlanan GM 22 Pro, mobil fotoğrafçılığı üst seviyeye çekiyor. 108MP dörtlü yapay zeka kameraya sahip olan ürün, yüksek çözünürlükte görüntüler sunan 9-in-1 piksel gruplama teknolojili, 0.7μm ultra ince ve 1/1,52 inç büyük bir kamera sensörü ile donatılmış. Böylelikle, tüm detayları mükemmel keskinlikte yakalayarak zoom veya kırpılan fotoğraflarda ileri seviye mobil fotoğrafçılık deneyimi sağlıyor. 115 derece ultra geniş açı özelliğiyle insan gözüne göre 2.3 kat daha fazla görüntü imkanı tanıyor ve makro modunda çekim yaparak istenilen objeye 4cm’e kadar yakınlaşabilme olanağı sunuyor. Yüksek kaliteli kamera sensörü, bokeh etkisi ve diyafram ayarı özelliğiyle kişiselleştirilmiş portre modundan yararlanılabilmesini sağlayan GM 22 Pro, profesyonel çekimler yapabilmeyi mümkün kılıyor.

Tüketicilerin uzun süredir talep ettiği side-mounted parmak izi ve NFC fonksiyonlarına sahip olan ürünün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 4.999 TL.

Gücüne güç katan GM 22 Plus

GM 22 Plus, dikkat çeken tasarımıyla Işıltılı Mavi, Işıltılı Siyah ve Işıltılı Beyaz olmak üzere üç büyüleyici renk seçeneği ile estetik bir forma bürünerek kullanıcılarla buluşuyor.

Çarpıcı büyüklükteki 6,78 inç FHD+ sınırsız ekran tasarımı ile donatılmış GM 22 Plus, yüzde 91,4 ekran/gövde oranı ile oyun ve multimedya kullanımlarında tüm detayları yüksek kontrastta ve canlı bir şekilde sunuyor. 8 Çekirdekli 2.0GHz saat hızına ulaşan HyperEngine Teknolojili MediaTek Helio G80 işlemci ile sunulan ürün, selefine göre yüzde 80 oranında daha iyi bir performans sunuyor. GM 22 Plus, yüksek performans gerektiren, yüksek boyutta olan oyun ve uygulamaları sorunsuz bir şekilde sağlamak için 4GB RAM, 128GB dahili depolama ve 256GB MicroSD kart desteği sunuyor.

48MP ana kameraya sahip olan GM 22 Plus, derinlik kamerası ve 115 derece ultra geniş açısıyla üçlü yapay zeka kamera deneyimi sunuyor. Gece Modu ile düşük ışık koşullarında bile net ve detaylı kareler yakalanmasını sağlayan ürün, yapay zeka sahne algılama özelliği ile fotoğraflara güzellik katıyor.

6000mAh devasa batarya kapasitesi ile eşsiz bir güç deneyimine imkan tanıyan GM 22 Plus, gelişmiş güç tasarruf modu sayesinde de uzun süreli mobil deneyim sunuyor. Yüz tanıma ve parmak izi teknolojisiyle çifte güvenlik imkanı sunan GM 22 Plus’ın tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 3.599 TL.

GM22 hem çok renkli hem çok havalı

GM 22, ergonomik, şık kenarlı tasarımı ve her tarza uygun birbirinden canlı Okyanus Siyahı, Altın, Yeşil ve Kırmızı renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Kullanıcı deneyimini merkezine alarak geliştirilen GM 22, 6,52 inç HD+ su damlası ekran teknolojisi ile parlak ve yüksek kontrastta rahatça sosyal medya taraması, film, dizi ve video içerikleri gibi multimedya kullanım alanlarını akıcı bir seviyeye taşıyor. CorePilot performans sistem verimliliği yönetimi ve 1.8GHz saat hızına ulaşan MediaTek Helio A25 işlemcisi ile kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayarak verimli bir performans deneyimi sunuyor. 3GB RAM, 32GB dahili depolama ve 256GB MicroSD kart desteği ile gelen ürün, depolama konusunda da sınırları ortadan kaldırıyor.

Yapay zeka kamerası sayesinde dörtlü piksel gruplama teknolojisi kullanılarak oluşturulan 52MP süper piksel modlu fotoğraflar, mobil fotoğrafçılık açısından net, keskin ve detaylı fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca, derinlik kamerası sayesinde gelişmiş portre modu ve sunduğu filtrelerle de portre deneyimini eğlenceli bir hale getiriyor.

Gün boyu kullanım deneyimi sunmak için 5000mAh pil kapasitesi ile donatılmış GM 22, gelişmiş güç tasarrufu modu ile de güçlü bir batarya performansı sunuyor. Tek bir bakış, tek bir dokunuş ile yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özellikleri bulunan GM 22’nin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 2.699 TL.

Yaşam kalitenizi arttıran akıllı saat: GM Watch

İkonik geometrik tasarımı ve 1.28 inç TFT dokunmatik ekranı ile GM ailesinin en yeni üyesi olarak tanıtılan GM Watch, 240x240 piksel çözünürlüğe sahip olarak geliyor. IP 68 sertifikasına sahip olan ürün, tek şarjla 10 gün boyunca benzersiz akıllı saat deneyimi sunuyor.

Gelişmiş sensörü nabız, kandaki oksijen, kalori takibi, uyku izleme gibi kritik sağlık parametrelerini takip ederek kullanıcılarının daha sağlıklı bir hayata adım atması için yardımcı oluyor. 12 farklı spor egzersizi sayesinde spor aktivitelerinin de anlık olarak takip edilebilmesini sağlıyor. Ürün aynı zamanda Android akıllı telefonlarla entegre GM Watch App’i de destekliyor.

Yüksek kalitede bir akıllı saat deneyimi sunan GM Watch’un tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 799 TL. Varsayılan Siyah renginin yanı sıra, Kırmızı, Yeşil ve Mavi kordon renk seçenekleri de aksesuar olarak sunuluyor.