Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Gerçek FPS’ciler Kalekol’da buluşuyor!

Oyuncular FPS oyunlarında rekabet, gerçek çatışma atmosferi, silah çeşitliliği ve gerçeğe yakın silah tepkileri arıyor.

08 Nisan 2021 Perşembe 11:27
Gerçek FPS’ciler Kalekol’da buluşuyor!

Gerçek FPS’ciler Kalekol’da buluşuyor!

Oyun esnasındaki deneyim bu kavramlarla şekilleniyor ve başarılı olan oyunlar her yıl milyonlarca oyuncuyu bu sayede sunucularına bağlayabiliyor. Ancak tüm bu değişkenler oyuncuların oyunda daha fazla vakit geçirmesine yetmeyebiliyor. Dünya genelinde oyuncular, oyunlarda kendilerinden bir parça, dil desteği ya da ülkeye göre yerelleştirilmiş yeni elementler arıyor.

Unreal Engine 4 ile geliştirilen HES Games imzalı Sabotaj da rekabetçi FPS oyunları kategorisinde oyuncuların bu beklentisini fazlasıyla karşılıyor. Kalekol, Agora ve Kervansaray haritaları ile bu coğrafyanın kültürel mirasını ve stratejik önemini gözler önüne seren Sabotaj, özellikle Kalekol haritasıyla oyuncuların kendilerini çatışma esnasında Türkiye’ye hizmet eden birer nefer olarak hissetmesini sağlıyor. 

Türkiye için savaşmaya hazır mısın?

Ülkemizin doğusundaki dağ zirvelerinde konumlanan kalekolların benzer şekilde modellendiği Sabotaj’da Türk askerleri Force ekibinde ülkelerini müdafaa ediyor. Tactic olarak isimlendirilen ajan timi ise farklı coğrafyaların askerlerinden oluşuyor. 

Ağrı Dağı manzarasında oyun içi deneyime yeni bir atmosfer kazandıran Sabotaj’ın Kalekol haritasında sınırdan kaçak yollarla ekipman takviyesi yapmayı amaçlayan Tactic güçlerinin Kalekol’a saldırısı ve Türk askerlerinden oluşan Force ekibinin bu saldırıyı püskürtme mücadelesi sahneleniyor. Kalekol’un en üst noktasındaki gönderde dalgalanan Türkiye bayrağı ile rekabetçi FPS deneyimi farklı bir boyut kazanıyor. 

Polis teşkilatında ve TSK’da şehit düşen kolluk kuvveti mensubu isimlerin yaşatılması geleneği Sabotaj’da da yaşatılıyor. Kalekol’daki askeri araç, 2017 yılında şehit düşen Eren Bülbül’ün ismini taşıyor.

Sabotaj’ı oynamaya başlamak için Sabotaj Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
FpsKalekolHES Games
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paribu üniversite öğrencilerini PUBG Mobile Turnuvası’na davet ediyor
Paribu üniversite öğrencilerini PUBG Mobile Turnuvası’na davet ediyor
Airbus, karbon salımını azaltmak için ‘soğuk’ teknoloji testini tanıtacak
Airbus, karbon salımını azaltmak için ‘soğuk’ teknoloji testini tanıtacak
Hearthstone Klasik Format'la Zamanda Yolculuk Başlıyor
Hearthstone Klasik Format'la Zamanda Yolculuk Başlıyor
EUTELSAT 36D uydusunun ana yörünge yuvası yapımı için Airbus ile anlaştı
EUTELSAT 36D uydusunun ana yörünge yuvası yapımı için Airbus ile anlaştı
YouTube’da Telif Hakkıyla Para Kazanma
YouTube’da Telif Hakkıyla Para Kazanma
DJI, yarış dronu hızında uçan görüntü canavarını tanıttı
DJI, yarış dronu hızında uçan görüntü canavarını tanıttı
Gebelikte kan uyuşmazlığı testi | Türk Bilim İnsanları buluşun patentini aldı
Gebelikte kan uyuşmazlığı testi | Türk Bilim İnsanları buluşun patentini aldı
Zula Altın ile alınabilecek özellikler
Zula Altın ile alınabilecek özellikler
Boğaziçi'nde tasarlanan otonom araç projesi, tarımı değiştirebilir
Boğaziçi'nde tasarlanan otonom araç projesi, tarımı değiştirebilir
Bayraktar'ın 300 bin saatlik zafer ve gurur uçuşu
Bayraktar'ın 300 bin saatlik zafer ve gurur uçuşu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim