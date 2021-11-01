Giyilebilir cihazlarda kişisel verilerimiz risk altında

Giyilebilir cihazlar, günümüzde birçok kişi tarafından günlük olarak kullanılıyor ve tüketicilerin fazlasıyla kişisel verisini topluyor. Kullanıcıların kişisel verilerinin bu tarz cihazlarda yeterince güvende olup olmadığı konusuna dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, yüzlerce faydalı özelliği olan giyilebilir teknolojik cihazları kullanırken kişisel veri gizliliğini koruyabilmek adına 5 öneride bulunuyor.

Akıllı bileklikler ve saatler artık tüketicilerin gündelik hayatlarının vazgeçilmez bir parçası oluyor. Ancak, tüm giyilebilir cihazlar kişilerin günlük aktiviteleri ve fiziksel durumu hakkında veri topluyor ve saklıyor. Spor takibi, uyku takibi, kalp atış ölçümü, stres ölçümü gibi faydalı birçok özelliği olan giyilebilir teknolojik cihazların kişisel veri gizliliği ile ilgili belli riskler de oluşturabildiğini belirten Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, tüketicilerin verilerini güvende tutabilmeleri için 5 tavsiyede bulunuyor.

Giyilebilir Cihazlar Her Hareketimizi Kaydediyor

Giyilebilir teknolojik cihazlar her geçen gün hayatımıza daha fazla dahil oluyor. Bu cihazlar, gün içerisinde kullanıldıkça tüketiciler hakkında çeşitli veriler topluyor. Tüketicilerin uyku düzenleri, kalp atışları, bulundukları konumlar veya telefonlarına gelen bildirimler gibi belli veriler bazı kullanıcılar tarafından yorumlanıyor, saklanıyor ve sosyal medyada herkese açık olarak paylaşılabiliyor. Aynı zamanda, neredeyse tüm giyilebilir teknolojiler Bluetooth ile bağlantı kurduğu için hackerler eşleştirilen cihazlardaki güvenlik açıklarından yararlanabiliyor ve verilerinize erişebiliyor. Bu cihazları kullanırken verilerin korunmasının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Serap Günal, tüketicilerin kullandıkları cihazların gizlilik ayarlarıyla ilgili araştırmalar yapmaları ve bilinçlenmeleri gerektiğini de belirtiyor.

5 Adımda Kişisel Verileri Korumak Mümkün

Giyilebilir cihazlarda kişisel veri güvenliğini sağlayabilmek için Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, kullanıcıların izlemesi gereken 5 basit adımı paylaşıyor.

1. Gizlilik ayarlarınızı kontrol edin. Giyilebilir cihazınızı kullanırken kişisel veri gizliliğini sağlayabilmek için cihazınızın gizlilik ayarlarını değiştirin. Size en uygun olan gizlilik ayarlarını seçerek cihazlardaki varsayılan ayarları yeniden yapılandırın. Aynı zamanda, bilgilerinizin paylaşıldığı sosyal medya ağlarının ayarlarına da göz atın ve herkese açık olup olmadığını öğrenin.

2. Gizlilik politikalarını okuyun. Kişisel veri güvenliği adına tüm cihazlarınızda gizlilik politikalarını inceleyin. Giyilebilir teknoloji cihazlarınızın şirket tarafından topladığı verileri, bunları nasıl kullandığını veya paylaştığını öğrenin. İstenmeyen durumlara karşı önlem alın. Eğer gizlilik politikasında net olmayan bilgiler varsa şirketle iletişime geçin.

3. Konum bilgilerini kapatın ve paylaştığınız bilgileri sınırlayın. Siber suçluların ev veya iş adresi gibi önemli kişisel verilerinize erişebilmesini engellemek adına konum bilgilerinizi mümkün oldukça kapalı tutun. Aynı zamanda, cihazlarınızı kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutarak cihazın daha fazla kişisel veri toplamasını engelleyin.

4. Cihazlarınızı şifreyle koruyun ve yazılım güncellemelerini etkinleştirin. Giyilebilir cihazınızın bir güvenlik parolası veya PIN ayarlama özelliği varsa bu özellikten yararlanın. Bu sayede olası bir hırsızlık veya kaybolma durumunda verilerinizin bir başkasının eline geçmesini engellemiş olursunuz. Aynı zamanda, giyilebilir cihazınızın yazılımını kişisel veri gizliliğinizi en üst seviyede tutabilmesi için düzenli aralıklarla güncelleyin.

5. Kullanılmayan cihazlarınızdaki kişisel verilerinizi silin. Giyilebilir cihazınızı artık kullanmıyorsanız mutlaka tüm kişisel verilerinizi cihazınızdan silin. Cihazınızda toplanan tüm verileri silmenin bir yolu cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamaktır. Fakat her cihazda durum aynı olmayabilir. Cihazınızdaki kişisel verilerin hepsini kalıcı olarak nasıl silebileceğinizle ilgili üretici şirketle iletişime geçin.