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Giyilebilir ürünleriyle CES 2020’ye damga vurdu

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR son teknoloji ürünleri,

14 Ocak 2020 Salı 10:00
Giyilebilir ürünleriyle CES 2020’ye damga vurdu

Giyilebilir ürünleriyle CES 2020’ye damga vurdu

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR son teknoloji ürünleri, başarılı büyüme performansı ve uluslararası marka bilinirliği konusunda elde ettiği başarılarla Las Vegas’ta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2020’de çeşitli uluslararası medya kurum ve kuruluşları tarafından bir dizi ödüle layık görüldü.14 gün pil ömrüyle öne çıkan ikinci nesil akıllı sağlık asistanı HONOR MagicWatch 2, uluslararası lider medya kuruluşları Android Headlines, PocketNow ve Ubergizmo tarafından “Best of CES 2020” (CES 2020’nin En İyisi) ödülüne layık görüldü. Aktivite takibi konusunda ise HONOR Band 5 Sport, Android Authority tarafından bu yılın CES fuarında seçilen ürünlerden biri olarak CES 2020 Spotlight ödülüne layık görüldü.

   Bu ödüllerin yanı sıra HONOR, 5G konusundaki öncü yeniliklerinden dolayı IDG tarafından ‘Yılın En İyi 15 Global Akıllı Telefon Markası’ arasında gösterilirken, yine IDG tarafından ‘Global 5G Akıllı Telefon İnovasyonunda Çığır Açan Marka’ ödülünü de kazandı.IDC verilerine göre HONOR, 2019 yılında bulunduğu pazarlarda hızlı büyüme yaşarken, yılın ilk üç çeyreğinde bir önceki yıla göre %21’lik bir satış artışı yakaladı[1]. Başarılı ve vizyoner 1+8+N IoT stratejisi ile yine aynı dönemde giyilebilir teknoloji ürünlerinde ise bir önceki yıla göre %1333 gibi inanılmaz bir rekor büyümeye imza attı[2]. Marka aynı zamanlarda önemli pazarlarda da liderliğini güçlendirmeye devam ediyor. Buna en büyük örnek olarak HONOR, Rusya’da %25 pazar payına ulaştı[3].

   Konu ile ilgili olarak HONOR Başkanı George Zhao şunları söyledi: “IDG tarafından endüstrideki lider markalardan biri olarak ödüllendirilmiş olmaktan dolayı gururluyuz. Bu ödül, entegre akıllı cihazlardan oluşan bir ekosistem yaratmayı hedefleyen, böylece gerçek anlamda birbirine bağlı bir toplumun yolunu açan 1+8+N stratejimizin başarısının bir göstergesi. HONOR endüstride inovasyon için öncü bir güç olmaya devam edecek, 5G ve akıllı yaşam konusundaki ilerlemeleri hızlandırmada da önemli bir rol oynayacak.”

Anahtar Kelimeler:
HuaweiHonorCES 2020
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