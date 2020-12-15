Gizli Aramalarda Numara Nasıl Görülür?

Gizli Aramalarda Numara Nasıl Görülür? Sorusu bilinmeyen bir kişi tarafından rahatsız edilen birçok kişinin ortak bir kaygısı haline gelmiştir.

Gizli numaralardan yapılan aramaların son zamanlarda birçok kişinin canını sıktığını bilmekteyiz. Kim olduğu bilinmeksizin çeşitli taciz, tehdit ve küfürlerin yanı sıra dalga geçmek içinde birçok kişinin numarasını gizlediğini bilmekteyiz. Bu durum belirli bir süre sonra psikolojik olarak insanın canını sıkmakta ve çeşitli kaygılara neden olmaktadır. Bundan dolayıdır ki, birçok kişi gizli aramalarda numaranın nasıl görüleceğine dair çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Gizli numaradan arayan şahsın açık telefon numarasını gerek GSM operatörlerin üzerinden gerekse savcılık kanalı üzerinden öğrenebilmeniz mümkündür. Sizlerde yapılan gizli aramalarda numarayı nasıl öğreneceğinize dair araştırma yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda Gizli Aramalarda Numara Nasıl Görülür? Sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız.

Gizli Aramalarda Numara Nasıl Görülür?

Gizli Aramalarda Numara Nasıl Görülür? Sorusuna verebileceğimiz birçok yanı bulunmaktadır. Ancak belirtmek isteriz ki, eğer bu numaralardan size yönelik olarak herhangi bir taciz veya tehditte bulunuluyor ise kesinlikle savcılık kanalı aracılığı ile şikâyetinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Buna dair yazımızda bir adet dilekçe örneğini de sizlerle paylaşacağız. Bunun yanı sıra Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom başta olmak üzere kullandığınız operatörler aracılığı ile sizleri arayan gizli numaranın tespitini yapabilmeniz de mümkündür. Peki, gizli numara nasıl tespit edilir? Gelin, hep beraber bakalım.

Fatura Detayından Gizli Numara Öğrenme

Gizli numara öğrenmenin en kolay yolu arasında fatura detayı yer almaktadır. Operatörünüzün internet servisi üzerinden fatura detayına analiz yapacak şekilde ulaşabilmeniz mümkündür. Fatura detayınız üzerinden kimin sizi ne zaman aradığı, internete erişim saatlerinizin ne olduğu ve mesaj gönderim saat ve tarihleri başta olmak üzere birçok fatura detayına ulaşabileceğinizi söyleyebiliriz. Fatura detayları aynı zamanda sizlerin hangi numaradan arandığınızı da sizlere göstermektedir. Bu gizli numaralar içinde geçerli bir durumdur. Sizlerde sizi rahatsız eden kişiyi bulmak istiyorsanız, operatörünüz servisi üzerinde yer alan fatura detaylarından sizi arayan numaraya ulaşabilirsiniz.

Aranmaları Gizli Numaraya Kapatma

Gizli numara aranmalarından rahatsız oldunuz ve artık bunlarla uğraşmak istemiyorsanız, telefonunuz gizli aranmalara karşı kapatabilirsiniz. Bunun için öncelikle operatörünüzün gizli numaralara kapatma kodunu öğrenmeniz gerekmektedir. Hemen bu kodları sizlerle paylaşalım. PTTCell operatörünü kullanıyorsanız, *253# kodunu uygulamanız gizli numaralardan aranmanızın önüne geçecektir. Turkcell ve Türk Telekom içinde *253# kodunu uygulamanız yeterli olacaktır. Bu durum Vodafone üzerinden biraz daha değişiktir. Vodafone için gizli numaradan aranmaları kapatmak istiyorsanız, GIZLI KAPAT yazıp 7046’ya göndermeniz gerekmektedir. Bu gizli aranmalardan sıkıldıysanız ve şikâyet ederek bu sorunu çözmek istiyorsanız, hemen bir alt başlığımızdan şikâyet dilekçesine ulaşabilirsiniz.

Gizli Numara Şikâyet Dilekçesi Örneği

Gizli numaralar üzerinden gelen herhangi bir eyleme karşı olarak şikâyetçi olmak istiyorsanız, bir dilekçe ile savcılık makamına müracaat etmeniz yeterli olacaktır. Savcılık sizlerin şikâyeti üzerine soruşturma işlemlerine başlayarak sizlere rahatsız eden kişiyi bulmanızı sağlayarak kamu davası açılmasına ve cezalandırılmasına fayda sağlayacaktır. Sizler için işinize yarar basit bir şikâyet dilekçesi örneği hazırladık.

……. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA



: (… Adınız ve Soyadınız …) (…. T.C. Kimlik No: …): (… İkamet Adresiniz …): Faili Meçhul:(… Gizli Numaradan Gelen Aranma Tarihi …)Ben ....................numaralı hattı kullanmaktayım. Kendi kullanımımda olan .................... numaralı hattan suç tarihi olan …/…./2020 tarihinde saat: 10:30 (Saati belirtmeniz HTS Kayıtları incelemesi için önemli)gizli bir numaradan aranarak rahatsız edilmekteyim. Arayan kişi sürekli olarak ……………………………………………………….……………………………………..……………………………………………sözler sarf etmekte ve beni rahatsız etmektedir. Sürekli beni arayarak taciz eden kişi psikolojik olarak yıpranmama sebebiyet vermiştir. Bundan dolayı oldukça rahatsızlık duymaktayım.

SONUÇ ve İSTEM:

Kullanmış olduğum ................numaralı hattımın belirtilen suç tarihi üzerinde HTS kayıtlarının edinilerek beni rahatsız eden kimliği belirsiz kişi ve kişiler hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. Tarih

(İmza) Ad Soyad

Adres: ………………

GSM:………………

*** Yukarıda belirtmiş olduğumuz şikâyet dilekçesini bulunduğunuz yer Cumhuriyet Başsavcılığına verebilirsiniz. Ayrıca şikâyet dilekçenizde kişinin sizlere karşı sarf etmiş olduğu taciz, tehdit, hakaret veya küfürleri de belirtmeniz gerekmektedir. Herhangi bir taciz, tehdit, hakaret veya küfür yok ise, sizleri rahatsız ettiğinden dolayı Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma suçu açısından işlem yapılabilmektedir. Bundan dolayı yazacağınız açıklamalara oldukça özen göstermeli ve dikkat etmelisiniz. ***

Turkcell Gizli Numara Öğrenme

Turkcell üzerinden gizli numara öğrenmek istiyorsanız, operatörünüzün internet sitesi üzerinden giriş yapmanız gerekmektedir. Turkcell İnternet sitesi üzerinden Bireysel İşlemler Menüsüne giriş yapmanız gerekmektedir. Burada sizlerden şifre talep edilmektedir. Eğer şifreniz yoksa veya şifrenizi hatırlamıyorsanız, SIFRE yazıp 2222’ye göndermeniz gerekmektedir.

Bu işlemden sonra Turkcell tarafından tarafınıza bir şifre gönderilmektedir. Bu şifre ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra Fatura Detay sekmesine girerek, tüm arama, aranma, internet ve mesaj kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Sizi arayan gizli numaranın aradığı tarih ve saat dilimi üzerinde araştırma yaparak arayan numarayı kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Vodafone Gizli Numara Öğrenme

Vodafone GSM operatörü, Turkcell, PTTcell veya Türk Telekom gibi gizli numaraların görülmesini sağlayacak bir sistemi müşterilerine sunmamaktadır. Vodafone hat kullanıcılarının gizli numara üzerinden aranmasında bu numarayı görememeleri birçok serzenişe neden olmuş ve günümüzde de halen eleştirilmeye devam edilmektedir. Vodafone üzerine kayıtlı bir numaraya sahipseniz ve sizi arayan gizli numaraya ulaşmak istiyorsanız, bunun için savcılığa müracaat etmeniz gerekmektedir. Fakat şikâyette bulunmak yerine bu durumdan kurtulmak istiyorsanız, yapmanız gereken başkaca bir yöntem daha bulunmaktadır. Vodafone üzerinden gizli aranmaları kapatmak için GIZLI KAPAT yazarak 7046’ya göndermeniz gerekmektedir. Bu sizlerin gizli aranmalara karşı hattınızı kapatmanıza yarayacaktır.

Türk Telekom Gizli Numara Öğrenme

Türk Telekom sunmuş olduğu hizmet ile birlikte gizli aranma numaralarının görünmesini sağlamaktadır. Bunun için yapmanız gereken Türk Telekom İnternet sitesi üzerinden operatör servisine giriş yapmak olacaktır. Aynı Turkcell üzerinde olduğu gibi Türk Telekom’da fatura detayı üzerinden gizli numara aranmalarında arayanın telefon numarasını müşterilerine sunmaktadır. Türk Telekom internet sitesi üzerinden giriş yaptıktan sonra sırasıyla Online İşlemler, Lira İşlemlerim ve Harcama Detayı bölümüne gelin. Sizi arayan gizli numaranın aramış olduğu tarih ve saat dilimini öğrenin. Daha sonrasında Harcama Detayları bölümünden belirlenen tarih ve saat dilimi aralığına bakarak sizi arayan gizli numaranın açık telefon numarasını öğrenebilirsiniz.

Gizli Numara Nasıl Tespit Edilir?

Gizli numara nasıl tespit edilir? Sorusuna ilişkin olarak edinmeniz gereken birçok bilgiyi sizlerle paylaştık. Yazımızın başında belirtmiş olduğumuz üzere gizli numaralar üzerinden yapılan aramalarda sizlere yönelik olarak süreklilik arz eden ve devam eden taciz, tehdit ve küfür içerikli konuşmalarda şikâyet hakkınız bulunmaktadır. Savcılık kanalı ile şikâyetinizi gerçekleştirerek sizi arayan bu numaraların cezalandırılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizlerin de gizli numara tespitine yönelik olarak söylemek istediği bir şey var ise bunu yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.