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Gmail kullananlar, hesaplarınızı kontrol edin

Google, Gmail kullanıcılarına önemli uyarı yayınladı. İki yıl ya da daha uzun süredir aktif olmayan hesaplarını silineceğini resmen duyurdu.

11 Kasım 2023 Cumartesi 21:52
Gmail kullananlar, hesaplarınızı kontrol edin






Gmail kullananlar, hesaplarınızı kontrol edin


Uzun süredir kullanılmayan Gmail e-posta adresleri için Google'dan uyarı yayınlandı. Şirket 2 yıldır kullanılmayan hesapları sileceğini duyurdu.
Dünyanın en çok kullanılan hizmetlerini sunan Google, yeni bir duyuru yaptı. Aktif olmayan hesap kullanıcılarını uyaran Google, aralık ayında bu hesapları kapatacak.

Politikalarını güncelleyen Google, bu kapsamda bazı hesapları kapatacağını duyurmuştu. Mayıs ayında yapılan ilk duyuru, aralık ayını kapsıyordu ve aralık ayı yaklaştığı için bazı hesaplara e-postalar gitmeye başladı.


Dünyanın en çok kullanılan hizmetlerini sunan Google, yeni bir duyuru yaptı. Aktif olmayan hesap kullanıcılarını uyaran Google, aralık ayında bu hesapları kapatacak.

Politikalarını güncelleyen Google, bu kapsamda bazı hesapları kapatacağını duyurmuştu. Mayıs ayında yapılan ilk duyuru, aralık ayını kapsıyordu ve aralık ayı yaklaştığı için bazı hesaplara e-postalar gitmeye başladı.

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GmailGoogle
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