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GoDaddy WordPress Hosting ile site kurmak daha kolay

GoDaddy WordPress Hosting, yeni güncellemelerle yüksek seviyede kişiselleştirilebilir, profesyonel web sitelerin kurulumunu kolaylaştırıyor.

18 Şubat 2020 Salı 09:23
GoDaddy WordPress Hosting ile site kurmak daha kolay

Yeni güncellemelerle GoDaddy WordPress Hosting ile site kurmak daha kolay

Dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin online dünyada başarılı olması için gerekli araç ve yardımı sunan GoDaddy, WooCommerce iş birliğinin ardından WordPress Hosting ürün grubunu güncellediğini açıkladı. Yeni güncellemeler sayesinde küçük işletme sahibi ve girişimciler daha fazla esneklik elde ederek kolaylıkla kişiselleştirilebilir WordPress web siteleri kurabiliyor. GoDaddy WordPress Hosting, 10 binden fazla tema ve 50 binin üzerinde eklentiden oluşan bir ekosisteme sahip.

GoDaddy Türkiye, MENA ve Güney Afrika Kıdemli Bölge Direktörü Selina Bieber, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “GoDaddy WordPress Hosting, gelen güncellemelerle birlikte Türkiye’deki müşterilerimize daha ileri düzeyde kolaylık ve esneklik sunuyor. Müşterilerimiz, yeni kurulum ve iş akışı özellikleriyle geniş tema seçenekleri ve eklentiler ile işletmeleri için eşsiz bir web sitesi kurabilirler.”

GoDaddy’nin güncellediği WordPress Hosting’e gelen yenilikler şöyle:

  • Kurulum aşamasını rakip ürünlere oranla yüzde 70’in üzerinde kısaltan yeni iş akışı ve kurulum deneyimi
  • Müşteriler hemen sektörlere özel temalar arasında seçim yapabiliyor ve birkaç basit soruyu yanıtladıktan sonra web sitelerini kişiselleştirmelerine yardımcı olacak yerleşik araçlardan faydalanabiliyor
  • GoDaddy’nin Aksiyon Merkezi müşterilerin başarılı bir web sitesi kurduklarından emin olmaları için adım adım rehberlik sunarak temel işlemlerin tamamlanmasına yardımcı oluyor
  • Tasarımdan analitik verilere kadar pek çok özellik sayesinde müşteriler kolaylıkla ve yardım alarak web sitesi kurulumu için gerekli tüm araçlara sahip oluyor

Kullanıcı dostu içerik blokları sayesinde kişiselleştirmeler daha hızlı ve basit bir şekilde yapılabildiği gibi web sitesi kurmaya başlamak için kodlama yapmaya gerek kalmıyor. GoDaddy, WordPress Hosting’in Üst Düzey ve E-ticaret planlarında hosting süresi boyunca ücretsiz SSL de sağlıyor ve otomatik konuşlama ve sertifikasyon ile sertifika kurulumu da kolaylaşıyor. Bunlara ek olarak, GoDaddy müşterileri entegre SEO aracı yardımıyla web sitelerinin Google sıralamasını ve site trafiğini artırma şansını yakalıyor.

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