Gönüllü Pardus Topluluk Portalı Açıldı!

Kamuda açık kaynak kullanımını yaygınlaştırma, Pardus kullanımını artırma ve ülkemizdeki tüm açık kaynak ve Pardus topluluklarını bir araya getirmek üzere hazırlanan topluluk portalı gonullu.pardus.org.tr Pardus severlerin hizmetinde!

neden ?

gönüllü.pardus adını, açık kaynak teknolojilerdeki en önemli fikir olan gönüllülük esasından ve bilgiyi açık biçimde paylaşma etiğinden alıyor. Topluluk, açık kaynağın gücüne inanan ve geleceğin teknolojiyle kurulmakta olduğunu bilen herkesin dikkatini; açık kaynak kodlu bir işletim sistemi geliştirilmesinin, tüm güvenlik ve kullanım ihtiyacı unsurlarıyla beraber kamuda ve masaüstü kullanımda yaygınlaşmasının önemine çekiyor.

gönüllü.pardus ile topluluğun, tüm bilgi gereksinimini karşılayacak, sorularına yanıt verecek, birlikte planlayıp gelişecek, yeteneklerini keşfedebilecek bir alanı olması hedefleniyor. Bu amaçla kurulan gonullu.pardus.org.tr topluluk portalı, aşağıda sıralanan ve/ya akla gelebilecek tüm diğer alanlarda bilgi paylaşımı için tasarlandı.

nasıl?

Portalda, Pardus’ta bir iş “Nasıl?” yapılır sorusuna cevap olarak hazırlanan makaleler, 3 ayrı kategoride sınıflandırılıyor. Pardus ile yeni tanışanlar için “Pardus’a Giriş” makaleleri, Pardus’ta yazılım geliştirme işleriyle uğraşanlar için “Geliştirici” makaleleri ve Linux sistemlerin olmazsa olmazı “Komut Satırı” makaleleri bulunuyor.

Kullanıcıların hem Pardus ile ilgili, hem de özgür yazılım dünyasından haberleri tek bir yerden okuyabilmelerine olanak tanıyan bir yapıya sahip olan gönüllü.pardus.org.tr, geliştiriciler ve topluluk yazarlarının hazırladığı blog yazılarını ve Pardus’ta çalışan uygulamaların tanıtıldığı uygulama tanıtım yazılarını da yayınlıyor.

Pardus’a katkı sağlamak isteyen fakat nereden başlayacağını veya neler yapabileceğini bilmeyen kullanıcıları yönlendirecek sayfalarda, belgelendirme, çeviri, test, yazılım ve tasarım başlıkları altında, ilgili alanda nasıl destek sağlanabileceği ve destek olmak isteyen kişide aranan temel yeterlilikleri anlatan yönlendirici metinler sunuluyor.

birlikte!

Güçlü, büyük, bağlı bir topluluk olmak elbette gönüllülerin fikirlerine değer vererek mümkün. gönüllü.pardus da düzenli anketlerle topluluğun fikirlerini alacak ve yarışmalarla teknolojiden tasarıma her konuda gelişim fırsatları sunacak. Tüm bunlara kolayca erişim için bir Pardus gönüllüsünü en iyi ifade eden aktif, hızlı ve net tasarımlı bir site ile gonullu.pardus.org.tr hizmetinizde!