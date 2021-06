Google’da Kendi Adınızı Arıyor musunuz?

Eğitmen ve dijital iletişim profesyoneli Gamze Nurluoğlu, her geçen gün daha da önem kazanan “dijital iz” konusunda Google’da atılan her adımın nasıl iz bıraktığını yorumluyor. Herkesi yakından ilgilendiren bu bilgiler dijital medyadaki her bir kullanıcı için büyük önem taşıyor.