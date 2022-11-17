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Güncellenmeyen Apple Ürünlerinde gizli dinleme tehlikesi

Güncellenmeyen Apple ürünlerinde gizli dinleme tehlikesiKullandığınız ancak güncelleme alınmayan Apple ürünlerinde bluetooth erişimi ile özellikle siri konuşmalarının gizlice dinlenmeye neden olduğu ortaya çıktı.

17 Kasım 2022 Perşembe 11:31
Güncellenmeyen Apple Ürünlerinde gizli dinleme tehlikesi

Güncellenmeyen Apple Ürünlerinde gizli dinleme tehlikesi

BeyazNet uzmanları, güncelleme almayan Apple ürünleri konusunda uyarıyor.
Apple'ın iOS ve macOS işletim sistemlerindeki bir güvenlik açığı, Bluetooth erişimi olan uygulamaların Siri ile konuşmaları gizlice dinlemesine neden olabildiği açıklandı. İşletim sistemini güncelleyen kullanıcılar bu güvenlik açığından etkilenmiyor.

Apple, "bir uygulama bağlı bir AirPod kullanarak ses kaydedebilir" diyerek sorunu kabul etmişti. iOS 16.1'deki Core Bluetooth sorununu SiriSpy olarak adlandırarak CVE-2022-32946 tanımlayıcısı atanmıştı. Hatayı gideren bir yazılım yaması iPhone 8 ve üstü, iPad Pro (tüm modeller), iPad Air 3 nesil ve üstü, iPad 5 nesil ve üstü ve iPad mini 5 nesil ve üstü için yapıldı. Ayrıca, macOS'un tüm desteklenen sürümlerinde 24 Ekim'deki güncelleme ile çözüldü. Ancak, güncelleme alamayan milyonlarca cihaz bu soruna karşı şu anda korumasız. 

Uygulama geliştiricisi Guilherme Rambo bir yazısında, "Bluetooth erişimi olan herhangi bir uygulama, Siri ile konuşmalarınızı ve AirPods veya Beats kulaklıkları kullanırken iOS klavye dikte özelliğinden gelen sesi kaydedebilir. Bu, uygulama mikrofon erişim izni talep etmeden ve uygulama mikrofonu dinlediğine dair herhangi bir iz bırakmadan gerçekleşir." şeklinde açıklamıştı

KRİTİK GÜNCELLEMELER TÜM TELEFONLAR İÇİN OLMALI

Apple'ın güncelleme desteğini çektiğini açıkladığı telefonların sahiplerinin ciddi bir tehdit altında olduğunu söyleyen BeyazNet CTO'su Akgün Yardımcı, "Dünya ciddi bir daralmadan geçerken, dünyanın en büyük teknoloji devlerinin tüketicisinin yanında olması gerekir. Üretilen telefon çalışıyorsa, desteği kesilmemelidir. Desteği kesilecekse de, mutlaka bu gibi sonradan görülen üretici hatasının telafi edilmesi adına bu güncellemenin tüm versiyonlar için uygulanabilir hale gelmesi gerekmektedir. Bugünün şartlarında özellikle buna ihtiyaç vardır. Güncelleme alamayan telefonların bu kadar ciddi bir hatayla karşı karşıya kalması ciddi davalara maruz kalabilecektir." dedi.

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