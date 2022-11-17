Güncellenmeyen Apple Ürünlerinde gizli dinleme tehlikesi
BeyazNet uzmanları, güncelleme almayan Apple ürünleri konusunda uyarıyor.
Apple'ın iOS ve macOS işletim sistemlerindeki bir güvenlik açığı, Bluetooth erişimi olan uygulamaların Siri ile konuşmaları gizlice dinlemesine neden olabildiği açıklandı. İşletim sistemini güncelleyen kullanıcılar bu güvenlik açığından etkilenmiyor.
Uygulama geliştiricisi Guilherme Rambo bir yazısında, "Bluetooth erişimi olan herhangi bir uygulama, Siri ile konuşmalarınızı ve AirPods veya Beats kulaklıkları kullanırken iOS klavye dikte özelliğinden gelen sesi kaydedebilir. Bu, uygulama mikrofon erişim izni talep etmeden ve uygulama mikrofonu dinlediğine dair herhangi bir iz bırakmadan gerçekleşir." şeklinde açıklamıştı
KRİTİK GÜNCELLEMELER TÜM TELEFONLAR İÇİN OLMALI
Apple'ın güncelleme desteğini çektiğini açıkladığı telefonların sahiplerinin ciddi bir tehdit altında olduğunu söyleyen BeyazNet CTO'su Akgün Yardımcı, "Dünya ciddi bir daralmadan geçerken, dünyanın en büyük teknoloji devlerinin tüketicisinin yanında olması gerekir. Üretilen telefon çalışıyorsa, desteği kesilmemelidir. Desteği kesilecekse de, mutlaka bu gibi sonradan görülen üretici hatasının telafi edilmesi adına bu güncellemenin tüm versiyonlar için uygulanabilir hale gelmesi gerekmektedir. Bugünün şartlarında özellikle buna ihtiyaç vardır. Güncelleme alamayan telefonların bu kadar ciddi bir hatayla karşı karşıya kalması ciddi davalara maruz kalabilecektir." dedi.