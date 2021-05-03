Güvenlik Endüstrisine Yön Verecek 6 Trend

Dünyanın ilk IP kamera üreticisi Axis Communications, sektörün en büyük dijital etkinliğini Türkiye’deki iş ortakları ve son kullanıcılarıyla birlikte gerçekleştirdi. Etkinlikte gözetim ve güvenlik trendleri üzerinde durulurken Türkiye’den güncel başarı hikayeleri ve yerel dinamiklere uygun öneriler paylaşıldı.

Axis Communications Teknolojiden Sorumlu Tepe Yöneticisi (CTO) Johan Paulsson, “Bir teknoloji şirketi olarak, ileri bakarken geride olanları bilmek de çok önemlidir. 2020 yılı bizlere geleceği tahmin etmenin ne kadar zorlu olduğunu öğretti. Geçtiğimiz yıl yaşananlar, 2021'de farklı teknolojilerin nasıl ve neden kullanılacağına da birçok açıdan yön verdi” dedi. Paulsson, önümüzdeki dönemde sektörü bekleyen altı temel trendini şu şekilde sıraladı:

Güven ve şeffaflık her zaman zirvede yer alıyor. Müşteriler ve son kullanıcılar, özellikle artan gözetim ile teknolojinin nasıl kullanıldığı ve verilerin nasıl yönetildiği konusunda şeffaflık talep ediyorlar. Güvenle ilgili yenilenen tartışmalar, tüm sektörlerdeki kuruluşların neden güvenilir olduklarını aktif olarak nasıl gösterdiklerini doğrudan etkileyecek. Dünya yatay düzlemde ilerliyor. Önümüzdeki yıl sunucu, uç nokta ve bulut entegrasyonları ile yatay büyümenin hız kazanması bekleniyor. Örneğin kameradaki uç nokta analizi, bir operatöre bir uyarı mesajı gönderecek, operatör doğrulamak ve yanıtlamak için bulut tabanlı bir uygulama aracılığıyla canlı video beslemesine erişecek. Bu akış rutin hale gelecek. Siber güvenlik – hızla büyüyen trend. Siber güvenlik ortamı sürekli gelişiyor ve bu da gelişen bir siber güvenlik stratejisine sahip olmayı kritik hale getiriyor. Yapay zeka tabanlı bilgisayar korsanlığı yöntemleri ve derin sahtekarlıklar (deep fake) gibi gelişmeler, içeriği, cihazları ve uygulamaları doğrulamak için yeni yöntemler keşfetmemize yol açıyor. Yapay zeka (AI) gerçeği. Yapay zekanın artıları ve eksileri etrafında çok fazla tartışma var, ancak gerçek şu ki, makine öğrenimi ve derin öğrenme artık gözetim teknolojisinde yaygın olarak kullanılabilir. Yapay zekanın pozitif yönlerine ve bunun güvenlik endüstrisine nasıl uygulanacağına odaklanmalıyız. Örneğin, nesneleri tanımlamaya ve yanlışları azaltmaya yardımcı olmak için uçtaki gözlemlemede makine öğrenimi ve derin öğrenmenin birçok olumlu potansiyel kullanımları mevcut.. Yapay zeka ve insan işbirliği ile güvenlik uzmanları sürekli manuel izleme yerine proaktif, olay tabanlı bir çalışma yöntemine geçebilir. Temassız teknolojiler. Bu yıl içinde oluşturulan düzenlemeler, kurallar ve tüketici alışkanlıkları 2021'de yaygınlaşacak. Teknoloji, hijyen endişeleri ve sosyal mesafeden dolayı bunların nasıl izlendiğini ve uygulandığını destekleyecek. Sonuç olarak, özellikle erişim kontrolü gibi alanlarda temassız veya düşük temaslı teknolojilerin uygulanması artacak. Ek olarak, sosyal mesafe düzenlemelerine uyulmasını sağlamak için kişi sayma yeteneklerine sahip gözetim çözümleri norm haline gelecek. Sürdürülebilirlik yeniden ele alınıyor. Pandemi sırasında çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik tartışmaları ön plana çıktı. Sürdürülebilirliğin birincil endişe alanı olarak konumunu yeniden kazanması bekleniyor. Ürünlerde plastik ve PVC kullanımının azaltılması ve geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanım düzeyinin artırılması konusunda önemli adımlar atıldı. Ürün ömrü de müşteriler için kritik bir karar verme faktörü olacak. Uzun bir ürün ömrü olan yüksek kaliteli bir ürüne yatırım yapmak hem çevre hem de ekonomi için daha faydalı.

Bölgenin Merkez Ofisi Türkiye Oldu

Axis Communications Orta Asya ve Türkiye Satış Müdürü Ayşegül Demirkol ve Kilit Müşteriler Müdürü Emre Nasır’ın açılış konuşmasında Türkiye’nin şehirleşme ve endüstriler için önemli yatırımları üzerinde durulurken, Türkiye’nin stratejik konumu ve önemini pekiştirmek için, Orta Asya bölgesinin merkez ofisi olarak belirlendi. Müşterilere daha yakın olmasının yanı sıra, son kullanıcılara verilen etkili desteğin bölgenin merkezi haline gelmede önemli olduğu vurgulandı.

Etkinlikte hem entegratörler hem de son müşteriler için güvenlik alanındaki akıllı çözümleri, müşteri başarı hikayelerini, ilgili konuşmaları ve ilham verici ürünleri katılımcıların dikkatine sunuldu. Axis Communications yöneticileri, çözüm tasarımcılarının hayal güçleri ve akıllı teknolojilerin iş ortakları tarafından entegre edildiği güvenlik sistemlerinin daha güvenli bir dünya yaratılması için nasıl yardımcı olacağını gözler önüne serdi.

İki günlük etkinliğin ikinci gününde Türkiye’den güncel başarı hikayeleri ve yerel dinamiklere uygun öneriler paylaşıldı. Yılda 200 milyon yolcuya evsahipliği yapan İstanbul Havalimanı’nındaki sistemle ilgili bilgi vermek üzere Proline Güvenlik Sistem Çözümleri Yöneticisi Hamza Aybey ve IGA Havalimanı Zayıf Akım Sistemleri Müdürü Sezen Tezcan sunumlarını gerçekleştirdi.