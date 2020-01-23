Güvenlik yazılım devi Türkiye'de yüzde 75 büyüdü

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, Türkiye pazarındaki büyümesini sürdürdü ve 2019 yılında hedeflerinin de üzerine çıkarak yüzde 75’in üzerinde büyüdüğünü açıkladı. Kanal yapılanmalarını büyüterek 400’ün üzerinde iş ortağıyla çalıştıklarını belirten Bitdefender Türkiye Kanal Satış Müdürü Alper Serkan Lavaşkan, 2020’de yeni yatırımlarla Türkiye’deki siber güvenlik pazarının gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, Türkiye operasyonlarındaki büyümesini sürdürdü ve 2019 yılında hedeflerinin üzerine çıkarak yüzde 75’in üzerinde büyüdüğünü açıkladı. Kanal yapılanmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bitdefender Türkiye Kanal Satış Müdürü Alper Serkan Lavaşkan “2019’da iş ortağı sayımızı 400’ün üzerine çıkararak ülke genelindeki birçok şehirde yüzlerce kişiyle eğitimler gerçekleştirdik.” ifadelerinde bulundu.

Güvenlik Yazılımı Pazarındaki Payımızı Artırıyoruz

Windows, Mac OSx ve mobil işletim sistemleri için antivirüs, fidye yazılımı koruması, kimlik avı dolandırıcılığına karşı koruma, ebeveyn koruması ve mobil güvenlik başta olmak üzere sundukları ödüllü çözümlerle hem kurumsal hem de bireysel müşteri sayılarında büyük bir artış kaydettiklerini belirten Alper Serkan Lavaşkan, “Bu başarımızın altında Bitdefender Antivirüs’ün, günümüzün tehdit ortamındaki üç önemli endişe olan kötü amaçlı yazılıma, gizliliğe ve çocukların güvenliğine odaklanması yatıyor.” açıklamasında bulundu.

Yeni Teknolojiler Büyüme Stratejimizi Pekiştiriyor

Ekonomik olarak oldukça çalkantılı geçen 2019’da önemli bir büyüme kat ettiklerini dile getiren Alper Serkan Lavaşkan, yabancı para birimlerindeki volatiliteye rağmen Türkiye’deki pazar paylarını artırıp hedeflerinin de üzerine çıktıklarını ve büyük bir başarı gösterdiklerini belirtti. "Türkiye’deki şirketler, güvenlikle ilgili daha fazla hizmet talep ediyorlar ve Bitdefender Antivirüs, Türkiye’deki siber güvenlik pazarının gelişimine yatırım yapmaya 2020’de de devam edecek.” ifadelerinde bulunan Lavaşkan, “İş ortaklarımıza yeni güvenlik teknolojilerini hem çok daha ekonomik hem de rakiplerimize karşı daha çevik hareket ederek sağlamak, büyüme stratejilerimizi pekiştiriyor.” dedi.

Laykon Bilişim ve Bitdefender Hakkında:

2016 yılının 3. çeyreğinden itibaren Bitdefender’in Türkiye Distribütörü olarak hizmet veren Laykon Bilişim, bilişim güvenliği alanında profesyonel ürün ve çözümleri ile çözüm ortaklarına satış ve destek veren bir teknoloji firmasıdır. Aynı zamanda 2018 yılı itibari ile lider güvenlik duvarı ve UTM sağlayıcısı WatchGuard’ın distribütörlüğünü üstlenen Laykon Bilişim, bilişim sektöründe 10 yılı aşkın süredir müşteri sadakati ve bayi kanalı yapılanması çalışmalarında bulunmuş uzman kadrosu ile güvenlik ve iş sürekliliği çözümleri tarafında kullanıcılarına yeni teknolojileri götürmeye devam etmektedir.

Bitdefender, 100’den fazla ülkeye değer katan anlaşmalar, distribütörler ve satış ortakları üzerinden çözümler sağlayan global bir güvenlik teknolojisi şirketidir. 2001 yılından bu yana, ödüllendirilen kurumsal ve bireysel bilişim güvenliği çözümleri üreten Bitdefender, sanallaştırma ve bulut teknolojisi alanında liderlik eden bir güvenlik sağlayıcısıdır.