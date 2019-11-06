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Hackerlar, parmak izli telefonu 20 dakikada kırdı

Dünyanın en güvenli şifre koruma sistemi olarak gösterilen parmak izli erişim, hackerların sadece 20 dakikasını aldı..

Hackerlar, parmak izli telefonu 20 dakikada kırdı

Dünyanın en güvenli şifre koruma sistemi olarak gösterilen parmak izli erişim, hackerların sadece 20 dakikasını aldı..

06 Kasım 2019 Çarşamba 04:32
Hackerlar, parmak izli telefonu 20 dakikada kırdı


Hackerlar, parmak izli telefonu 20 dakikada kırdı



İnternet ve iletişim sektörünün yakından takip ettiği GeekPwn 2019 Hacking Konferansı ilginç gösteriye sahne oldu. Dünyanın en güvenilir erişim şifreleme teknoloji olarak gösterilen parmak izli koruma önlemi, hackerların sadece 20 dakikasını aldı. Cep telefonu ekranı üzerindeki parmak izi görüntüsünün fotoğrafını çekerek işe koyulan hackerlar elde ettikleri sanal parmak izi ile cihaza erişmeyi başardı.

Çinli hackerlar, akıllı telefonlardaki biyometrik güvenlik sistemlerini sadece 20 dakika içerisinde geçebilen bir yöntem geliştirdi.

Cam üzerinde bırakılan parmak izlerinin fotoğrafını kullanan Tencent Güvenlik'ten X-Lab ekibi, parmak izi okuyucularını kandırabilecek kadar karmaşık parmak izi klonları üretmeyi başardı.

Chip.com.tr'nin aktardığına göre ekip, Şangay'daki GeekPwn 2019 hacking konferansında bunun bir gösterimini yaptı.

Gösterim sırasında izleyicilerden birinin bir cama dokunması istendi ve daha sonra bu parmak izinin fotoğrafı çekilerek işleme başlandı. Özel olarak geliştirilen uygulama ile fotoğraf işlendi ve açıklanmayan bir donanım seti kullanılarak fiziksel bir model yaratıldı.

Kullanılan yöntem tam olarak açıklanmamış olsa da, bir çeşit 3D yazıcının kullanıldığı tahmin ediliyor. Yöntem, parmak izi okuyucusu olan üç akıllı telefon ve iki diğer cihazı kandırmak için kullanıldı.

Çin medyasına konuşan ekip lideri Chen Yu, kullanılan donanım için sadece 140 doların yeterli olduğunu söyledi.

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