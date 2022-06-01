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HEC GROUP’U YAKINDAN TANIYALIM

2016 yılında; temelleri Hüseyin Emre Can tarafından atılan HEC Group...

01 Haziran 2022 Çarşamba 17:32
HEC GROUP’U YAKINDAN TANIYALIM

2016 yılında; temelleri Hüseyin Emre Can tarafından atılan HEC Group, ilk senelerinde sadece sosyal medya platformlarında hizmet vermekte olan bir marka olarak bilinmekteydi. 2020 yılına kadar Türkiye’deki müşterilerine hizmet veren HEC Group, pandeminin de hayatımızdaki etkisiyle sosyal medya kullanımının artması sonucu, yurtdışına da hizmet vermeye başlamıştır. 2021 yılı itibari ile Hüseyin Emre Can tarafından marka ciddi şekilde büyüme kat etmiş, sosyal medya hizmetleri ve ticaretinde marka bilinirliği oluşmuştur. 2022 yılı itibari ile HEC Group ismi ve logosu ile Türk Patent’e marka tescil olarak başvurulmuş ve aynı zamanda HEC GROUP MEDYA & REKLAM & ORGANİZASYON isimli LİMİTED ŞİRKETİ haline gelmiştir.

 Ankara merkezli çalışmalarını sürdüren HEC Group’un resmi ofisi Kırkkonaklar Mah. 299. Sokak 5/7 Çankaya/Ankara’da bulunmaktadır. Özellikle günümüzde sosyal medya kullanılarak yapılan dolandırıcılık ve sahtekârlık faaliyetleri, güvenli ve resmi şekilde önleyerek insanlara sunmayı hedef edinen HEC Group, Ankara, Cumhuriyet vergi dairesine bağlı resmi bir sosyal medya ajansıdır.  2022 Mayıs ayı itibari ile Türkiye’nin başkentinden, 52’den fazla ülkeye aktif olarak hizmet vermektedir. Temel işletme amacı; sosyal medya hesap satışı, sosyal medya hizmetleri ve sosyal medya market hizmetidir.  Birçok işletmenin sosyal medya hesabını yönetmekte olduğu ve çalışmış olduğu işletme veya kişilerin olumlu yorumlar yaptığı gözükmektedir. Aynı zamanda tüm dijital platformlarda hizmet vermekte olan HEC Group, Google hizmetleri, reklam hizmetleri ve organizasyon hizmetleri gibi bünyesinde birçok faaliyeti bulundurmaktadır. HEC Group Sosyal Medya Reklam Ajansı hakkında olumlu yorumlar dijital medyada dikkat çekmektedir. Bu kadar kısa sürede hızlı bir ivme yakalayan ve adından çokça bahsettiren şirketin kurucusu ve yönetici Hüseyin Emre Can, bir görüşmede yaptıkları işlerin %80’inden fazlasını yurtdışına yönelik olduğunu, diğer ülkelerde sosyal medyaya verilen önemin çok daha fazla olduğunu ve insanların özellikle sosyal medya için para harcamaktan çekinmediğini belirtti. Kısa süre içerisinde, genç girişimci ruhuyla ortaya konulan ve başarısını ülke çapında söz ettiren HEC Group, özellikle yaptıkları işler ve ekibiyle dikkat çekiyor. Aktif olarak 8 kişilik bir ekip ile çalışan şirket, yurtdışında birçok bağlantısı ile de dünyanın her yerinde hizmet veriyor. Resmi web siteleri olan www.hecgroupdigital.com’dan detaylı bilgi alabilir veya resmi Instagram hesapları olan @hec.group’u takip ederek hizmetlerinden haberdar olabilirsiniz. Kendilerine çalışmalarında başarılar dileriz…

Anahtar Kelimeler:
HEC GroupHüseyin Emre CanSosyal Medya Ajansı
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