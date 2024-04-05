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Help Steps'in rekor bağışı fark yarattı

Aralarında Ahbap, Çocuk Eğitim Derneği, ENCANDER, HEPAD, TEGV, MİKADER, Türkiye SMA Vakfı, TEMA gibi STK'lara bağış toplayan uygulama rekor kırdı

05 Nisan 2024 Cuma 08:06
Help Steps'in rekor bağışı fark yarattı






Help Steps'in rekor bağışı fark yarattı
 

Tamamen ücretsiz bir şekilde telefonlara indirilebilen, gün içinde attılan her adımı desteğe dönüştüren mobil uygulama Help Steps, dünya çapında aracılık ettiği iyilik hareketinde bir rekora imza attı. Bir Türk kadın girişimci olan Gözde Venedik’in 15 yıllık kurumsal kariyerini bırakarak, hayallerinin peşinden koşmasıyla doğan Help Steps, şimdi 161 ülkede yaklaşık iki milyon kişi tarafından kullanılıyor. 

Help Steps, geçtiğimiz günlerde, küresel vizyonunu, yeni stratejisini ve bu güne kadar yarattığı faydaları paylaşarak, başarılarını kutlamak amacıyla düzenlediği global vizyon lansmanının ardından, yeni yılın ilk çeyreğinde katkı verdiği yardım faaliyetlerini rakamlarla açıkladı;

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI:

Ahbap, Çocuk Eğitim Derneği, ENCANDER, HEPAD, TEGV, MİKADER, Türkiye SMA Vakfı, TEMA Vakfı, ve Melekler Şehri Derneği gibi sivil toplum kuruluşları toplam 4.051.985.090,00 adım miktarlarda yardım sağladılar. Bu STK'lar, eğitimden sağlığa, çevre korumasından sosyal yardıma kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor ve toplumun çeşitli ihtiyaçlarına cevap veriyorlar.

BİREYSEL YARARLANICILAR:

Bireysel Yararlanıcı Veysel Yazar’ın adım hedefi 5 milyar adım hedefi kullanıcılar sayesinde şubat ayında tamamlandı. Yazar’ın ihtiyacı olan akülü sandalye kendisine teslim edildi.

Yeni bireysel yararlanıcı Kayra Baştarla ise bir ayda 1053489352 adım sayısına ulaştı. Bireylerin bu tür büyük bağışları, toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhunu gösteriyor.

SPOR KULÜPLERİ:

Taraftarlar ise spor kulüpleri için adım bağışlamaya devam ediyor. Kullanıcılar Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Atletico Madrid ve Darüşşafaka gibi kulüplere, toplamda 873.091.563,00 adım bağışladılar.

TOPLAM YARDIM MİKTARI:

Help Steps'in öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyalar sonucunda toplamda 6.978.981.629,00 adım sayısı atıldı Bu rakam, toplumun birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini ve yardımlaşma ruhunun gücünü göstermesi açısından çok önemli.

Help Steps Kurucu ve CEO’su Gözde Venedik: “2024 yılının ilk çeyreğinde, Help Steps olarak topluma ulaşmak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için büyük bir gayret sarf ettik. Sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve bireylerle birlikte çalışarak, yüzlerce hayatı değiştirdik. Bugün burada gördüğümüz başarı, bu çabaların ve dayanışmanın bir sonucudur. Yardım faaliyetlerimizle birlikte toplumumuzda pozitif bir değişim yaratmaya devam etmek için, Help Steps olarak kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. Hep birlikte, daha güzel bir dünya inşa etmek için adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Help Steps
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