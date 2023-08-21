Her Sektöre Uygun Bir Identify Çözümü Var

Dijitalleşen dünya, hızla yaygınlaşan e-ticaret, uzaktan müşteri edinimi (KYC- know your customer) teknolojisinin kullanımının pek çok sektörde yaygınlaşmasına yol açıyor. Müşteri kimliklerinin uzaktan doğrulanması gereken başta bankacılık ve finans olmak üzere pek çok sektörde kullanılan KYC teknolojisinin Türkiye’deki öncüsü Identify, tecrübesi ve sunduğu çözümlerle fark yaratıyor.

KYC kullanımının hızla yaygınlaştığı ve firmanın 2023’ün ilk altı ayında %220 oranında büyüdüğü bilgisini paylaşan Identify Türkiye Genel Müdürü Ulaş Arıcan, yaptıkları Ar-Ge yatırımları sayesinde her sektöre yönelik çözüm geliştirme kapasitesinde olduklarını belirtiyor. Arıcan, “Bankacılık sektöründe 1 Haziran’da yürürlüğe giren regülasyonlar, bu sektörde KYC teknolojisi kullanımının hızla artmasına yol açtı. Finans kuruluşlarının yasal düzenlemelere ve güvenlik mevzuatlarına uyma zorunlulukları KYC’ye talep oluşmasına neden oluyor. Bankalar KYC’yi suçun finansmanı ve kara para aklama gibi yasadışı faaliyetleri engellemek, müşterilerinin güvenliğini sağlamak ve mevzuatlara uyum zorunlulukları nedeniyle kullanıyor. KYC bankalarda, hesap açma, kredi başvurusu gibi finansal işlemlerde ve risk değerlendirmesinde öne çıkan bir süreç. KYC kullanarak müşteri edinme oranları geçtiğimiz yıla göre iki kat arttı. Türkiye Bankalar Birliği verilere göre 2023’ün sadece Ocak ayında 1 milyon 94 bin kişi bu yolla müşteri olmak için başvurdu. Bu veriler sektörün ileride daha çok kullanıcıya ulaşacağının habercisi” diyor.

Dijital dönüşüm ve KYC

Almanya ve Türkiye’de hizmet veren Identify’ın müşteri portföyünün büyük bir kısmını bankacılık, finans, sigorta, kripto ve e-ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar oluşturuyor. Arıcan, en büyük müşteri grubu finans sektörü olsa da dijital dönüşümle birlikte kimlik doğrulaması ve risk analizi gerektiren tüm sektörlere yönelik KYC ve digital onboarding çözümleri sunduklarını vurguluyor. Arıcan, “Identify Türkiye olarak son beş yılda Almanya’da KYC sektöründe yüz binlerce kimlik doğrulama işlemini başarıyla tamamladık. Bankacılık ve finans sektörlerine tecrübelerimizi aktardık. Dönüşüm oranlarına odaklanmaları gerektiğini her fırsatta dile getirdik. Almanya ve Türkiye’de KYC mevzuatları birbirinden farklı olsa da Identify her iki ülkenin mevzuatına ve regülasyonlarına %100 uyumlu” diyor.

Bağımsız analiz ve danışmanlık firması Goode Intelligence verilerine göre KYC pazarının 2026 yılında 26 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağının tahmin edildiği bilgisini paylaşan Arıcan, KYC ve digital onboarding pazarındaki hızlı genişlemeye tüm bilgi ve tecrübeleriyle her sektörde yanıt vereceklerini ve müşterilerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguluyor. Arıcan, Türkiye’nin bu alanda etkili bir noktaya ulaşması için sürekli çalıştıklarını sözlerine ekliyor.