Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Herkes eve kapandı, dijital oyun satışları patladı

Koronavirüs döneminde evlere kapanmak oyun şirketlerine yaradı. Her yaş grubundan kişiler boş vakitlerinde sanal ortamda oyun oynamayı tercih etti. Bu da dijital oyun trafiğinde yüzde 75 artışa neden olurken, bu oyunlara harcanan paranın da yüzde 60 artmasını sağladı

22 Haziran 2020 Pazartesi 09:22
Herkes eve kapandı, dijital oyun satışları patladı

Herkes eve kapandı, dijital oyun satışları patladı


 

Karantina dönemi oyun sektörünü hareketlendirdi. Çoğu kişinin tüm zamanını evde geçirmek zorunda olması pek çok sektörde iş gücü ya da maddi kayıplar meydana getirirken dijital oyun ve e-spor tarafında ise aksine büyük bir ilgi ve hasılat rekoru haberleri gelmeye başladı. Tüm bu yaşananlar bir kez daha oyun sektörün önemini gözler önüne serdi. Bunun en güzel örneklerinden biri de yerli mobil oyun şirketi Peak’in dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga’ya 12 milyar TL'ye satılması oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kara, Next in Game tarafından hazırlanan “Global Karantina Günlerinin Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri” raporuna göre karantina döneminde dijital oyun trafiklerinde yüzde 75 artış yaşandığını söyledi. Kara, “Rapordaki diğer önemli bir veri karantina sürecinde dijital oyunlara harcanan paranın geçen yıla göre yüzde 60 artması oldu. Dolayısı ile bu veriler daha önceden büyük bir potansiyel olarak görülen dijital oyun sektörünün kişilerin ilgisi doğrultusunda daha da güç kazandığını gösterdi. Ayrıca Peak’in de Zynga’ya yaklaşık 12 milyar TL üzerinde bir rakama satışı, ülkemizde bu sektöre yatırım yapmanın artık kaçınılmaz olduğunu işaret ediyor” dedi.

Kaykay oyunu ile geometrik şekiller tanıtılıyor

Dijital oyunlar, ciddi oyunlar ve oyunlaştırma uygulamaları ile de karşımıza çıkıyor. Ciddi oyunlar, eğlence amacının yanı sıra farklı amaç ve becerileri ön plana alan oyunlar olarak adlandırılıyor. Oyunlaştırma ise oyun içi elementlerin oyun dışı alanlarda kullanılması olarak tanımlanıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak her iki alana da yatırım yaptıklarının altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kara, üniversite bünyesinde bilimsel araştırma projesi olarak geliştirdikleri kaykay oyununda ilköğretim öğrencilerine geometrik şekilleri tanıma, birer ritmik sayma ve zamanı doğru okuyabilme gibi kazanımları vermeyi hedeflediklerini belirtti. Üniversitenin Dijital Oyun Tasarımı Bölümü olarak, üniversite tarafından desteklenen projelere imza attıklarını kaydeden Kara, “Çok eski çağlardan beri ve bireysel gelişimde de bebeklik dönemlerimizden itiraben oyun her zaman hayatımızın bir parçası. Böylesine köklü altyapısı ve akademik temeli olan oyun alanına dönük araştırma ve geliştirme çalışmalarının artması en önemli hedeflerden birisi olmalı. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar için eğitimin oyunla birleştirilmesi artık kaçınılmaz. Örneğin Bilgi’de bizler ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitsel oyun geliştirme ve sınıf içerisinde oyunlaştırma temelli uygulamalara öncülük ediyoruz. Ayrıca BİLGİ’nin Blackboard Learn sisteminde oyunlaştırma unsurlarını oyun tasarımı benzeri derslere entegre ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yeni teknolojilerin eğitim ortamında daha etkili kullanılmasına yönelik proje çalışmalarımız da devam edecek” açıklamasında bulundu.

Öğrencilere rozet hediyeli yöntem

Oyunlaştırmanın okul öncesi dönemden yetişkinliğe, eğitimden pazarlamaya kadar pek çok sektörde kullanım alanını barındıran bir süreç olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kara, şöyle devam etti: “Farklı yöntemler ile oyunlaştırma uzaktan eğitim modelinde kullanılıyor. Öğrencilerin uzaktan eğitim programlarına zamanında ödev yüklemesine “artı rozet”, online derse katılmasına “katılım sertifikası”, online sınavda tartışma ortamında kendi fikrini ifade etmesine “girişkenlik puanı” veriyoruz. Bu yöntemler, öğrencilerin motivasyonunu ve online derslere olan tutumunu güçlendiriyor.”

Ünlü model Günay Museyava'nın yardımına hemşerisi yetişi
Ünlü model Günay Museyava'nın yardımına hemşerisi yetişi
Epilson Yayınevi Eğitim Dizisi'nden iki yeni kitap
Epilson Yayınevi Eğitim Dizisi'nden iki yeni kitap
TSK, Irak'ın derinliklerinde terör hedeflerini vuruyor
TSK, Irak'ın derinliklerinde terör hedeflerini vuruyor
Dünya futbola kavuşurken Messi oyuna dönüşünü anlatıyor
Dünya futbola kavuşurken Messi oyuna dönüşünü anlatıyor
Ertuğrul Gazi Yerine dikilen Diriliş Ertuğrul büstü kaldırıldı
Ertuğrul Gazi Yerine dikilen Diriliş Ertuğrul büstü kaldırıldı
VakıfBank, Pınar Eren Atasever'e teşekkür etti
VakıfBank, Pınar Eren Atasever'e teşekkür etti
Koronavirüs stresi yüzünden dişler kırılıyor
Koronavirüs stresi yüzünden dişler kırılıyor
Borsa'da küçük şirketlerin kağıtlarında büyük oyun
Borsa'da küçük şirketlerin kağıtlarında büyük oyun
Anahtar Kelimeler:
OyunTeknolojiKarantina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İSBAK, maske dezenfeksiyon makinesi geliştirdi 
İSBAK, maske dezenfeksiyon makinesi geliştirdi 
Gelecek IoT Çözümleri ile Şekillenecek
Gelecek IoT Çözümleri ile Şekillenecek
Aradığınız Dron Mavic Air 2 mi?
Aradığınız Dron Mavic Air 2 mi?
Akıncı zorlu görevler için hazır | Türk TİHA'sı için belgesel
Akıncı zorlu görevler için hazır | Türk TİHA'sı için belgesel
IBM'den COVID-19 tedavisi için bilim insanlarına destek
IBM'den COVID-19 tedavisi için bilim insanlarına destek
Koronavirüs ile 30 yaş ve üstünün oyuna ilgisi arttı
Koronavirüs ile 30 yaş ve üstünün oyuna ilgisi arttı
Valorant 2 Haziran'da tam sürümüyle çıkıyor
Valorant 2 Haziran'da tam sürümüyle çıkıyor
Genç Bilim İnsanı Ödülleri 8. kez sahiplerini buldu
Genç Bilim İnsanı Ödülleri 8. kez sahiplerini buldu
IBM yapay zekanın geleceğini şekillendiren kadın liderleri açıkladı
IBM yapay zekanın geleceğini şekillendiren kadın liderleri açıkladı
DJI Mavic Air 2 kullanıcısına neler sunuyor?
DJI Mavic Air 2 kullanıcısına neler sunuyor?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim