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Honor of Kings yakında Türkiye’ye geliyor

Dünyanın en çok oynanan mobil MOBA oyunu, Honor of Kings yakında Türkiye’ye geliyor

04 Ocak 2024 Perşembe 09:50
Honor of Kings yakında Türkiye’ye geliyor






Honor of Kings yakında Türkiye’ye geliyor

Gençler arasında popülerliği ile bilinen Dünyanın en çok oynanan mobil MOBA oyunu, Honor of Kings yakında Türkiye’ye geliyor

Dünyanın en çok oynanan çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası (MOBA) oyunu Honor of Kings, mobil cihazlar için Çin ve Brezilya’nın ardından ülkemize geliyor. Ön kayıtları şimdi açık olan Honor of Kings, lansman sürecine özel ön kayıt yaptıran tüm oyuncularına çeşitli sürprizler vadediyor.

Dünyanın her yerindeki oyunculara yüksek kaliteli oyun deneyimi sunmayı amaçlayan oyun markası Level Infinite, oyuncuların dünya çapında eğlence kalitesini artırmayı hedefleyen video oyun geliştirme ve işletme ekibi TiMi Studio Group ile birlikte MOBA (çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası) oyunu Honor of Kings’in yakında Türkiye’deki oyuncular için mobil cihazlarda oynanacağını duyurdu.

Bugün itibarıyla kapsamlı ön kayıt programı başlatılan Honor of Kings için Türkiye’deki oyuncuları ön kayıt sürecine davet eden oyun, resmi çıkış tarihi öncesinde oyunculara oyun içi ödüller kazanma fırsatı da sunuyor. 

Türkiye'den gelen oyuncuların katılımıyla belirli kilometre taşlarına ulaşıldığında, ön kayıt yapan tüm oyuncuların kazanacakları özel ödüller şu şekilde:

  • Oyunun sembolik kahramanlarından biri olan Ying

  • Ying’in Kızıl Püskül kostümü

  • 500 Elmas

  • 2000 Arcana Parçası

  • 5000 oyun içi para

  • Sınırlı bir süre için tüm kahramanların ücretsiz deneme sürümü

Anahtar Kelimeler:
Honor Of KingsMobil Oyun
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