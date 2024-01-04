Honor of Kings yakında Türkiye’ye geliyor

Gençler arasında popülerliği ile bilinen Dünyanın en çok oynanan mobil MOBA oyunu, Honor of Kings yakında Türkiye’ye geliyor

Dünyanın en çok oynanan çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası (MOBA) oyunu Honor of Kings, mobil cihazlar için Çin ve Brezilya’nın ardından ülkemize geliyor. Ön kayıtları şimdi açık olan Honor of Kings, lansman sürecine özel ön kayıt yaptıran tüm oyuncularına çeşitli sürprizler vadediyor.

Dünyanın her yerindeki oyunculara yüksek kaliteli oyun deneyimi sunmayı amaçlayan oyun markası Level Infinite, oyuncuların dünya çapında eğlence kalitesini artırmayı hedefleyen video oyun geliştirme ve işletme ekibi TiMi Studio Group ile birlikte MOBA (çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası) oyunu Honor of Kings’in yakında Türkiye’deki oyuncular için mobil cihazlarda oynanacağını duyurdu.

Bugün itibarıyla kapsamlı ön kayıt programı başlatılan Honor of Kings için Türkiye’deki oyuncuları ön kayıt sürecine davet eden oyun, resmi çıkış tarihi öncesinde oyunculara oyun içi ödüller kazanma fırsatı da sunuyor.

Türkiye'den gelen oyuncuların katılımıyla belirli kilometre taşlarına ulaşıldığında, ön kayıt yapan tüm oyuncuların kazanacakları özel ödüller şu şekilde: