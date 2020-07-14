HPE’den iş sürekliliği ve çeviklik için akıllı veri platformu

Hewlett Packard Enterprise, otonom operasyon ve Storage Class Memory ile benzersiz çeviklik ve iş sürekliliği performansını yakalamak için akıllı veri platformunu geliştirdi.

HPE Primera, otonom ve kendini optimize eden sistem operasyonlarına olanak tanıyor.

HPE InfoSight, katmanlararası analitiği Hyper-V'ye de genişletiyor.

HPE Primera ve HPE Nimble Storage için all-NVMe ve Storage Class Memory desteği eklendi.

Üç lokasyon arasında replikasyon ve anında asenkron replikasyon özelliğiyle felaket kurtarma yetenekleri artırıldı.

Hewlett Packard Enterprise (HPE), HPE Primera ve HPE Nimble Storage ürünlerinin yapay zeka ile kendi kendini iyileştirme ve optimize etme özelliklerini daha da ileri taşıdığını duyurdu. Bu geliştirme gerçek zamanlı otonom operasyonlar için kolaylık sağlıyor. Yenilikler HPE’nin yapay zeka destekli ve bulut uyumlu bir hizmet olarak tasarladığı Akıllı Veri Platformu'na yönelik kapsamlı güncellemelerin bir parçasını oluşturuyor. HPE böylece müşterilerine sürekli veri erişilebilirliğini, performansı, çevikliği ve otomasyonu sağlayacak.

Duyurulan yenilikler şunları içeriyor:

HPE Primera'da yerleşik yapay zeka özellikleri ile kendi kendini optimize eden sistem operasyonları

HPE InfoSight for Hyper-V ile gelişmiş çapraz katman analizi

HPE Primera ve HPE Nimble Storage için global 3 bölge replikasyonuyla çok büyük çaplı felaketlerden bile korunabilme

HPE Primera için anlık asenkron replikasyon

HPE Primera’da all-NVMe desteğiyle performans yoğunluğunun artırılması, HPE Nimble Storage’da Storage Class Memory desteğiyle 2 kat daha hızlı yanıt süresi

Sanallaştırma için optimize edilmiş isteğe bağlı depolama otomasyonu ve HPE Primera için konteyner desteği

HPE Primera ve HPE Nimble Storage Bölümü Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ömer Asad, yeniliklere dair şunları söylüyor

“İş sürekliliği kapsamında kuruluşların verimli ve kesintisiz çalışmasını garanti altına almak için verilerin iyi korunması gerekiyor. HPE Primera ve HPE Nimble Storage müşterileri, HPE GreenLake aracılığıyla uygulamalarından ödün vermeden nakit akışını koruyabilecekler ve aynı zamanda yenilikleri hızlandıracak ve değişen koşullara uyum sağlayabilecekler. Biz HPE olarak müşterilerimiz için riski azaltıyor, karmaşayı ortadan kaldırıyoruz. Veri korumaya dair maliyetleri düşürürken, yapay zeka desteğiyle gerçek zamanlı kendi kendini optimize eden dünyanın en akıllı depolama çözümlerini sunuyoruz. Böylece müşterilerimize altyapılarını çevik ve güvenli bir şekilde çalıştırma fırsatı sunuyoruz.”

Günümüzde kurumlar, mevcut BT operasyonlarını desteklemenin yanı sıra çevikliklerini ve inovasyon hızını artırmak için hızla pazara yeni uygulamalar sunmak istiyor. Bununla birlikte kritik uygulamaları ve verileri barındıran altyapıyı yönetmeye odaklanmak zorunda olan bilgi teknolojileri ekibi, söz konusu yenilikçi operasyonları desteklemeye fırsat bulamıyor. Sonuç olarak BT, güvenilirliği sürdürmek için çevikliği feda etmeye zorlanıyor. Bu nedenle müşteriler kritik uygulamalarının ve verilerinin performansından, kullanılabilirliğinden ödün vermeden bulut deneyimi sunabilen birincil depolama çözümleri talep ediyor. HPE Primera ve HPE Nimble, HPE GreenLake aracılığıyla modern teknoloji kullandırma ve kullanıkça öde deneyimi sunarak, genel bulut ve geleneksel kurumsal depolama arasında ideal bir denge kurulabilmesini sağlıyor.

Grove City College Bilgi Sistemleri Sorumlusu Vince Distasi, “Grove City College'da teknolojiyi, video dersler ve çevrimiçi kurslar gibi yenilikçi öğrenme metotları sağlamak adına kullanıyoruz” diyor. “Hizmet sürekliliği bizim için çok önemli. Bu nedenle HPE 3PAR müşterisi olarak HPE Primera ile yüzde 100 hizmet sürekliliği garantisini almaktan mutluluk duyuyoruz. Mevcut HPE 3PAR ürünlerimizi kullanmaya devam edeceğimizi ve olağanüstü bir durumda ek koruma için felaket kurtarma sitesine taşıyabileceğimizi bilmek bize huzur veriyor.”

Distasi, HPE Primera ile yaşadıkları deneyimin beklentilerinin üzerine çıktığını şu sözlerle aktarıyor. “Kurulum ve uygulama sürecinde memnuniyet verici ve kesintisiz bir deneyim yaşadık. Yeni çözüm, sürekli değişen kampüs sakinlerine hizmet sunma becerimizi artırdı ve yeni hizmetler sunabilma yeteneğimizi hızlandırdı.”

Otonom operasyonlar ve katmanlar arası analizlerde kesintilere son



Günümüzün hızla değişen piyasa koşullarında BT ekipleri ve işletmeler, veri merkezindeki günlük krizler ve ortaya çıkabilecek diğer sorunlarla zaman kaybetme lüksüne sahip değil. HPE InfoSight, depolama sistemlerinden sanal makinelere olası aksaklıkları tahmin edip önleyerek BT ekiplerinin iş önceliklerine odaklanmalarına yardımcı oluyor. HPE, kritik uygulamaların her zaman hızlı ve erişilebilir olmasını sağlayabilmek adına HPE Primera'nın veri analitiğine dayalı otomatik tepki mekanizmasını bir üst seviyeye taşıyor.

HPE Primera, uygulama davranışı ve performans modellerine gerçek zamanlı tahminler sunmak için global olarak eğitilmiş makine öğrenme modellerini işleyen yerleşik bir yapay zeka motoruna sahip. HPE Primera, hızlı ve öngörülebilir performans sağlamak için kaynak kullanımını akıllı ve dinamik bir şekilde optimize ediyor. Böylece sistem operasyonlarını gerçek zamanlı olarak tahmin edip gerekli kaynak aktarımlarını gerçekleştirebiliyor.

Sanallaştırılmış altyapının karmaşıklığı, uygulama performansını ve kaynak yönetimini BT için zorlayıcı ve zaman alıcı hale getiriyor. HPE Nimble için HPE InfoSight, katmanlar arası analitiğe sahip Hyper-V ortamları olan müşteriler için sanal makine yönetimini basitleştiriyor. HPE InfoSight depolama sistemleriyle sanal makineler arasındaki anormal performans sorunlarını ve sanal kaynakların yetersiz kullanımını belirleyen en iyi çözüm olarak öne çıkıyor.

Global operasyonlarda anında veri kurtarma ve otomatik koruma



Uygulamaların korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan hizmet düzeyi sözleşmesini karşılamak, verilerin birden fazla yerde bulunmasını gerektiriyor. HPE Primera, yüzde 100 veri kullanılabilirliği garantisiyle kritik depolama operasyonları için üçüncü bölgeye replikasyon esnekliği sayesinde bu alanda çıtayı yükseltiyor. Şeffaf iş sürekliliği sağlayan gelişmiş HPE Peer Persistence, uzun mesafelerde bile neredeyse anında asenkron replikasyon yeteneğiyle kurtarma işlemlerinde hedefi bir dakikaya kadar indiriyor.

HPE Nimble ile işletmeler yüzde 99,9999 oranında ölçülebilir sürekliliğe kavuşuyor. HPE Peer Persistence’in sunduğu iki lokasyon arasında otomatik iş yükü devretme yeteneği, şirket içinde veya uzun mesafelerde bulutta asenkron replikasyon ile yüksek düzeyde ulaşılabilirlik sunuyor. Çoklu lokasyon replikasyonu, bulut dahil 3 bölge replikasyonuna genişletilerek buluttaki test / geliştirme ve analitik verilerini kullanma esnekliği sağlanıyor.

Hem HPE Primera ve HPE Nimble Storage için replikasyon özelliği; özel bir depolama becerisi, ek yazılım ücreti veya profesyonel hizmet gerektirmeksizin dakikalar içinde yapılandırılabiliyor.

All-NVMe ve Storage Class Memory desteğiyle uygulamaları hızlandırın



İşletmelerin zorlu operasyonlarında en hızlı veri yanıt sürelerine ulaşması için doğru temel depolama mimarisi kurgulamak gerekiyor. HPE Primera, 250 μs gecikme süresi içinde yüzde 75 I/O ile ultra düşük gecikme süresi sağlayan etkin bir mimariye sahip1. HPE Primera, all-NVMe'yi destekleyerek daha yüksek performans yoğunluğu sunmak için büyük ölçekli paralel mimariyle geliyor. SAP HANA için all-NVMe özellikli HPE Primera artık 2 kat SAP HANA düğümünü yarı maliyetine destekliyor.2

SCM, bellek hızının muhteşem potansiyelini beraberinde getirse de, kalıcı bir depolama katmanı olması için önünde maliyet engeli bulunuyor. Benzerlerinin aksine HPE Nimble, hibrit yapılandırmalardaki okuma performansını verimli bir şekilde optimize eden önbellek hızlandırmalı dosya sistemiyle tasarlandı. Bu mimari 2 kat daha hızlı tepki süresi sunmak üzere SSD kalıcı depolama alanına sahip SCM önbellek için optimize edildi. Ayrıca ortalama 250 μs altı gecikme süresine3 ve All Flash Array dizilimiyle kıyaslanacak maliyete sahip4.

İsteğe bağlı otomasyonlu depolamayla uygulama geliştirmeyi hızlandırın



Pek çok farklı endüstrideki kurumlar hibrit bulut üzerinden uygulama geliştirme ve uygulama yöntemlerinde dönüşüme gidiyor. Bu noktada gelişen sanallaştırma ve konteyner ortamlarını desteklemek için çevik, otomasyona dayalı ve kural odaklı depolama altyapılarına ihtiyaç duyuyor. Sanallaştırma için sanal birimler (vVols), VM merkezli veri hizmetleri ve ilke tabanlı otomasyon ile depolama işlemlerini kolaylaştırıyor. HPE Primera, Site Recovery Manager desteğiyle olağanüstü durumlarda felaket kurtarma da dahil olmak üzere kapsamlı bir vVols özellikleri seti sağlamak için HPE Nimble'a eklenen vVols'u destekliyor.

VMware Pazarlama Başkan Yardımcısı Lee Caswell, “VMware ve HPE, uygulama geliştirme hızı arttıkça depolamanın yönetilmesini kolaylaştırmak için birlikte çalışıyor” diyor. “HPE Depolama, VMware Virtual Volumes™ (vVols) benimsenmesinde lider iş ortağımız konumunda. Dünya genelindeki müşterilerin VMware Cloud Foundation ile hibrit buluttaki VMware vSphere ortamlarında modern uygulamalar için depolama provizyonunu otomatikleştirmelerine yardımcı oluyor.”

Kuruluşlar, konteynerler için self servis otomasyonu sağlayan yazılım tanımlı kalıcı depolamaya ihtiyaç duyuyor. HPE Primera, dinamik provizyon ve kurumsal veri hizmetleri için geliştirici merkezli depolama deneyimi sunmak üzere Kubernetes için CSI sürücüsünü destekleyerek HPE Nimble Storage'a katılıyor. Bu, HPE Konteyner Platformu da dahil olmak üzere konteyner düzenleme platformlarına dağıtılan kritik uygulamalar için kalıcı depolama olanağı sağlıyor.

Erişilebilirlik

HPE Primera’nın yeni nesil işletim sistemi Primera OS 4.2, dünya çapında geçerli destek sözleşmeleri olan HPE Primera müşterileri için 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren ücretsiz olarak sunuldu.

HPE Primera All-NVMe küresel çapta doğrudan ve kanal ortakları aracılığıyla sipariş edilebilir.

Kubernetes 1.1.1 için HPE CSI Sürücüsü, HPE Primera için kullanılabilir durumda.

HPE Nimble 1,5 TB Depolama Sınıfı Bellek Adaptör Kitleri, mevcut veya yeni HPE Nimble AF60 All Flash Array ve HPE Nimble AF80 All Flash Array için küresel ölçekte doğrudan ve kanal ortakları aracılığıyla sunulmaktadır.

HPE Nimble 3 bölge replikasyon özelliği, geçerli destek sözleşmesi olan tüm HPE Nimble müşterileri için NimbleOS 5.2 sürümünün bir parçası olarak kullanılabilir durumdadır.

Hyper-V için HPE InfoSight Çapraz Yığın Analitiği, geçerli destek sözleşmesi olan tüm HPE Nimble müşterileri için Temmuz 2020'de satışa sunulacaktır.