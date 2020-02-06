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"HUAWEI Topluluk" kullanıcılara açıldı

HUAWEI Topluluk platformunda birçok konu hakkında fikir sahibi olabilecekleri gibi, akıllarındaki soruları da sorarak hem teknik destek alabilecekler hem de fikir alışverişinde bulunabilecekler.

06 Şubat 2020 Perşembe 19:36
"HUAWEI Topluluk" kullanıcılara açıldı

"HUAWEI Topluluk" kullanıcılara açıldı

Forum niteliği taşıyan HUAWEI Topluluk platformuna üye olacak kullanıcılar güncel teknoloji haberleri, HUAWEI ile ilgili bildirimler, ipuçları gibi birçok konu hakkında fikir sahibi olabilecekleri gibi, akıllarındaki soruları da sorarak hem teknik destek alabilecekler hem de fikir alışverişinde bulunabilecekler.

HUAWEI severlerin resmi kulübü olan HUAWEI Topluluğu, dünyanın her yerinden HUAWEI severlerin tanışarak, tecrübeleri paylaşarak, eşsiz fikri yayarak birbiri ile iletişime geçebilecekleri bir platform olarak bugün hizmete açıldı: https://consumer.huawei.com/tr/community/

Kullanıcılar platformda ilgilendikleri HUAWEI ürünleri ile ilgili tüm bilgi ve haberleri, en son gelişmeleri, özel görüşleri bulabiliyorlar. Topluluk ayrıca hem büyüleyici hem de ödüllendirici olan eğlenceli aktiviteler sunuyor. Küresel bir toplulukta olmanın en heyecan verici kısmı ise yeni insanlarla tanışmak.

HUAWEI'nin tek resmi topluluk web sitesi olan HUAWEI Topluluk; ek bir kayıt olmadan doğrudan HUAWEI kimliği ile kullanılabilen, doğrudan HUAWEI ekipleriyle iletişim kurulabilen ve kullanıcıların kendi seslerini duyurabilecekleri bir platform. Resmi HUAWEI ekipleri; yönetici ekibi, servis ekibi ve mühendis ekibini içeren platformdaki ilgili kişiler, avatarlarındaki "Resmi Hesap" rozetleriyle tanınabiliyorlar. Ayrıca her an yardım etmeye istekli ve hazır olan moderatörler de HUAWEI Topluluğu’nu geliştirmek için katkıda bulunuyor.

Toplulukta kullanıcılar; fotoğraf paylaşımı, dersler, oyunlar, uygulamalar, hatta filmler ve müzik gibi diğer ilginç konuları tartışıyorlar. Ürünler ve günlük hayatla ilgili görüşler paylaşılıyor. Kullanıcı içerikleri; yöneticiler ve moderatörler tarafından düzenli olarak tespit ediliyor ve ana sayfaya gönderiliyor; kategori listesinin en üstüne sabitleniyor veya Haftanın fotoğrafları sütununa seçiliyor.

Halihazırda bir HUAWEI kimliği olan kullanıcı, yeni bir kayıt işlemine gerek olmadan bu kimliğini topluluğa giriş yapmak için kullanabiliyor. HUAWEI kimliği yoksa, topluluk ana sayfasının sağ üst köşesindeki "Giriş / Kayıt" simgesini tıklayarak kaydolabiliyor.

İlk HUAWEI Topluluk yarışması hemen başlıyor

18 yaşını doldurmuş olan herkese açık olan "HUAWEI Arkadaşını Bul" yarışması, 6 Şubat 2020 saat 10:00'dan 21 Şubat 2020 saat 23:59’a kadar devam edecek. HUAWEI Topluluk kullanıcılarının, Kampanya ile ilgili açılacak olan başlığın altına kullandıkları telefon modelini ve arzu ettikleri HUAWEI modelini yazarak yorum bırakması yeterli olacak. Bırakılan yoruma 21 Şubat 2020 saat 23:59’a kadar ne kadar fazla beğeni gelirse kullanıcının kazanma şansı o kadar yüksek olacak. Kullanıcılar beğenilerini arttırmak için açılan başlığı arkadaşları ile paylaşabilir, "Bağlantı Paylaş"ı tıklayabilir ve diğer platformlardaki sosyal ağlarına yerleştirebilirler.

Yarışma katılımcılarının sıralaması, yaptıkları yorumun beğenilme sayısına göre belirlenecek. HUAWEI Topluluğu’nda açılan başlıkta yorumları en fazla beğeni toplayan katılımcılara aşağıdaki ödüller verilecek:

1.lik ödülü: 1 adet HUAWEI Mate 30 Pro

2.lik ödülü: 1 adet HUAWEI P Smart Pro

3.lük ödülü: 1 adet HUAWEI P30 Lite 64 GB

4. - 6. Kazananlar: 1 er adet HUAWEI Watch GT 2 Akıllı Saat

7. - 10. Kazananlar: 1 er adet HUAWEI Freebuds 3 Kulaklık

Katılımcıların sırası HUAWEI Topluluğu yönetim ekibi tarafından belirlenecek ve kazananlar 24 Şubat 2020 günü başlığın bulunduğu sayfa üzerinden açıklanacak. Kazananlarla yarışma bittikten sonraki 7 gün içinde HUAWEI Topluluğu forumundaki özel mesaj yoluyla iletişime geçilecek.

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