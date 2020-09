I-Block nedir? | Çağın Yeni Trendi I-Block

Evde, tatilde, yolda olduğumuz her anda dijital ürünlerle geçirdiğimiz sürenin artmasıyla daha fazla mavi ışığa maruz kalıyoruz. Atasun Optik’in her yüz tipine uygun olarak tasarladığı I-Block koruyucu gözlük akıllı telefonların, tabletlerin, bilgisayarların ve televizyonların yaydığı mavi ışıktan korunmaya yardımcı oluyor.

Atasun Optik, her yüz tipine uygun olarak tasarladığı I-Block koruyucu gözlükler sayesinde tablet, bilgisayar, cep telefonu, televizyon gibi dijital ekrana sahip pek çok teknoloji ürününün yaydığı mavi ışıktan korumaya yardımcı oluyor. Evde geçirilen uzun sürelerin yanı sıra tatillerde de telefon, bilgisayar ve tabletlerin her an yanımızda olması bu cihazların kullanım süresinin artmasına ve kişilerin daha fazla mavi ışığa maruz kalmasına neden oluyor. Gün boyunca dijital cihazların yaydığı mavi ışık göz yorgunluğuna ve konsantrasyon sorunlarına neden olurken hayat kalitesinin de etkilenmesine yol açabiliyor.

Atasun Optik I-Block koruyucu gözlükler gözlerde meydana gelen yorgunluğu azaltmaya yardımcı olurken herkesin rahatlıkla kullanımını sağlayacak şekilde tasarlandı. Doğal görünüm ve konforlu tasarımıyla; evde, iş yerinde, tatilde kısacası günlük hayatın her alanında kullanabiliyor.