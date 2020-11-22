İBB öğrencilere internet desteğini 150 GB'ye çıkarıyor







Evinde interneti olmayan ve uzaktan eğitime erişim konusunda sorun yaşayan öğrencilere de ek katkı sunmayı amaçlayan İBB, kütüphanelerde yer alan İBB WiFi hizmet kotasını günlük 5 GB kota ile aylık toplam 150 GB’ye çıkarıyor.İstanbul genelinde İBB WiFi noktalarının bulunduğu 17 kütüphanede geçerli olacak hizmetle öğrenciler sınavlarına hazırlanırken veya dersleriyle ilgili araştırmalarını yaparken ücretsiz internetini kullanabilecek. 24 Kasım Öğretmeler Günü hizmet vermeye başlayacak olan uygulama ile tüm öğrenci ve vatandaşlar hızlı ve güvenli internet deneyiminden kişisel gelişim ve dijital eğitim olanakları için diledikleri gibi faydalanabilecek.



4 MİLYON KULLANICI



Güçlendirilen altyapısıyla hizmet kalitesi arttırılan Türkiye’nin en büyük ücretsiz internet ağı İBB WiFi’nin, abone sayısı 4 milyona ulaştı. Halihazırda 7 bin 679 erişim noktasında günlük ortalama 100 bin kullanıcıya hizmet veren İBB WiFi’nin kullanıcı sayısının yeni eklenecek lokasyonlarla daha da arttırılması hedefleniyor. İBB WiFi’ye, her gün ortalama 3 bin 700 yerli, 700 yabancı yeni kullanıcı kayıt oluyor.



KALİTELİ, HIZLI VE GÜVENLİ İNTERNET



İBB tarafından insanların yoğun olduğu toplu taşıma araçları, meydan, park, iskele, kütüphane, kültür merkezi, üniversite, spor tesisi ve turistik sosyal alanlarda verilen İBB WiFi hizmeti ile vatandaşlara kaliteli ve güvenli iletişim deneyimi sunuluyor.



FAYDALANMAK ÇOK KOLAY



Ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmek için kullanıcıların akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar ile internet noktalarından İBB WiFi kablosuz ağına bağlanmaları yeterli.



İBB WİFİ HİZMETİ VERİLEN KÜTÜPHANELER