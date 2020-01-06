İBB VE Vodafone'den kodlama minibüsü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Maratonu’nun isim sponsoru Vodafone ile ortak bir eğitim projesine imza atıyor. Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” isimli proje, spor ve eğitim alanındaki toplumsal çalışmaları tek çatıda buluşturuyor.
Proje kapsamında hayata geçirilen Vodafone Kodlama Minibüsü, İBB iştiraki Spor İstanbul’un eğitim verdiği 7-14 yaş arası çocuklara kodlama öğretecek. 11 Ocak’tan itibaren Spor İstanbul’un 30 spor tesisini ziyaret edecek olan minibüs, cumartesi ve pazar günleri saat 09.00-12:00 ve 13:00-16:00 arasında kodlama eğitimleri verilecek. Toplam 12 hafta sürecek eğitimlerle yaklaşık 600 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.
Maratonun sosyal sorumluluk yönünün kuvvetlenmesi gerektiğine dikkat çeken İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda ‘Çocuklar’ için koştuk. Tüm zamanların en kuvvetli temasıydı. Onların dünyanın değişim ivmesine ayak uydurabilmesini çok önemsiyoruz. Vodafone'un sahip olduğu dijital gücü genç zihinler ile buluşturmaya Spor İstanbul tesislerinde devam edecek. Tesislerimiz aracılığı ile sporla buluşan çocuklarımızın doğru yöntemlerle çağı yakalamasını ve bedensel/zihinsel gelişimlerini sağlıklı tamamlamalarını istiyoruz. Bu nedenle tesislerimizden hizmet alan çocuklarımıza ücretsiz kodlama eğitimi vereceğiz. Teknolojinin çocuklar için bağımlılık değil bir gelişim aracı olarak hayatlarına girmesi ve bu sayede kazanılan her çocuk çok kıymetli” diye konuştu.
Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocuklarının belirlediğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de “Ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine önem veriyoruz. Sadece teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Spor İstanbul çocuklarımızın fiziksel gelişimine destek olurken, biz de zihinsel gelişimlerine destek olacağız. Spora ve kodlamaya meraklı tüm çocuklarımızı Vodafone Kodlama Minibüsü’ne davet ediyoruz” dedi.
Vodafone Kodlama Minibüsü’nün ziyaret edeceği tesisler:
Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi
Fatih Spor Kompleksi
Yeşilpınar Yüzme Havuzu
Tevfik Aydeniz Spor Tesisi
Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi
Bayrampaşa Spor Kompleksi
Esenler Spor Kompleksi
Hakkı Başar Spor Kompleksi
Bahçelievler Spor Kompleksi
Halkalı Yüzme Havuzu
Sefaköy Yüzme Havuzu
Halkalı Çamlık Spor Tesisi
Florya Spor Tesisi
Çırpıcı Spor Tesisi
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
75. Yıl Yüzme Havuzu
Avcılar Spor Kompleksi
Beyoğlu Yüzme Havuzu
Metin Oktay Spor Tesisi
Maltepe Sahil Spor Tesisi
Çekmeköy Spor Kompleksi
Beykoz Spor Tesisi
Hasan Doğan Spor Kompleksi
Pendik Kurtköy Spor Kompleksi
Haldun Alagaş Spor Kompleksi
Ümraniye Kapalı Yüzme Havuzu
Pendik Çamlık Spor Tesisi
Kafkale Spor Kompleksi
Yenidoğan Yüzme Havuzu
Taha Akgül Spor Kompleksi