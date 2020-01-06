Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

İBB ve Vodafone'den kodlama minibüsü

“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında hayata geçirilen Vodafone Kodlama Minibüsü, İBB’nin 30 ayrı spor tesisini ziyaret ederek çocuklara kodlama eğitimi verecek. 12 hafta sürecek eğitimlerden 600 çocuğun yararlanması bekleniyor.

06 Ocak 2020 Pazartesi 16:30
İBB ve Vodafone'den kodlama minibüsü

İBB VE Vodafone'den kodlama minibüsü


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Maratonu’nun isim sponsoru Vodafone ile ortak bir eğitim projesine imza atıyor. Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” isimli proje, spor ve eğitim alanındaki toplumsal çalışmaları tek çatıda buluşturuyor.


Proje kapsamında hayata geçirilen Vodafone Kodlama Minibüsü, İBB iştiraki Spor İstanbul’un eğitim verdiği 7-14 yaş arası çocuklara kodlama öğretecek. 11 Ocak’tan itibaren Spor İstanbul’un 30 spor tesisini ziyaret edecek olan minibüs, cumartesi ve pazar günleri saat 09.00-12:00 ve 13:00-16:00 arasında kodlama eğitimleri verilecek. Toplam 12 hafta sürecek eğitimlerle yaklaşık 600 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.


Maratonun sosyal sorumluluk yönünün kuvvetlenmesi gerektiğine dikkat çeken İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda ‘Çocuklar’ için koştuk. Tüm zamanların en kuvvetli temasıydı. Onların dünyanın değişim ivmesine ayak uydurabilmesini çok önemsiyoruz. Vodafone'un sahip olduğu dijital gücü genç zihinler ile buluşturmaya Spor İstanbul tesislerinde devam edecek. Tesislerimiz aracılığı ile sporla buluşan çocuklarımızın doğru yöntemlerle çağı yakalamasını ve bedensel/zihinsel gelişimlerini sağlıklı tamamlamalarını istiyoruz. Bu nedenle tesislerimizden hizmet alan çocuklarımıza ücretsiz kodlama eğitimi vereceğiz. Teknolojinin çocuklar için bağımlılık değil bir gelişim aracı olarak hayatlarına girmesi ve bu sayede kazanılan her çocuk çok kıymetli” diye konuştu.


Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocuklarının belirlediğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de “Ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine önem veriyoruz. Sadece teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Spor İstanbul çocuklarımızın fiziksel gelişimine destek olurken, biz de zihinsel gelişimlerine destek olacağız. Spora ve kodlamaya meraklı tüm çocuklarımızı Vodafone Kodlama Minibüsü’ne davet ediyoruz” dedi.


Vodafone Kodlama Minibüsü’nün ziyaret edeceği tesisler:


Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi
Fatih Spor Kompleksi
Yeşilpınar Yüzme Havuzu
Tevfik Aydeniz Spor Tesisi
Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi
Bayrampaşa Spor Kompleksi
Esenler Spor Kompleksi
Hakkı Başar Spor Kompleksi
Bahçelievler Spor Kompleksi
Halkalı Yüzme Havuzu
Sefaköy Yüzme Havuzu
Halkalı Çamlık Spor Tesisi
Florya Spor Tesisi
Çırpıcı Spor Tesisi
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
75. Yıl Yüzme Havuzu
Avcılar Spor Kompleksi
Beyoğlu Yüzme Havuzu
Metin Oktay Spor Tesisi
Maltepe Sahil Spor Tesisi
Çekmeköy Spor Kompleksi
Beykoz Spor Tesisi
Hasan Doğan Spor Kompleksi
Pendik Kurtköy Spor Kompleksi
Haldun Alagaş Spor Kompleksi
Ümraniye Kapalı Yüzme Havuzu
Pendik Çamlık Spor Tesisi
Kafkale Spor Kompleksi
Yenidoğan Yüzme Havuzu
Taha Akgül Spor Kompleksi
 

Anahtar Kelimeler:
İBBVodafoneKodlama MinibüsüHabitat DerneğiYarını Kodlayanlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acer, Stüdyo Kalitesinde Ses Sunan B250i Taşınabilir LED Projektörünü Duyurdu
Acer, Stüdyo Kalitesinde Ses Sunan B250i Taşınabilir LED Projektörünü Duyurdu
OPPO, Sıla reklamları ile satış rekoru kırdı 
OPPO, Sıla reklamları ile satış rekoru kırdı 
Sabri Ülker Bilim Ödülü Başvuruları Başladı
Sabri Ülker Bilim Ödülü Başvuruları Başladı
Yılın ilk Hyper Jam maratonu 3 Ocak’ta Women in Games işbirliğiyle
Yılın ilk Hyper Jam maratonu 3 Ocak’ta Women in Games işbirliğiyle
Kaspersky'e göre şirketlerin BT güvenlik bütçeleri yetersiz
Kaspersky'e göre şirketlerin BT güvenlik bütçeleri yetersiz
Garanti BBVA artık WhatsApp’ta da çevrimiçi
Garanti BBVA artık WhatsApp’ta da çevrimiçi
Yaşlıların dolandırıcılıktan korunabilmeleri için 5 ipucu
Yaşlıların dolandırıcılıktan korunabilmeleri için 5 ipucu
Yeni yıla yeni kahve makinaları Fakir'den
Yeni yıla yeni kahve makinaları Fakir'den
Audi’ye Kristal Elma’da 3 ödül!
Audi’ye Kristal Elma’da 3 ödül!
AYM, Wikipedia için son kararı verdi | Açılacak!
AYM, Wikipedia için son kararı verdi | Açılacak!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim