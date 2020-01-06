İBB VE Vodafone'den kodlama minibüsü



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Maratonu’nun isim sponsoru Vodafone ile ortak bir eğitim projesine imza atıyor. Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” isimli proje, spor ve eğitim alanındaki toplumsal çalışmaları tek çatıda buluşturuyor.



Proje kapsamında hayata geçirilen Vodafone Kodlama Minibüsü, İBB iştiraki Spor İstanbul’un eğitim verdiği 7-14 yaş arası çocuklara kodlama öğretecek. 11 Ocak’tan itibaren Spor İstanbul’un 30 spor tesisini ziyaret edecek olan minibüs, cumartesi ve pazar günleri saat 09.00-12:00 ve 13:00-16:00 arasında kodlama eğitimleri verilecek. Toplam 12 hafta sürecek eğitimlerle yaklaşık 600 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.



Maratonun sosyal sorumluluk yönünün kuvvetlenmesi gerektiğine dikkat çeken İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda ‘Çocuklar’ için koştuk. Tüm zamanların en kuvvetli temasıydı. Onların dünyanın değişim ivmesine ayak uydurabilmesini çok önemsiyoruz. Vodafone'un sahip olduğu dijital gücü genç zihinler ile buluşturmaya Spor İstanbul tesislerinde devam edecek. Tesislerimiz aracılığı ile sporla buluşan çocuklarımızın doğru yöntemlerle çağı yakalamasını ve bedensel/zihinsel gelişimlerini sağlıklı tamamlamalarını istiyoruz. Bu nedenle tesislerimizden hizmet alan çocuklarımıza ücretsiz kodlama eğitimi vereceğiz. Teknolojinin çocuklar için bağımlılık değil bir gelişim aracı olarak hayatlarına girmesi ve bu sayede kazanılan her çocuk çok kıymetli” diye konuştu.



Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocuklarının belirlediğine dikkat çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de “Ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine önem veriyoruz. Sadece teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Spor İstanbul çocuklarımızın fiziksel gelişimine destek olurken, biz de zihinsel gelişimlerine destek olacağız. Spora ve kodlamaya meraklı tüm çocuklarımızı Vodafone Kodlama Minibüsü’ne davet ediyoruz” dedi.



Vodafone Kodlama Minibüsü’nün ziyaret edeceği tesisler:



Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi

Fatih Spor Kompleksi

Yeşilpınar Yüzme Havuzu

Tevfik Aydeniz Spor Tesisi

Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi

Bayrampaşa Spor Kompleksi

Esenler Spor Kompleksi

Hakkı Başar Spor Kompleksi

Bahçelievler Spor Kompleksi

Halkalı Yüzme Havuzu

Sefaköy Yüzme Havuzu

Halkalı Çamlık Spor Tesisi

Florya Spor Tesisi

Çırpıcı Spor Tesisi

Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

75. Yıl Yüzme Havuzu

Avcılar Spor Kompleksi

Beyoğlu Yüzme Havuzu

Metin Oktay Spor Tesisi

Maltepe Sahil Spor Tesisi

Çekmeköy Spor Kompleksi

Beykoz Spor Tesisi

Hasan Doğan Spor Kompleksi

Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

Haldun Alagaş Spor Kompleksi

Ümraniye Kapalı Yüzme Havuzu

Pendik Çamlık Spor Tesisi

Kafkale Spor Kompleksi

Yenidoğan Yüzme Havuzu

Taha Akgül Spor Kompleksi

