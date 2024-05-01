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İBB Wİ-Fİ’DA sınırsız internet devri

İstanbul’un 11 bin 500 noktasında internet erişim hizmeti İBB WiFi’da kota sınırlaması kalktı.

01 Mayıs 2024 Çarşamba 11:45
İBB Wİ-Fİ’DA sınırsız internet devri






İBB Wİ-Fİ’DA sınırsız internet devri

İstanbullular artık Türkiye’nin en büyük ücretsiz internet ağı İBB Wi-Fi ile sınırsız ve güvenli internet hizmetini gigabayt sınırlaması olmadan alabilecek.


 

İstanbul'un her bölgesinde çok daha fazla kişiye erişebilmek için yeni lokasyon kurulumlarıyla kapsama alanını genişleten  İBB Wi-Fi internet hizmetine bir yenilik daha getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve İBB telekomünikasyon altyapı iştiraki İSTTELKOM tarafından sunulan Türkiye’nin en büyük ücretsiz internet ağı İBB Wi-Fi, artık kota sınırlaması olmadan kullanıma sunulacak. 

HIZLI VE GÜVENLİ İNTERNET

Aylık 60 GB kullanım kotası ile kullanıma sunulan İBB Wi-Fi hizmetinde kota sınırı tamamen kaldırıldı. Bu sayede kullanıcılar kota sınırına takılmadan ücretsiz İBB Wi-Fi hizmetinden dilediğince yararlanabilecekler. Yurt ve kütüphanelerde başlatılan sınırsız İBB Wi-Fi hizmeti yapılan teknoloji yatırımları ile geliştirilerek artık GB sınırlaması olmadan İstanbul’un tüm noktalarında vatandaşın kullanımında olması sağlandı. 

11 BİN 500 ERİŞİM NOKTASI

İstanbul genelinde, meydan, park, bahçe, spor alanları, kültür merkezleri, sosyal tesisler, üniversite, yurt, kreş, hastane, toplu taşıma araçları ve daha birçok kamusal alanda 11 bin 500 erişim noktasında 6 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla sınırsız, ücretsiz, güvenli ve hızlı internet hizmeti veriyor.

İBB Wi-Fi’ya İstanbullular  “İstanbul Senin” uygulamasını indirerek kolaylıkla erişebiliyor.

Anahtar Kelimeler:
İBBWiFi
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