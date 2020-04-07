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İBB Wifi'ye 3.8 milyon kullanıcı kaydoldu

Türkiye’nin en büyük ücretsiz internet hizmeti ağını kuran İBB şeffaf ve hesap verilebilir belediyecilik anlayışıyla İBB WiFi istatistiklerini İstanbullularla paylaştı.

07 Nisan 2020 Salı 17:31
İBB Wifi'ye 3.8 milyon kullanıcı kaydoldu

İBB Wifi'ye 3.8 milyon kullanıcı kaydoldu


İBB tarafından yayınlanan infografikte İBB WiFi’ye ait günlük, aylık ve yıllık kullanım bilgilerine yer veriliyor.

Güçlendirilen altyapısıyla hizmet kalitesini artıran İBB WiFi abone sayısı 3,8 Milyona ulaştı.

Günde yaklaşık 65 bin kullanıcının hizmet aldığı İBB WiFi ile aylık ortalama 200 terabayt download ve 30 terabayt upload kullanımı yapılıyor.

Halihazırda 3.735 lokasyonda hizmet veren İBB WiFi’nin, planlamaları yapılan yeni eklenecek lokasyonlarla, kullanıcı sayısının daha da arttırılması öngörülüyor.

AYLIK 30 GB ÜCRETSİZ İNTERNET

İBB WiFi noktalarında kullanıcılara günlük 2 Megabit hız, 1 Gigabayt kota ile aylık toplam 30 GB ücretsiz internet hizmeti sunuluyor.

İBB WiFi başka ülke vatandaşları kullanımında ilk sıraları Rusya, Almanya, İran ve İngiltere oluştururken en çok bağlanılan lokasyonları Beyoğlu İstiklal Caddesi, Sultanahmet, Kadıköy, Eminönü Meydanı ile Taksim Atatürk Kütüphanesi oluşturuyor.

İBB WİFİ TÜM KAMUSAL ALANLARA ULAŞACAK

İstanbul’un, her alanda yüksek yaşam kalitesine sahip örnek bir dünya kenti olmasını için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol ÖZGÜNER; “İBB olarak birçok farklı noktada ücretsiz sunulan İBB WiFi hizmetini İstanbul’da tüm kamusal alanlarda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

DAHA PARLAK BİR GELECEK İNŞA ETMEK İÇİN GÜÇLÜ İLETİŞİM ALTYAPISI ŞART

İBB WiFi hizmetleri iletişim altyapı sağlayıcısı İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Nihat NARİN ise şöyle dedi:

“Yaptığımız çalışmalarla, kaliteli, yüksek hızlı internet erişiminin bütün şehri kapsama alanına almayı hedefliyoruz. Bu süreçle birlikte İstanbullular bilişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlardan daha etkin yararlanabilecekler. İstanbul’u geleceğe taşıyacak sürdürebilir haberleşme altyapı ana omurgasını oluştururken daha parlak bir gelecek inşa etmek için güçlü iletişim altyapısı şart.”

İBB tarafından insanların yoğun olduğu toplu taşıma araçları, meydan, park, iskele, kütüphane, kültür merkezi, spor tesisi ve turistik sosyal alanlarda verilen İBB WİFİ hizmeti ile vatandaşlara kaliteli ve güvenli iletişim deneyimi sunuluyor.

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