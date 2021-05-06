IBM, dünyanın ilk 2 nanometrelik çipini geliştirdi

6 Mayıs 2021 - New York: IBM(NYSE: IBM); nano katman teknolojisiyle üretilen dünyanın ilk 2 nanometrelik çipini geliştirerek, yarı iletken tasarımında ve işlenmesinde büyük bir buluşa imza attı. Yarı iletkenler; bilgisayar donanımlarından iletişim cihazlarına, ulaşımdan kritik altyapılara kadar pek çok sistemde kritik rol oynuyor.

Çip performansının ve enerji verimliliğinin yükseltilmesine ilişkin talep; özellikle hibrit bulut, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT) çağında artmaya devam ediyor. IBM’in bu artan talep için geliştirdiği 2 nanometrelik çip teknolojisi yarı iletken sektörünün en güncel teknoloji ile ilerlemesine katkı sağlayacak. Tasarımın günümüzdeki en gelişmiş 7 nanometrelik çiplere göre yüzde 45 daha yüksek performansa ulaşacağı ya da yüzde 75 daha az enerji tüketimi sağlayacağı tahmin ediliyor.

IBM tarafından geliştirilen 2 nanometrelik çiplerin sağlayabileceği avantajlar şunlar:

Cep telefonu pil ömrü dört katına çıkarma: Artık kullanıcıların, cihazlarını dört günde bir şarj etmeleri yeterli olacak

Artık kullanıcıların, cihazlarını dört günde bir şarj etmeleri yeterli olacak Veri merkezlerinin karbon ayak izini azaltma: Küresel enerjinin yüzde biri veri merkezleri tarafından kullanılıyor. Merkezlerdeki sunucularının tamamının 2 nanometrelik işlemcilerle değiştirilmesi, bu oranın önemli ölçüde düşmesini sağlayabilir.

Küresel enerjinin yüzde biri veri merkezleri tarafından kullanılıyor. Merkezlerdeki sunucularının tamamının 2 nanometrelik işlemcilerle değiştirilmesi, bu oranın önemli ölçüde düşmesini sağlayabilir. Dizüstü bilgisayar işlevlerini büyük ölçüde hızlandırma: İşlemciler; uygulamalarda daha hızlı işleme, diller arası çeviri işlerinin daha kolay yapılmasına yardımcı olma ve daha hızlı internet erişimi gibi çeşitli işlevler sunabilecek.

İşlemciler; uygulamalarda daha hızlı işleme, diller arası çeviri işlerinin daha kolay yapılmasına yardımcı olma ve daha hızlı internet erişimi gibi çeşitli işlevler sunabilecek. Nesne algılama ve yanıt süresini hızlandırma: Sürücüsüz otomobiller gibi otonom araçlarda da kullanılabilecek.

IBM Research Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Direktörü Darío Gil geliştirdikleri teknoloji hakkında şunları söyledi: “Yarı iletken dünyası ve BT endüstrisi için çok önemli olan 2 nanometrelik çipte yansıtılan bu yenilik; IBM’in teknoloji dünyasındaki zorlukları üstlenme yaklaşımının bir ürünüdür. Bu yenilik, sürdürülebilir yatırımlar ve iş birliğine dayalı bir araştırma ve geliştirme ekosistemi yaklaşımının nasıl çığır açabileceğinin göstergesidir.”

IBM yarı iletken inovasyonunda yine ön planda

IBM’in yarı iletken geliştirme çalışmaları, New York’taki Albany Nanotech Complex araştırma laboratuvarında sürdürülüyor. Bu laboratuvardaki IBM bilim insanları, mantık ölçekleme ve yarı iletken yeteneklerinin sınırlarını zorlamaya yönelik olarak, kamu sektörü ve özel sektör ortaklarıyla iş birliği içinde çalışıyor. İnovasyona yönelik bu iş birliği yaklaşımıyla IBM Research, dünyanın önde gelen yarı iletken araştırma ekosistemi haline geliyor. Üretim taleplerini karşılamaya ve küresel çip sektörünün büyümesini hızlandırmaya yardımcı olan IBM Research, ayrıca güçlü bir inovasyon hattı yaratıyor.

Daha önce de 7 nanometrelik ve 5 nanometrelik teknolojileri ilk defa uygulayan IBM’in yarı iletken buluşlarından oluşan geçmişi, şunları içeriyor:

Tek hücreli DRAM

Dennard Ölçekleme Yasaları

Kimyasal olarak güçlendirilmiş fotorezistler

Bakır bağlantı kabloları

Yalıtkan üstü Silikon teknolojisi

Çok çekirdekli mikro işlemciler

Yüksek-k geçit yalıtkanları

Yerleşik DRAM ve 3 boyutlu çip yığınlama.

IBM’in 7 nanometrelik geliştirmelerini içeren ilk ticari ürünü, bu yıl içinde IBM POWER10 tabanlı IBM Power Systems'da piyasaya sürülecek.

Tırnak büyüklüğünde bir çipte 50 milyar transistör

Çip başına transistör sayısının artırılması; onları daha küçük, daha hızlı, daha güvenilir ve daha verimli hale getirebilir. IBM’in 2 nanometrelik tasarımı; IBM Research’ün nano katman teknolojisini kullanan, gelişmiş yarı iletken ölçeklemesini ortaya koyuyor. IBM Research’ün 5 nanometrelik tasarımı duyurmasından sonraki dört yıl içinde geliştirilen bu buluş, tırnak büyüklüğünde bir çipe 50 milyara varan sayıda transistör sığdırılmasına olanak tanıyacak. Çip üzerinde daha fazla transistör bulunması; işlemci tasarımcıları için donanımla güçlendirilmiş güvenliğe ve şifrelemeye yönelik yeni yollar açılmasını mümkün kılacak.

IBM, IBM POWER10 ve IBM z15 gibi IBM donanımın en son nesillerinde diğer yenilikçi çekirdek düzeyinde geliştirmeleri de şimdiden uygulamaya başladı.

IBM Hakkında

175’ten fazla ülkede bulunan IBM; müşterilerinin kendi verilerinden elde edilen içgörülerden yararlanmasına, iş süreçlerini uyumlu hale getirmesine, maliyetleri düşürmesine ve ilgili sektörlerde rekabet üstünlüğü elde etmesine yardımcı olur. Firma ayrıca dünya çapında lider bir hibrit bulut, yapay zeka ve iş hizmetleri sağlayıcısıdır. Finansal hizmetler, telekomünikasyon ve sağlık hizmetleri gibi kritik altyapı alanlarında faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin kamu kuruluşu ve kurumsal şirket; IBM’in hibrit bulut platformu ve Red Hat OpenShift ürünleri sayesinde dijital dönüşümlerini hızlı, verimli ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor.

IBM’in yapay zeka, kuantum bilişim, sektöre özel bulut çözümleri ve iş hizmetleri alanlarındaki atılım niteliği taşıyan inovasyonları açık ve esnek seçenekler sunuyor. Bütün bunlar, IBM’in güven, şeffaflık, sorumluluk, kapsayıcılık ve hizmet konularında, herkesçe bilinen kararlılığı ile destekleniyor.