IBM, hibrit bulutun hızlandırılmasını amaçlıyor



Müşterilere sunulacak bu çözüm, IBM Z tabanlı kurumsal uygulamaların ve verilerin modernizasyonu için sektörün lider portföyünü oluşturuyor

ARMONK, New York, 17 Aralık 2021 / IBM (NYSE: IBM), IBM Z müşterilerinin açık bir hibrit bulut mimarisinde sahip olduğu süreçlerin, verilerin ve uygulamaların modernizasyonu kapsamında hız kazanmasına yardımcı olacak IBM Z ve Bulut Modernizasyon Merkezi’ni duyurdu. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çok geniş bir araç yelpazesine, eğitime, kaynaklara ve ekosistem ortaklarına erişim sağlayan IBM Z ve Bulut Modernizasyon Merkezi, yakın zamanda faaliyete geçecek.

Anabilgisayar üzerinde uygulama Modernizasyonu başlıklı IBM İş Değerleri Enstitüsü araştırmasına göre, üst düzey yöneticilerin yüzde 71'i anabilgisayar tabanlı uygulamaların iş stratejilerinin temel bileşeni olduğunu belirtiyor. Ankete yanıt veren her beş kişiden dördü, kuruluşlarının rakiplerine ayak uydurabilmesi için hızla dönüşmesi gerektiğini söylüyor. Bu dönüşümün ise, anabilgisayar tabanlı uygulamaların modernize edilmesiyle sağlanacağını ifade eden katılımcılar, bu kapsamda daha açık bir yaklaşımın benimsenmesinin önemini vurguluyor. Rapor, anabilgisayar tabanlı uygulamaların modernize edilmesinin ve bunların bir hibrit bulut ortamı aracılığıyla yeni uygulamalara bağlanmasının önemine de dikkat çekiyor. Elde edilen bu verilerle ayrıca, kurumsal çapta son teknoloji ürünlerin çevikliğinin ve gerekli diğer yeteneklerin sağlanması için kesintisiz bir biçimde birbiriyle bağlantılı olması gerektiği de ifade ediliyor. Sunulacak bu çözümü, operasyonların güvenliğinin sağlanmasına, gecikme süresinin kısaltılmasına ve eski süreçlerin daha da yüksek iş çevikliği düzeylerine ulaştırılmasına yardımcı olacağı belirtiliyor.

Kısa süre önce gerçekleştirilen “Hibrit bulut platformlarının avantajları” başlıklı IBM İş Değerleri Enstitüsü araştırmasına göre de, uygun ölçekteki tam hibrit ve çoklu bulut platformu teknolojisinden ve işletim modelinden elde edilen değerin, tek platform ve tek bulut satıcı firması yaklaşımıyla elde edilen değer göre 2,5 kat daha fazla olacağı gözler önüne seriliyor. Buna ek olarak, IBM Z'nin entegre edildiği IBM hibrit bulut dönüşümünün, yalnızca genel bulut tabanlı bir yaklaşımın değerini 5 katına kadar artırabildiği belirtiliyor[1] IBM sponsorluğunda Hurwitz and Associates tarafından hazırlanan teknik rapor, işin hızlandırılması, geliştiricilerin üretkenliği, altyapıda maliyet verimliliği, mevzuata uygunluk ve güvenlik ile devreye alma esnekliği gibi alanlarda bu ek değerlerin elde edildiğini doğruluyor.

Günümüzde, çok sayıda IBM Z müşterisi, modern altyapı kullanmaya devam ediyor. Hibrit bulutun avantajlarından tam anlamıyla yararlanabilmek içinse kuruluşların uygulamalarını ve verilerini modernize etmeyi sürdürmesi şart. Bu kapsamda müşteriler, IBM Z ve Bulut Modernizasyon Merkezi sayesinde mevcut BT varlıklarının bakımına dair içgörüler elde ederken aynı zamanda hibrit buluta hazırlanmak üzere IBM Z üzerinde çalıştırılan temel uygulamaları ve verileri için bir stratejinin tasarlanmasına ve uygulanmasına odaklanabiliyor. IBM'in önemli ekosistem ortaklarının onlarca yıllık deneyiminden yararlanan bu yaklaşım, müşterinin BT ve iş hedeflerinin ayrıntılı olarak değerlendirebilmesine de olanak sağlıyor. Buna ek olarak, IBM Cloud ile farklı hiper ölçekleyiciler dahil olmak üzere buluta genişletilmesi için mevcut uygulamaların ve verilerin modernizasyonunu sağlanıyor. Ayrıca sunulan bu yeni hizmet, yeni bulut tabanlı uygulamaların geliştirilmesi ve bunların halihazırda IBM Z üzerinde bulunan mevcut uygulama ve verilere göre entegre edilmesi anlamına da geliyor.

Dolayısıyla müşteriler, IBM Z Bulut ve Modernizasyon Merkezi’nde iş profesyonelleri, BT üst düzey yöneticileri ve geliştiriciler için kapsamlı kaynaklar ve rehberlik sunan dijital bir yolculuğa erişebiliyor.

Konu hakkında yorumlarını dile getiren IBM Z Ekosistemi Başkan Yardımcısı Meredith Stowell, şunları söyledi: "Şu ana kadar, IBM Z üzerinde çalışan küresel işletmeler bilgiye ve modernizasyona doğru atılacak adımlara tek kaynaktan ulaşabilecekleri sınırlı seçeneklere sahipti. Bu anlamda pazardaki satıcılar hakkında kafa karıştıran başarısız geçişlere dair anlatılanlar birleştiğinde, BT liderlerinin başvurabileceği bir kaynağın bulunması zorlaşabiliyor. Bildiğimiz bir gerçek var ki, gelecek hibritte yatıyor ve sunduğumuz IBM Z ve Bulut çözümlerimizle birlikte müşterilerimiz geleceğe dair daha sağlam adımlar atabiliyor. Bu kapsamda kaldırma ve taşıma yoluyla geçiş, modernizasyon için çekici bir seçenek gibi görünse de pek çok durumda sizi çıkmaza sokabiliyor ve tek genel buluta bağımlı kalınmasına yol açarak maliyetleri, yönetişimi ve güvenliği olumsuz etkileyebiliyor. Tam da bu sorunu gidermek için IBM olarak, IBM Z ortamına, bulut ekosistemine ve bize güvenen sektörler hakkında sahip olduğumuz derin anlayışımız sayesinde müşterilerimizin hibrit bulutu benimsemesine yardımcı olacak öğeleri tek yerde bir araya getirdik."

Dünyanın önde gelen finans ve bankacılık, perakende, havayolu gibi şirketleri içine alan Fortune 100 listesindeki 67 şirket bugün IBM Z'ye güvenmeye devam ediyor.