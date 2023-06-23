IBM Türkiye'nin yeni genel müdürü Işıl Kılınç Gürtuna oldu

İstanbul, Türkiye / 23 Haziran, 2023 / -- IBM (NYSE: IBM) Işıl Kılınç Gürtuna'nın IBM Türkiye Genel Müdürü olarak atandığını duyurdu. 2019 yılından beri IBM Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Volkan Sözmen ise, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nden sorumlu Teknoloji Başkan Yardımcısı olarak yeni görevine başladı. Her iki atama kararı da hemen geçerli olacak şekilde uygulanacak.

Teknoloji ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin, satış, iş geliştirme, finansal hizmetler ve danışmanlık gibi alanlarında yönetim rolleri üstlenen Gürtuna, 20 yılı aşkın güçlü bir özgeçmişe sahip. 2019 yılında IBM'de Dijital Satış Lideri olarak görevine başlayan Gürtuna, daha sonra hibrit bulut ve gelişmiş yapay zeka teknolojilerinin benimsenmesi hedefine öncülük ederek Türkiye'deki iş ortağı ekosisteminin yönetimini üstlendi. Müşteri odaklı yaklaşımı, dayanıklılığı ve büyüme zihniyetini ön planda tutan Gürtuna, genel müdür sorumluluğu öncesinde ise IBM Türkiye'nin Teknoloji İş Biriminden sorumlu Ülke Lideri olarak görev yaptı. Bu yeni görevinde Gürtuna, Türkiye operasyonlarından, IBM'in hibrit bulut ve yapay zeka teknolojilerinin daha da yaygınlaştırılmasından ve müşterinin dijital ayak izinin genişletilmesinden sorumlu olacak.

20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan, zengin bir satış ve teknoloji uzmanlığı ile derin sektör bilgisi getireceği yeni görevinde, bütünleşik bir teknoloji stratejisine liderlik edecek. Sözmen, yeni görevinde başarılı müşteri ortaklıklarını yönlendirmekten, Türkiye'yi de kapsayan Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde IBM genelindeki teknoloji ayak izini genişletmekten sorumlu olacak.

IBM Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Saad Toma, "Yeni rollerine atanan Işıl Kılınç Gürtuna ve Volkan Sözmen'e en iyi dileklerimi sunuyorum. IBM Türkiye'ye liderlik ettiği için Volkan Sözmen'e teşekkür ediyorum. Geliştirdiği müşteri ilişkileri, zor zamanlardaki liderliği ve büyümemize olan katkıları ilham verici” dedi.

IBM Türkiye'ye yeni genel müdür olarak atanan Işıl Kılınç Gürtuna ise: "IBM Türkiye'ye liderlik edecek olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Bu rol, IBM'in yapay zeka ve hibrit bulut yetenekleriyle birlikte büyümeyi desteklemek, yeniliği teşvik etmek ve müşterilerimizi daha da güçlendirmek için büyük bir fırsat sunuyor. Müşterilerimize en üst seviyede değer sunmaya, yetenekli ekibimizi güçlendirmeye devam etmeye ve Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda olumlu bir etki yaratarak ülkemize katkı sunmaya kararlıyım." diyerek yeni rolü hakkındaki görüşleri aktardı.