IBM, yapay zeka platformu Watsonx kullanıma sunuyor

IBM, yapay zekanın daha da yaygınlaşması için Watsonx platformunu kullanıma sunuyor

Açık "lakehouse" mimarisi üzerine kurulu veri deposu ve yönetişim araç seti olan Watsonx AI geliştirme ortamı, yapay zeka modellerini eğitmek, optimize etmek ve uygulamaya koymak için kurumlara teknoloji desteği sağlıyor.



- IBM, kuruluşların güvenilir verilerle gelişmiş yapay zekanın etkisini ölçeklendirmelerini ve hızlandırmalarını sağlamak üzere tasarlanmış yeni bir yapay zeka ve veri platformu olan Watsonx'i duyurdu. Watsonx platformu, içinde barındırdığı yapay zeka geliştirme ortamı, veri deposu ve yönetim araç seti ile kuruluşların operasyonları genelindeki yapay zeka modellerini hızla eğitmeleri, optimize ederek uygulamaya koymaları konusunda teknoloji desteği sağlıyor.

Watsonx 3 ürün seti içeriyor: Geleneksel makine öğrenmesi ve yeni üretimsel yapay zekaya(Generative AI) yönelik kurumsal bir ortam olan IBM watsonx.ai; açık "lakehouse" mimarisine dayalı, yapay zeka iş yükleri için optimize edilmiş bir veri deposu olan IBM watsonx.data ve yapay zeka için uçtan uça yönetişim sağlayan IBM watsonx.governance. Bu setler, kuruluşlara yapay zeka modellerini kendi verilerini kullanarak oluşturma ve devreye alma olanağı sağlayarak iş başarımlarını artırıyor.

Kuruluşlar, Watsonx ile IBM tarafından oluşturulup eğitilen temel ve açık kaynak modellerine erişimin yanı sıra eğitim ve optimizasyon verilerini toplamak ve temizlemek için bir veri deposuna da sahip oluyorlar. Bu platform sayesinde müşteriler, kendi yapay zeka modellerini oluşturabiliyorlar veya mevcut yapay zeka modellerini kendi verilerine göre uyarlayabiliyorlar. Bununla birlikte, kuruluşlar iş başarısını artırmak için bu yapay zeka modellerini daha güvenilir ve açık bir ortamda geniş ölçekte devreye alabiliyorlar.

IBM Türkiye Ülke Müdürü ve Teknoloji Lideri Volkan Sözmen platform hakkında şunları söyledi: “Watsonx, kuruluşların, kendi verilerini kullanarak yapay zeka modelleri oluşturmalarına veya özelleştirme yoluyla yapay zeka yeteneklerini genişletmelerine olanak sağlayarak ihtiyaç duydukları çözümü ön maliyetlerin büyük oranda azaltılmasını sağlayacak hazır yapay zeka modelleriyle birlikte sunuyor. Bu modeller güvenilir bir ortamda uygun ölçekte kullanılabiliyor ve böylece müşterilerimizin yapay zeka kabiliyetleriyle belirledikleri iş hedeflerine çok daha hızlı ve etkin bir şeklide ulaşılmasına yardımcı oluyor.”

IBM ayrıca yoğun yapay zeka kullanımına dayalı iş yüklerini desteklemek için bir hizmet olarak GPU altyapısı, bulut karbon emisyonlarını ölçmek, izlemek, yönetmek ve raporlamak için yapay zeka destekli bir gösterge tablosu da dahil olmak üzere çeşitli planlı geliştirmeler sunuyor. Bu planlı geliştirmeler arasında, müşterilerin yapay zeka devreye alımını desteklemek için IBM Consulting'den Watsonx ve üretimsel yapay zekaya (Generative AI) yönelik yeni bir uygulama da bulunuyor.

Müşterilerinin iş ihtiyaçları için en iyi modellerden ve mimariden yararlanmalarını hedefleyen IBM, bunu sağlamak için açık bir ekosistem yaklaşımı sunmakta kararlı olduğunu dile getiriyor.