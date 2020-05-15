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IBM yapay zekanın geleceğini şekillendiren kadın liderleri açıkladı

Dünya çapında gerçekleştirdiği yeni bir anketle yapay zeka alanında çeşitliliğin avantajlarını ortaya koyan IBM, 12 ülkeden 35 uzmanı onurlandırdı. Anket sonuçlarına göre cinsiyet ayrımcılığının önüne geçmek için kat edilmesi gereken daha çok yol var.

15 Mayıs 2020 Cuma 13:57
IBM yapay zekanın geleceğini şekillendiren kadın liderleri açıkladı

IBM yapay zekanın geleceğini şekillendiren kadın liderleri açıkladı

ARMONK, New York — IBM (NYSE: IBM) Think Digital konferansında Yapay Zeka Alanındaki Kadın Liderler listesini açıkladı. IBM bu liste ile 12 ülkeden, çeşitli sektörlerde dönüşüm, büyüme ve inovasyon gerçekleştirmek için yapay zekayı kullanan olağanüstü 35 kadın liderin başarısını kutluyor. Kadın liderlerin bu listede yer almalarının başlıca nedenleri; şirketlerinin, müşterilerinin ve çalışanlarının işlerini geliştirmeye yardımcı olacak yapay zeka çözümlerini hayata geçirmeleri. Her yıl oluşturulan bu liste, liderlerin birbirlerinden bir şeyler öğrenmeleri ve karşılaşılan zorlukların çözümünde yapay zeka odaklı yaklaşımları keşfetmeleri için bir profesyonel ağ da oluşturuyor.


Kısa bir süre önce gerçekleştirilen IBM küresel yapay zeka anketi; ABD, Avrupa ve Çin’de işletmelerin yüzde 34’ünün yapay zekayı benimsediğini gösteriyor. Listeye giren kadın liderler, milyonlarca mali belgeden iç görü sağlanmasından, çalışanların işe adaptasyonunun iyileştirilmesine kadar pek çok farklı alanda yapay zekanın inovatif kullanımını ortaya koyuyor. Ayrıca yapay zekayla, müşteri memnuniyetini artırmaya, çalışan bağlılık oranlarını iyileştirmeye, kısaltılmış tepki süreleri elde etmeye, maliyetleri düşürmeye ve daha verimli süreçler tasarlamaya yardımcı oluyorlar.


Kadın liderlerin bu başarısı, Watson’ın Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing - NLP) ile sağladığı gücün, iş süreçlerindeki verimliliği, müşteri ve çalışan deneyimini iyileştirmede nasıl kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Yapay zekanın sunduğu imkanlarla kadınlar, veri bilimi alanındaki beceri açığını giderebilecek araçlardan yararlanıyor. Böylece çeşitli yapay zeka uygulamaları sayesinde insan ve makine iş birliğinin, insanların çalışma biçimlerini iyileştirebileceği kanıtlanıyor.


IBM’in Kadın Girişimi programını yürüten IBM Dijital Satışlardan ve Pazarlamadan Sorumlu Üst Düzey Başkan Yardımcısı Michelle Peluso konuyla ilgili şunları söyledi: “Yapay zeka önümüzdeki on yılda iş dönüşümünün merkezinde olacak. Bu yolda ilerlerken önyargıyı hafifletmek için yapay zekanın ön planında kadınlara ve çeşitliliğe dayalı ekiplere ihtiyacımız var. İşte tam da bu yüzden Watson’ı kullanarak yapay zekadan sürekli yararlanan 35 kadının öykülerini paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Onların başarıları hepimiz için birer ilham kaynağı.

IBM, yapay zekada çeşitliliğe daha fazla ışık tutmak için araştırma şirketi Morning Consult ile birlikte 3.200 yapay zeka çalışanını kapsayan yeni bir küresel çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmadan çıkan dikkate değer bulguların bazıları şöyle;

  • Yapay zeka alanında çalışanların yüzde 85’i sektörde çeşitliliğin son birkaç yıl içinde arttığına inanıyor. Bunların yüzde 91’i bu değişimin olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyor. Ancak katılımcıların yüzde 74’ü sektörün gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için çeşitliliğin artması gerektiğini söylüyor.
  • Her ne kadar yapay zeka alanında çalışan kadın ve erkeklerin eğitim ve öğretim dönemlerinde matematik ve pozitif bilimlere eşit derecede ilgi duymuş olmaları ihtimal dahilindeyse de, erkeklere matematik ve pozitif bilimler alanlarında daha yetenekli oldukları söylenirken, kadınlara sosyal bilimler ve güzel sanatlara daha yatkın olduklarının söylendiği görülüyor.
  • Yapay zeka alanında çalışan beş profesyonelden ikisi, yapay zeka teknolojisi oluştururken ya da kuruluşlarına yapay zekayı benimsetirken zorluklarla karşılaşıyor.
  • Dünya genelinde yapay zeka alanında çalışan ve kariyer gelişimlerinin cinsiyetlerinden dolayı olumsuz yönde etkilendiğini belirten kadınların sayısı erkeklerden beş kat daha fazla.

IBM’in 2020 Yapay Zeka Alanındaki Kadın Liderler listesinde onurlandırılan isimler şöyle:

  • Tiphanie Combre – ADP Yapay Zeka Destekli Hizmet ve Otomasyon Üst Düzey Direktörü (ABD)
  • Amy Shreve-McDonald – At&T İşte Dijital Deneyim Ürün Pazarlama Lideri (ABD)
  • Mara Reiff – Bell Canada Strateji ve İş Zekasından Sorumlu Başkan Yardımcısı (Kanada)
  • Tammy Lucas – Best Western Hotels & Resorts Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı (ABD)
  • Sheila Ambruster – The Boeing Company Stratejik Mimari Üst Düzey Yöneticisi (ABD)
  • Claire Lucas  Bouygues Telecom Yapay Zeka Bölüm Başkanı (Fransa)
  • Rosa Martinez – CaixaBank Kognitif Proje Müdürü (İspanya)
  • Michèle Brengou – Crédit Mutuel Kognitif Fabrika İş Lideri (Fransa)
  • Ashley Lawrence – Defense Counterintelligence and Security Agency Araştırma ve İnovasyon Proje Müdürü (ABD)
  • Maiga Bishop  Dillard's İş Zekası ve Analitik Direktörü (ABD)
  • Jo Ann Tan – The Hartford Altyapı Başkanı (ABD)
  • Susanna Shen – Hong Kong and China Gas Company Ltd. Kurumsal BT Genel Müdürü (Hong Kong, Çin)
  • Yui Ozawa – its communications Inc.Yapay Zeka Tanıtım Ekibi Şefi (Japonya)
  • Ryoko Miyashita – JACCS Co. Ltd. Müşteri Hizmeti Departmanı Müdürü (Japonya)
  • Momo Tokumon – Japan Airlines Müdür Yardımcısı, Web Satışları (Japonya)
  • Karla Capela Morais – KOY-Law Intelligence Kurucus ve CEO (Brezilya)
  • Marisa Ferrara Boston - KPMG LLP Otomasyon ve Yapay Zeka Baş Mimarı (ABD)
  • Junko Kato – Meiji Yasuda Life Insurance Co. Müşteri Hizmeti Yönetim Ofisi Müdürü (Japonya)
  • Donna Dodson – NIST: National Institute of Standards and Technology Siber Güvenlik Başdanışmanı (ABD)
  • Kristen Bennie – NatWest Group Açık Deneyim Başkanı (Birleşik Krallık)
  • Lisa Bouari – OutThought AI Assistants İcra Direktörü (Avustralya)
  • Melissa Molstad  PayPal Genel Platformlar, Veri Stratejisi ve Satıcı Firma İlişkileri Direktörü (ABD)
  • Linda Maruta – Pulsar Ürün Lideri (Birleşik Krallık)
  • Izumi Hatta – Rakuten Inc. Yapay Zeka Beceriler ve Diyalog Grubu (Japonya)
  • Amala Duggirala – Regions Bank Kurumsal Operasyon ve Teknoloji Direktörü (ABD)
  • Carol Chen – Royal Dutch Shell Küresel Pazarlama ve Reklamdan Sorumlu Başkan Yardımcısı (Birleşik Krallık)
  • Monica Pedraza Garcia – Santander Operasyon Direktörü (İspanya)
  • Sabine Rinser-Willuhn – Siemens AG İnsan Kaynakları Sistemleri Müdürü (Almanya)
  • Aarthi Fernandez  Standard Chartered Bank Ticari Operasyonlar Ürün Küresel Lideri (Singapur)
  • Jenni Barnett – Telstra Dijital İcra Direktörü (Avustralya)
  • Nicole Hein – Telstra Teknik Ürün Sahibi (Avustralya)
  • Lee-Lim Sok Keow – Temasek Polytechnic Müdür Yardımcısı (Singapur)
  • Paola Molino – Vodafone Dönüşüm Programları Lideri (İtalya)
  • Atsuko Shinozuka – Wacoal Corp. 3D Smart & Try ve Çok Kanallı Strateji Müdürü Wacoal Corp. (Japonya)
  • Piera Valeria Cordaro  Wind Tre S.p.A. Ticari Operasyonlar İnovasyon Müdürü (İtalya)

IBM, 2019 yılında, yapay zeka alanındaki lider kadınlara görüş netliği sağlamak, kadınların yapay zeka alanına katılmasını desteklemek ve onur sahiplerine bir öğrenme platformu sunmak için Yapay Zeka Alanındaki Kadın Liderler programını oluşturdu. Kuruluşlar öngörülemeyen bir ortamda dijital dönüşümlerine hız verirken; yapay zeka, edge ve bulut gibi teknolojiler şirketlerin dayanıklılıklarını korumalarına ve kendilerini gelecek için konumlandırmalarına yardımcı oluyor. Yapay zekayı benimsemede ön plana çıkan liderlerin başarılarını takdir etmek ve onların şeffaf bir yapay zeka oluşturma konusundaki deneyimlerinden bir şeyler öğrenmek, bu hızlı değişim döneminde daha da önemli hale geliyor.

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