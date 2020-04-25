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İhtiyaç kredisi araması rekor kırdı | Dünya sağlık aradı, biz kredi 

Koronavirüs salgını ile birlikte internet üzerinden arama alışkanlıklarımız büyük ölçüde değişti. Dünyada ve Türkiye'de son aramalar daha çok sosyal güvenlik, üçretsiz kurslar ve e-okul gibi başlıklar arandı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 23:26
İhtiyaç kredisi araması rekor kırdı | Dünya sağlık aradı, biz kredi 

İhtiyaç kredisi araması rekor kırdı | Dünya sağlık aradı, biz kredi 


Karantina ile birlikte internette arama alışkanlıklarımız da değişti. Google Arama Trendleri’ne göre, koronavirüsten dolayı evde kaldığımız günlerde Türkiye’de ”ihtiyaç kredisi”, “kredi başvurusu” ve “enflasyon” aramaları yükselişe geçti. İngiltere’de “ücretsiz kurslar”, Polonya’da “sosyal güvenlik muafiyeti”, İsveç’te ‘işsizlik yardım ödeneği’ sık aranan kelimeler arasında.


Tüketicilerin ihtiyaçlarındaki dönüşümü gözler önüne seren Google Arama Trendleri raporu yayımlandı. Rapor, COVID-19 günlerinde yapılan aramaların yiyeceğe ve diğer temel ihtiyaçlara erişimden finansal yardım ve online eğitim gibi uzun vadeli ihtiyaçlara yöneldiğini gösteriyor.

İhtiyaç kredisi aradık

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de bankalar temel ihtiyaç desteği kredisi kampanyaları başlattı. Karantina döneminde maddi sıkıntı yaşamak istemeyen insanlar krediler hakkında detaylı bilgi almaya yöneldi. Google Arama Trendleri’ne göre Türkiye’de ”ihtiyaç kredisi”, “kredi başvurusu” ve “enflasyon” aramaları yükselişe geçti. Güney Afrika’da bankacılık uygulamaları ile satın alma işlemini merak edenler yoğun olarak “nasıl ödeme” araştırması yaparken İngiltere’de en çok “dijital bankacılık” ile ilgili arama yapıldı.

Polonya “sosyal güvenlik”, İsveç “işsizlik yardım ödeneği” aradı

Google Arama Trendleri’nde sadece banka kredileri yükselişe geçmedi. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika çapında devlet yardım programları da en çok araştırılanlar arasındaydı. Polonya’da “sosyal güvenlik muafiyeti”, İsveç’te ‘işsizlik yardım ödeneği’ sıklıkla aranan kelimeler arasında yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayanlar hükümetin online iş portalı olan “Virtual Job Market” aramalarını artırırken, İspanya’da en çok “çalışma bakanlığı” hakkında arama yapıldı. Türkiye’de ise “yardım başvurusu”, “İBB sosyal yardım” ve “askerlik” aramalarının artışta olduğu görüldü.

İngilizlerin gündeminde ücretsiz kurs var

Online eğitim, hakkında en çok araştırma yapılan konuların başında geliyor. İngiltere’de “ücretsiz kurslar”, Birleşik Arap Emirlikleri’nde “online okul kitapları platformu”, Güney Afrika’da “e-okul” ve Polonya’da “öğretmenler tarafından TV’de verilen dersler” Google’da en çok aratılan terimlerden oldu. Türkiye’de ise, “online deneme”, “anlatım bozuklukları” ve “kartondan saat yapmak” aramalarında artış yaşandı.

Analizler tüketici ihtiyaçlarını anlamak için önemli bir referans

6-12 Nisan haftasını kapsayan Google Arama Trendleri raporunu değerlendiren Google SMB Premier Partneri EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, raporun salgın günlerinde tüketici ihtiyacını anlamaya yardımcı olduğunu söyledi. Google aramalarının son günlerde temel gereksinimlerden çok, uzun vadeli etkileri olabilecek konulara doğru evrilmesinin insanların karantina sürecine adaptasyon hızı hakkında fikir verdiğini ifade eden Bülbül, yapılan aramaların şirketler için mevcut satış durumunu değerlendirmek ve geleceğe yönelik satış stratejileri geliştirmeleri için kıymetli birer ipucu niteliği taşıdığına dikkat çekti.

EG Bilişim Teknolojileri hakkında:

2011 yılında kurulan EG Bilişim Teknolojileri, Google reklamları, SEO çalışmaları ve sosyal medya reklam yönetim hizmetleri konusunda küçük ve orta büyüklükteki kurumlara hizmet veriyor. 2016 yılında Google SMB Premier Partner Programı'na dahil olan EG Bilişim Teknolojileri, dijital pazarlamayı maliyet olmaktan çıkarıp yatırıma dönüştürme amacıyla çalışıyor. EG Bilişim Teknolojileri, müşterilerine dijital pazarlamayla ilgili yeni stratejiler sunarken, dijital pazarlama alandaki gelişmeleri değerlendirerek yeni yol haritaları da belirliyor.


 

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