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İndirimli alışverişte dolandırılınca ne yapmalı

Efsane Cuma Alışverişinde dolandırıldığınızı anladığınızda ne yapmalı? Uzmanından 8 önlem tavsiyesi

22 Kasım 2022 Salı 11:55
İndirimli alışverişte dolandırılınca ne yapmalı

İndirimli alışverişte dolandırılınca ne yapmalı


Yılın en büyük alışveriş etkinliği Efsane Cuma ve Siber Pazartesi sırasında kimse alışveriş yaparken dolandırıcılıkların veya kimlik hırsızlarının kurbanı olmayı beklemiyor ancak siber dolandırıcılar sahte siteler, gerçek olamayacak kadar cazip indirimler, oltama e-postaları ve SMS’lerle tüketicileri gafil avlıyor. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, alışveriş sezonunda bir dolandırıcı sizi hazırlıksız yakalarsa yapmanız gerekenleri 8 adımda sıralıyor.

Yılın en büyük alışveriş etkinliği Efsane Cuma ve Siber Pazartesi sırasında kimse alışveriş yaparken dolandırıcılıkların veya kimlik hırsızlarının kurbanı olmayı beklemiyor. Ne yazık ki, tüketiciler için en iyi fırsatları yakalama telaşı, hacker ve dolandırıcılara saldırılarını para ve veri çalmak veya online hesaplara erişim elde etmek için uyarlama noktasında doğru koşulları sağlıyor. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, alışveriş sezonunda bir dolandırıcı sizi hazırlıksız yakalarsa yapmanız gerekenleri 8 adımda sıralıyor.


1. Dolandırıcıyla iletişimi kesin ve dolandırıcılığa dahil olan üçüncü taraflarla da görüşmeye devam etmeyin.

2. Dolandırıldığınızı anladığınızda, mümkünse hemen ödemeleri iptal edin veya durdurun.

3. Dolandırıcıların sizin adınıza yeni hesaplar açmasını veya kredi çekmesini engellemek için gerekli banka kuruluşları ile irtibata geçin.

4. Güvenliği ihlal edilmiş olabilecek tüm kredi kartlarını iptal etmek ve ters ibraz başvurusunda bulunmak için banka veya kredi kartı şirketinizle iletişime geçin. Dolandırıcılığa uğradığınızı anladığınızda kredi kartınızın bankasına işlem itirazı başvurusunda bulunun. Bu tarz itirazlar bazı bankaların online uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

5. Online bir dolandırıcılığa uğradığınızda sizin için en yakın polis merkezinde bulunan bilişim suçları masasına başvurarak durumu bildirin.

6. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile iletişime geçin. Ayrıca bir kurtarma planı konusunda yardımcı olabilirler ve kimlik hırsızlığının neden olduğu sorunları çözmenizde size yol gösterebilirler.

7. Sosyal medya üzerinden dolandırıldıysanız, kullanıcı veya reklamın sahtekarlık raporunu uygulama üzerinden hemen otomatik olarak platforma bildirin.

8. Mali hesaplarınızı izleyin ve kimlik hırsızlığı belirtilerini tespit etmek için tüm hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Bunun için Bitdefender Total Security gibi uygulamalar tüm finansal hesaplarınızı izlemenize yardımcı olabilir ve herhangi bir şüpheli etkinlik veya dolandırıcılık belirtisi konusunda sizi uyarabilir.

Anahtar Kelimeler:
IndirimDolandırıcı
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