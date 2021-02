Instagram Sayfası Nasıl Markalanır: Adım Adım Talimatlar

Yazan: Anatolii Riabyi

Marketing Specialist at Logaster

Instagram kullanıcılarının sayısı 1.1 milyarı aştı. Kayıtlı hesaplar arasında yüzbinlerce marka, üretici, mağaza ve hizmet veren firma sayfası bulunmaktadır. Artık “bir sayfa oluşturursanız, hedeflenmiş trafik alırsınız” stratejisi işe yaramıyor. Müşterilerin dikkatini bir şirket profiline çekmenin tek bir yolu var: Instagram hesabınıza kişiselleştirilmiş markalaşma stratejileri uygulayarak benzersiz (veya iyi tanınan) stil öğeleri oluşturmak.

Markalaşma Neleri İçerir?

Kişisel Instagram Markalaşması, sahiplerine tanınırlık ve popülarite kazandıracak araçların oluşturulmasıdır. Kurumsal tarz temelinde aşağıdaki örnekler verilebilir:

1.

Profil resmi, logo veya portrenin (kişisel bir hesabın markalanmasından bahsediyorsak) sergilenmesi gereken esas resimdir. Tavsiyeler: yüksek kalite, okunaksız metinlerden kaçınmak. Şirket resmi bir logo (özellikle tanınırlığı yüksekse) veya aktivite alanına işaret eden bir sembol içermelidir. Kişisel markalı sayfa resmi, nötr bir arka plan üzerinde açık renklerde büyük bir portredir.

Açıklama, isim, slogan, ürünler / hizmetler ve kişiler hakkında kısa bilgileri girmeniz gereken kısa bir metin bloğudur (150 sembole kadar). Ayrıca benzersiz bir satış teklifi oluşturabilir, uygun iletişim yöntemlerini ve teslimat seçeneklerini belirtebilirsiniz. Burada uzun soluklu promosyonlar hakkında bilgi de verebilirsiniz. Açıklamanın, takipçilerden gelen tepkiler de dikkate alınarak, yaklaşık olarak 14 günde bir değiştirilmesi tavsiye edilir. Bu, ideal sonuca ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Açıklamanın görsel tasarımı hakkında tavsiyeler: her cümleyi yeni bir satıra yazın, emoji kullanın, metin hizalamasını ortala olarak seçin. “İletişim” butonu tasarımı işletme hesapları için mevcuttur: hızlı ara seçeneğini ayarlayabilir veya ofisinizi haritada işaretleyebilirsiniz.

3. Hikayeler, aynı şekilde tasarlanmış simgelerle sabitlenmiş hikayelerdir. İşletme hesaplarında fazladan bilgi sağlamak için kullanılan bir alan görevi üstlenirler. Things which should be in the history of a branded business account are: FAQ, information about promotions, post-acquaintance (so that new visitors understand where they are), terms of contests, promotional codes, reviews, thematic categories, etc. It is recommended to use branded covers in the same style.

4. İçerik, profil resmi ve hikayeler ile uyumlu, tek bir tarzda tasarlanmış, hesaba özel yüksek kaliteli resimlerden oluşmalıdır. Tek bir temel kural bulunur: paylaştığınız yüksek kaliteli resimler hizmet koşullarını ihlal etmemelidir. Resimler, herhangi birinin ahlaki ve estetik prensiplerini (örneğin bir kozmetik prosedürünün resimleri) ihlal ederse, onları galeride güzel, doğal bir örtü arkasına saklamak en doğrusu olacaktır. Galeri içerisinde 10 fotoğrafa kadar içerik barındırabilir. İçerik açıklaması aynı tarzda olmalıdır.

5. Hashtagler, şirketin adını ve iş alanına uygun tematik kelimeleri içeren gönderilerin hızlı bir şekilde aranmasını sağlayan araçlardır. Her bir gönderi için sınır 30 etikettir. Marka açıklamasının adını belirtenler de dahil olmak üzere tüm frekans seviyelerinde etiketlerin kullanılması önerilir. Ancak bir promosyon unsuru olarak hizmet edeceklerini ummanın bir anlamı yoktur.

Yayın İçin Kurumsal Logo Nasıl Oluşturulur?

Elbette ki profil resmi, markalı hesabın önemli bir unsurudur. İzleyicinin dikkatini çeken ilk şeydir. Benzersizlik ve başarılı bir görsel bileşen, başarılı bir marka imajı oluşturan anahtar faktörlerdir. Eğer zaten tanınmış bir markaysa, kurumsal öğeleri kullanmak yeterli olacaktır. Peki sadece bir pazar nişini fethetmeye çalışan şirketler ne yapmalı?

Logaster hizmetini kullanarak hem bir profil fotoğrafı hem de hesabınız için yayınlar oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ana sayfada bulunan alana şirketinizin (veya sayfanızın) adını girmek. Ardından sistem otomatik olarak markalama seçeneklerini ortaya koyacaktır.

Uygun bir tasarımda sloganı, logo için gerekli renkleri ve temaları belirleyebilirsiniz. Seçenekler otomatik olarak oluşturulacaktır. Sadece çözümler arasından uygun olanı seçmeniz gerekecektir. Müşterin talebi doğrultusunda özel olarak oluşturulan logolar eşsizdir. Geriye kalan tek şey bir plan seçmek ve işinize yarayacak çözümü satın almaktır.

Bir Hesap İçin Doğru Resim Boyutlarını Seçme

Bir Instagram hesabı için en uygun görüntü parametresi, resmin bozulmadığı ve netliğini kaybetmediği bir parametredir. Avatar ve gönderi içeriklerinin gereksinimleri farklıdır.

İdeal Profil Fotoğrafı Boyutu

Instagram profil resmi 110x110 piksel gereksinimine sahiptir. Üstelik yuvarlak şeklini de göz önünde bulundurmalısınız. Farklı bir çözünürlük seçebilirsiniz, ancak bu durumda bozulma ve uyum kaybı riski vardır.

Yayınlanan Fotoğraf Parametreleri

Instagram fotoğrafları için ideal boyut nedir? Tüm parametreler standart hale getirilmiştir. Sosyal ağa yüklenen görüntülerin üç oryantasyonu mevcuttur:

1. Standart kare. Ekranlarda 600x600 piksel formatında görüntülenir. Ticari hesaplar için tavsiye edilen format 1080 × 1080 pikseldir. Bu, Instagram yayın akışında paylaşılabilecek en yüksek boyut sınırıdır.

2. Manzara resmi (yatay format). Minimum (piksel cinsinden) 600x337, kabul edilebilir seçenek 1080x607'dir. Çoğu cihazda böyle bir resim bozulma olmadan görüntülenecektir. Sınır parametresi 1920x1080'dir.

3. Portre (dikey format). Minimum 400 × 600, sınır ise 1080 × 1035’tir.

4. Hikayeler standart 1080х1920 piksel boyutundadır.

Boyutlar Neden Bu Kadar Önemli?

Parametreler uygun değilse hizmet bunları otomatik olarak değiştirecektir. Bu, resmin oranlarını ve içeriğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle Logaster, sosyal ağda markalaşma için uygun bir set sunar: gerekli parametreler ve oranlarla oluşturulan 5 profil logosu, hikaye ve yayın seçeneği.

Instagram'da Portre veya Manzara Resmi Nasıl Yayınlanır: Üç Adım

Uygulamada içerik ekle butonuna tıklayın.

Resmin biçimi varsayılan olarak karedir. Değiştirmek için sol alttaki okların bulunduğu simgeye tıklayın.

Yayın işlemine standart şekilde devam edin.

Sonuç

Sosyaln ağda bulunan devasa kitle büyük bir avantajdır. Fakat aynı zamanda şirket veya kişisel hesabınız binlerce benzeri arasında kaybolup gidebilir. Markalaşma, hedef kitlenizin dikkatini çekmek için bir fırsattır.

Profil resmi, açıklama, hikayeler ve yayınlar gibi tüm öğeleri eşsiz hale getirin. Görsel içerik oluşturmak için aracı kullanırken markalı bir işletme hesabını tanıtmanın gereksinimlerini unutmayın:

aynı filtreleri kullanarak aynı stile bağlı kalın (üçten fazla değil);



yayınladığınız her bir fotoğrafa logo görselinizi ekleyin;



zamanla tanınabilir hale gelmeleri için tüm yazıları kurumsal yazı tipleriyle doldurun;



Hedef kitle için yararlı bilgiler içeren tematik sütunlar oluşturun (incelemeler, promosyonlar, haberler vb.)

Görsel bileşen, hesabı doğru bir şekilde sunma ve vurgulama yeteneğine sahip olmalıdır. Bu ilk adımdır. Daha sonra kaliteli içerikler hazırlamalı ve bunları yetkin bir şekilde tanıtmalısınız.

