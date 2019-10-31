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iPhone 5 kullananlar güncelleme için, 3 günlük süreniz var

Eski modellerin fişini çekmeyi alışkanlık haline getiren Apple, iPhone 4 seresinin ardından 5'leri de gözden çıkarmaya hazırlanıyor.

iPhone 5 kullananlar güncelleme için, 3 günlük süreniz var

Eski modellerin fişini çekmeyi alışkanlık haline getiren Apple, iPhone 4 seresinin ardından 5'leri de gözden çıkarmaya hazırlanıyor.

31 Ekim 2019 Perşembe 02:39
iPhone 5 kullananlar güncelleme için, 3 günlük süreniz var

iPhone 5 kullananlar dikkat, 3 günlük süreniz var


Teknoloji devi Apple, yeni modellerinde umduğu satış grafiğine ulaşamayınca eski modellerin fişini çekmeyi alışkanlık haline getirdi. iPhone 4 seriler ölüme terk eden Apple gözünü iPhone 5'lere göz dikti.


Eski modellerin fişini çekmeyi alışkanlık haline getiren Apple, güncelleme dışı bıraktığı ürünlerin sayısını artırıyor. Daha önce eski model ürünlerinin yavaşlamasının güncellemelerden kaynaklandığını kabul eden Apple, iPhone 4 serisinin ardından şimdi de iPhone 5 serisi için benzer adımı attı.
iOS 10.3.4 yazılım güncellemesi yapılmayan iPhone 5’lerde birçok işlevin artık çalışmayacağını duyurdu. Şirket iPhone 5 kullanıcılarına bu pazar gününe kadar süre verdi. İşte 3 Kasım'a kadar kullanıcıların yapması gerekenler...


Apple, 2012 yılında piyasaya çıkardığı iPhone 5 kullanıcıları için kritik bir uyarı yayınladı. Şirket, iOS 10.3.4 yazılım güncellemesi yapılmayan iPhone 5’lerde birçok işlevin artık çalışmayacağını duyurdu. 

Kullanıcıları, sözkonusu güncellemenin 3 Kasım 2019 tarihine kadar yapılması gerektiği konusunda uyaran Apple, eğer bu işlem yapılmazsa bu tarihten sonra iPhone 5’lerde GPS konumu, App Store, iCloud, e-posta ve web dahil olmak üzere doğru tarih ve saate dayanan pek çok işlevin kullanılamaz hale geleceğini açıkladı.

Apple’ın destek sayfası üzerinden yapılan uyarıda, iPhone 5 kullanıcılarının bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için iOS 10.3.4 güncellemesinin 3 Kasım Pazar gününe kadar yapması gerektiğini altı çizildi.

'3 KASIM'A KADAR SÜRENİZ VAR'


Apple’ın açıklamasında, şu uyarılar yapıldı:

“iPhone 5'te, GPS konumu doğruluğunun sürdürülmesi ve tarih ile saatin doğru olmasını gerektiren App Store, iCloud, e-posta ve web göz atma gibi işlevlerin kullanımına devam edilmesi için 3 Kasım 2019 saat 00:00'dan önce bir iOS güncellemesi gerekecektir. Bu durum, 6 Nisan 2019 tarihinde diğer üreticilere ait, GPS özelliği bulunan ürünleri etkilemeye başlayan bir GPS saat aktarımı sorunundan kaynaklanmaktadır. Söz konusu Apple aygıtları 3 Kasım 2019 saat 00:00'a kadar bundan etkilenmeyecektir.

iPhone 5'e sahipseniz GPS konumu doğruluğunun sürdürülmesi ve tarih ile saatin doğru olmasını gerektiren App Store, iCloud, e-posta ve web göz atma gibi işlevlerin kullanımına devam edilmesi için 3 Kasım tarihine kadar aygıtınızdaki yazılımı kablosuz olarak veya bilgisayarınızı kullanarak güncellemeniz özellikle önem taşır. iPhone 5 güncellemesinin 3 Kasım 2019 tarihine kadar yapılmaması durumunda, kablosuz yazılım güncellemeleri ve iCloud yedeklemesi çalışmayacağından güncelleme yapabilmek için bir Mac veya PC kullanarak aygıtınızı yedeklemeniz ve geri yüklemeniz gerekecektir.”

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