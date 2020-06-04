İSBAK, maske dezenfeksiyon makinesi geliştirdi

İBB iştiraki olan İSBAK, morötesi (UV) ışınlar ile maske dezenfeksiyonu yapan bir makine geliştirdi. İSBAK’ın yapımını tamamladığı makine ile İstanbullulara ulaştırılacak olan maskeler paketlenmeden önce dezenfekte edilecek.

Koronavirüs salgınının hızla yayılmasıyla birlikte halkın artan maske talebini karşılanabilmesi için kollarını sıvayan İSMEK’e, İBB’nin teknoloji iştiraki İSBAK’tan büyük destek geldi.

İSBAK, ameliyathanelerin sterilizasyon çalışmalarında kullanılan morötesi ışınların cerrahi maskelerin dezenfeksiyon işlemlerinde de kullanılabilmesi için AR-GE çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, morötesi ışınların maske yüzeyinde bulunan mikroorganizmaları yüzde 90 oranında yok edebileceği tespit edildi. Dezenfeksiyon makinesinin yapımını tamamlayan İSBAK, İSMEK ile el birliğiyle maskeleri dezenfekte edecek. Paketlenmeden önce dezenfekte edilecek maskeler İstanbul halkına daha sağlıklı şekilde ulaştırılabilecek.

İBB zorlu salgın sürecinde İstanbul halkının sağlığını ve güvenliğini koruyan yeni projeler üretmeye devam ediyor.