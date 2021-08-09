Islanan telefonları kurtarmak | Sıvıyla temas eden telefon nasıl kurtarılır?

Sıvıyla temas eden telefonları kurtarmak 4 adımda mümkün

Sıvıyla temas eden telefonlara yapılan ilk işlemler cihazlarda kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Birçok kişinin panikle hareket ederek telefonlarına yanlış müdahalede bulunduğunu belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, sıvıya maruz kalan telefonların sağlığı için yapılması ve yapılmaması gerekenleri 4 adımda paylaşıyor.

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte havuz ve deniz kenarına götürülen telefonlar sıvı temasına maruz kalarak zarar görebiliyor. Böyle bir durumda kullanıcılar tarafından panikle yapılan ilk müdahale ise kalıcı hasarlar meydana getiriyor. Özellikle saç kurutma makinası ile kurutma gibi yaygın hataların yapıldığına dikkat çeken Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, herhangi bir sıvı temasına maruz kalan cihazın kurtarılabilmesi için kullanıcıların yapması ve yapmaması gereken adımları sıralıyor.

Sıvıyla Temas Eden Telefonlar için Yapılması Gerekenler

1. Telefonunuzu hemen sudan çıkarmalısınız. Telefonunuz suyla temas ettiğinde hemen sudan çıkarın. Su altında ne kadar az zaman harcanırsa o kadar az hasar görecektir.

2. Telefonunuzu hemen kapatmalı ve açmamalısınız. Telefonunuz ıslandıktan sonra telefonu kapatın ve tekrar açmaya çalışmayın. Telefonunuz çalışıyor gibi görünüyor olsa da bunun yanlış bir güvenlik durumu olduğunu göz önünde bulundurmalısınız.

3. Bataryayı, SD kartı ve SIM kartını çıkarmalısınız. Elektriksel hasar olasılığını ortadan kaldırabilmek için telefonunuzdan batarya, SD Kart ve sim kartı gibi diğer parçaları çıkarın. Bu, telefonunuza içerideki parçalar olmadan kuruma imkanı verirken aynı zamanda verilerinizin kaybolmasını önlemek için size daha iyi bir şans yaratacaktır.

4. Telefonunuzu havlu ile kurutabilirsiniz. Böyle bir durumda, telefonunuzu bir havlu veya yumuşak bir bezle hafifçe kurutabilirsiniz. Cihazdaki fazla nemi emebilirseniz, telefonun kuruma ihtimali artacaktır.

1. Telefonunuzu açmaya çalışmamalısınız. Su ile temas ettikten sonra cihazı açmaya çalışmak büyük hatalardan biridir. Su hasarının devam etmesinden sonra telefonunuzu açmak, kısa devreye neden olmakla birlikte dahili parçaların korozyonunu hızlandırabilir.

2. Telefonunuzu pirinç dolu kaseye koymamalısınız. Telefonun nemini emmek için birçok kullanıcı tarafından kullanılan bir taktik “pirinç hilesini” denemektir. Pirinç bir miktar nemi emebilir ancak telefondaki her alana, özellikle daha küçük noktalara ulaşması pek mümkün değildir. Suyun çoğunluğu gitmiş olsa da kalan su damlaları konusunda başarısız olma ihtimali olabilir. Ayrıca, telefona nişasta ve toz ekleyebilir, bu da cihazınızın daha fazla hasara uğramasına neden olabilir.

3. Telefonunuzu kedi kumu içine ya da silika jel içine koymamalısınız. Cihazınızı kedi kumu veya silika jel içine koymayı denemek diğer yaygın hatalardan biridir. Bu çözümler sadece geçicidir ve telefonunuzu nihai arızalardan kurtarmak için yeterli değildir. Ayrıca yapılan çalışmalar, telefonunuzu sadece hava ile kendi kendine kurumaya ayarlamanın daha fazla su çıkardığını raporluyor.

4. Kurutma makinesini kullanmaktan kaçınmalısınız. Saç kurutma makinesi gibi herhangi bir ısı kaynağı kullanmaktan kaçının. Bu durum telefonunuzu aşırı ısıtabilir, suya ve elektrik sorununa ısıyı da ekleyerek bileşenlere zarar verebilir.

Telefonlarını Kurtaramayanlar Ne Yapmalı?

Telefonlarını kurtaramayan ancak içerisindeki bilgilere ulaşmak isteyen kullanıcıların gerekli çözümlerin uygulanabilmesi için profesyonel yardım almaktan kaçınmaması gerektiğini aktaran Serap Günal, söz konusu telefonların kapalı ve telefonun hareket etmesini önleyecek darlıkta bir paket içerisine yerleştirilerek ve bir kağıt havluya sarılarak, en kısa sürede uzmanlara ulaştırılmasını öneriyor. Cihaza temas eden sıvı örneğinin ayrıca gönderilmesi, veri kurtarma sürecindeki adımların belirlenmesine büyük katkıda bulunuyor.