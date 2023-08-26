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İstanbul Senin uygulaması 2.5 milyon cebe girdi

İstanbul'un dijital dönüşüm yolculuğunun önemli bir adımı olan ‘İstanbul Senin’ uygulaması, 2,5 milyon kişinin kullanımına erişti. 

26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:49
İstanbul Senin uygulaması 2.5 milyon cebe girdi

İstanbul Senin uygulaması 2.5 milyon cebe girdi


İBB’nin sunduğu hizmetleri tek çatı altında toplayan ‘İstanbul Senin’ uygulaması, İstanbullulardan yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin kullanımına erişen uygulama, Türkiye’nin en yaygın kullanımlı ‘Süper Uygulaması’ oldu.

TEK UYGULAMAYLA BÜTÜN HİZMETLER ELİNİZDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin sunduğu hizmetleri tek çatı altında bir araya getiren bu uygulama aynı zamanda Türkiye’nin en yaygın kullanımlı ‘Süper Uygulaması’ haline geldi.

Şehirlerin dijital dönüşümü alanında birçok ödüle layık görülen “İstanbul Senin”,   İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sahipliğinde KOBİL’in teknolojik altyapısı ile hayata geçiriliyor.

İstanbul Senin ile ulaşımdan fatura ödemelerine, ücretsiz İBB Wi-Fi hizmetinden otobüs saatlerine, ücretsiz etkinlik biletlerinden sosyal destek başvurularına kadar geniş bir yelpazedeki hizmetleri tek uygulamadan İstanbullulara ulaştırıyor.

İstanbul Senin’de öne çıkan hizmetler şöyle:  

  • İş Ara İş Bul 120 binin üzerinde kişiye özel sektörde iş imkânı sağladı.
  • Enstitü İstanbul İSMEK ile 500 binden fazla İstanbullu ücretsiz kurs ve eğitimlere kayıt oldu. 
  • 10 bin üzerindeki İBB WİFİ noktasına her gün 100 binden fazla kez İstanbul Senin üzerinden tek tıkla bağlanılıyor. Üstelik bu servisle aylık 60GB internet erişim hakkı kazanılıyor.  
  • Her gün on binlerce otobüs kullanıcısı “Otobüsüm Nerede” mini uygulaması ile otobüsünün durağa ne zaman geleceğini görebiliyor“Nasıl Giderim” mini uygulamasında toplu ulaşım ile kendilerine en hızlı rotayı oluşturabiliyor.
  • Binlerce İstanbullu ücretsiz olarak konser ve etkinliklere ücretsiz davetiye hakkı elde etti.
  • Dijital Çözüm Merkezi hizmeti veren “Canlı Destek” mini uygulaması ile 150 binin üzerinde İstanbullu sorularına hızlı yanıt aldı. 
  • Ayda 600 binden fazla haneye giren Hamidiye Su, online sipariş kanalını bu platformda hizmete sundu. 
  • İGDAŞ ve İSKİ gibi önemli kurumlar fatura ödemelerini İstanbul Senin uygulaması ile hızlı ödemeye açtı. Farklı birçok hizmeti bu kanaldan vermeye başladı.
Anahtar Kelimeler:
İBBİstanbul Senin
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