İstanbul Senin uygulaması 2.5 milyon cebe girdi



İBB’nin sunduğu hizmetleri tek çatı altında toplayan ‘İstanbul Senin’ uygulaması, İstanbullulardan yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin kullanımına erişen uygulama, Türkiye’nin en yaygın kullanımlı ‘Süper Uygulaması’ oldu.

TEK UYGULAMAYLA BÜTÜN HİZMETLER ELİNİZDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin sunduğu hizmetleri tek çatı altında bir araya getiren bu uygulama aynı zamanda Türkiye’nin en yaygın kullanımlı ‘Süper Uygulaması’ haline geldi.

Şehirlerin dijital dönüşümü alanında birçok ödüle layık görülen “İstanbul Senin”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sahipliğinde KOBİL’in teknolojik altyapısı ile hayata geçiriliyor.

İstanbul Senin ile ulaşımdan fatura ödemelerine, ücretsiz İBB Wi-Fi hizmetinden otobüs saatlerine, ücretsiz etkinlik biletlerinden sosyal destek başvurularına kadar geniş bir yelpazedeki hizmetleri tek uygulamadan İstanbullulara ulaştırıyor.

İstanbul Senin’de öne çıkan hizmetler şöyle: