Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kart bilgilerini korumanın sekiz yolu 

Siber suç ekonomisinin yıllık değeri her yıl artarak büyüyor. Siber güvenlik şirketi  ESET yasa dışı yollarla ele geçirilen yaklaşık 24 milyar kullanıcı adı ve parolanın dolaşımda olduğunu paylaştı. 

12 Temmuz 2022 Salı 16:04
Kart bilgilerini korumanın sekiz yolu 

Kart bilgilerini korumanın sekiz yolu 

  

Dolandırıcılar kredi kartlarına ait bilgileri hem kullanmak hem de bu bilgileri satmak için kullanıcıları kandırmaya çalışıyorlar. ESET uzmanları artarak büyüyen bu sorun ile ilgili olarak, kullanıcılara kredi kartı bilgilerinin nasıl korunacağına ilişkin önerilerde bulundu.

  • Tetikte olun: İstenmeyen e-postalara hiçbir zaman cevap vermeyin, bu e-postalardaki bağlantılara tıklamayın veya bunların eklerini açmayın. Gizli tuzak içeren kötü amaçlı bir yazılım olabilirler veya sizi bilgilerinizi girmeye teşvik eden ve meşru görünen kimlik avı sayfalarına yönlendirebilirler.
  • Telefonun diğer ucundaki kişi ikna edici gelse bile telefon üzerinden hiçbir bilginizi vermeyin. Nereden aradıklarını sorun ve ardından teyit amacıyla o kurumu arayın. Ancak teyit için size kendi verdikleri iletişim numarasını da aramayın.
  • Bir sanal özel ağ kullanmadan halka açık Wi-Fi bağlantılarından internete girmeyin. Girmeniz gerekiyorsa da bu bağlantıları kullanırken kart bilgilerinizi girmenizi gerektiren online alışveriş gibi işlemler yapmayın.
  • Size bir sonraki ziyaretlerinizde zaman kazandıracak olsa da online alışveriş sitelerinde ve diğer sitelerde kart bilgilerinizi kaydetmeyin. Bu durum, o şirketin verileri ihlal edilirse ya da hesabınız ele geçirilirse kart bilgilerinizin çalınma ihtimalini azaltacaktır.
  • Tüm dizüstü bilgisayarlarınıza ve (telefon ve tablet vb. gibi) araçlarınıza saygın bir güvenlik sağlayıcısından kimlik avı korumasını da içeren bir antivirüs programını indirin.
  • Tüm hassas hesaplarınızda iki faktörlü kimlik doğrulamasını kullanın. Bu durum, çalınan/kimlik avı ile ele geçirilen şifrelerle bilgisayar korsanlarının hesaplarınızı kırıp açma ihtimallerini azaltır.
  • Sadece meşru pazar yerlerinde yer alan (Apple App Store ve Google Play) uygulamaları indirin.
  • Online alışveriş yapıyorsanız sadece HTTPS kullanan (URL’nin yanındaki tarayıcı adres çubuğunda bir kilit işareti olan) internet sitelerini tercih edin. Bu, verilerin ele geçirilme ihtimalinin daha düşük olduğu anlamına gelir.

Tüm banka ve kart hesaplarınıza dikkat etmek de iyi bir yöntem. Herhangi bir şüpheli işlem tespit ederseniz bu durumu hemen banka/kart hizmet sağlayıcınızın dolandırıcılık ekibine bildirin. 

Anahtar Kelimeler:
Kredi Kartı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Steelseries, Apex Pro Mini ve Apex Pro Mini Kablosuz Klavyelerini Tanıttı!
Steelseries, Apex Pro Mini ve Apex Pro Mini Kablosuz Klavyelerini Tanıttı!
Bu Uygulamalar İnternetten Para Kazandırır
Bu Uygulamalar İnternetten Para Kazandırır
Reklam İzleyerek Nasıl Para Kazanılır?
Reklam İzleyerek Nasıl Para Kazanılır?
En İyi Telefon Santrali Nasıl Seçilir?
En İyi Telefon Santrali Nasıl Seçilir?
Dijital gelir akışı elde etmek için şirketler ne yapmalı?
Dijital gelir akışı elde etmek için şirketler ne yapmalı?
HEC GROUP’U YAKINDAN TANIYALIM
HEC GROUP’U YAKINDAN TANIYALIM
İnternette dolandırılmamızın 10 nedeni
İnternette dolandırılmamızın 10 nedeni
Sahte iş tekliflerine dikkat 
Sahte iş tekliflerine dikkat 
Arkadaşlık hizmetlerinde şansı olmayanlar için ne yapmalı?
Arkadaşlık hizmetlerinde şansı olmayanlar için ne yapmalı?
Explorer için veda zamanı | İnternette bir devir sona eriyor
Explorer için veda zamanı | İnternette bir devir sona eriyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim